個人的な混乱にもかかわらず、声明では2人の子供たちへの変わらぬ献身と、長年の関係への敬意が強調された。ヒルヴェンは次のように付け加えた。「私たちの決断は、相互理解と、全員が健全で幸せな未来を築きたいという共通の願いに基づくものです。何よりも、私たちは今もこれからも、2人の愛しい子供たちのために献身的な親であり続けます。この個人的な変化の時期において、温かいご理解とプライバシーの尊重をお願いします。愛を込めて、ローラ」