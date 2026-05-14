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「軽率な決断ではなかった」――レアンドロ・トロサールの妻ローラ・ヒルヴェンが、7年間の結婚生活に終止符を打ち、アーセナル所属のスター選手との離婚を認めた。
長年の提携関係の終了
ヒルヴェンは、結婚式やウィンブルドン旅行などの写真をSNSから削除。さらに12月以降、公開投稿で結婚指輪を着用しなくなった。 2019年に結婚したこのベルギー人カップルは、トロサールが2022年にブライトンから移籍して以来、アーセナル・コミュニティの中心的存在となっていた。
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非公開で友好的に合意した
ヒルヴェンはインスタグラムで感情的な声明を発表し、別居の経緯を時系列で説明した。彼女は「お互いへの深い愛情と敬意を抱きつつ、友好的に別居するという非常に困難な決断をしました。軽率な判断ではありません。すでにしばらく別居し、この問題を私的に慎重に処理するための距離と時間を確保してきました」と綴っている。
家族を最優先する
個人的な混乱にもかかわらず、声明では2人の子供たちへの変わらぬ献身と、長年の関係への敬意が強調された。ヒルヴェンは次のように付け加えた。「私たちの決断は、相互理解と、全員が健全で幸せな未来を築きたいという共通の願いに基づくものです。何よりも、私たちは今もこれからも、2人の愛しい子供たちのために献身的な親であり続けます。この個人的な変化の時期において、温かいご理解とプライバシーの尊重をお願いします。愛を込めて、ローラ」
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タイトル争いに注目
私生活の変化にもかかわらず、トロサールは集中力を維持。アーセナルがウェストハムを1-0で下した一戦では決勝点を挙げた。 プレミアリーグ優勝争いの佳境を迎え、残り2節とブダペストでのパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝で、彼の精神力が試される。首位のアーセナルは2ポイント差でリードし、トロサールはミケル・アルテタ監督が狙う歴史的2冠に不可欠な存在だ。