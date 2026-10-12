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「軽率で愚かだ！」ウェイン・ルーニー、痛恨のレッドカードでアンフィールドでの一戦を台無しにしたリヴァプールのスター選手を酷評
マンチェスター・シティ、アンフィールドで圧勝
シティは日曜午後、熱気に包まれたアンフィールドでリヴァプールに3-0で快勝した。大きな注目を集めたこの一戦は、プレミアリーグの財務規則違反で有罪の裁定を受けてから、シティにとって初の試合となった。
試合は後半に劇的な展開を迎えた。そのきっかけは、62分にフラーフェンベルフがレッドカードを受けたことだった。クリス・カヴァナー主審はホームチームの激しい抗議を退け、退場によってリヴァプールは完全に無防備になった。
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ルーニー、フラーフェンベルフの軽率な判断を酷評
フラーフェンベルフは、退場によって試合の様相が一変するまで、最初の1時間でリヴァプールの最も際立った選手だったと言っていいだろう。ジェレミー・ドクを不用意に倒し、2枚目のイエローカードを受けた。
『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語ったルーニーは、このMFを容赦なく批判した。元イングランド代表のルーニーは、退場の危険を自ら招いたオランダ人選手について「軽率で愚か」と評した。
「一度警告を受け、イエローカードを持っているなら、2枚目を受けて退場になりかねない状況に自らを置くことになる」とルーニーは説明した。「あの2枚目のイエローカードにつながったプレーは、少し軽率で愚かだった」
ハーランドとドク、10人の相手に容赦なし
数的優位に立ったエンツォ・マレスカ率いるチームは、すぐにその恩恵を受けた。フラーフェンベルフがピッチを後にしてわずか3分後、アーリング・ハーランドが容赦ないシュートでマンチェスター・シティに先制点をもたらした。
ほどなくして、途中出場のドクがビクトル・ムニョスを巧みにかわし、鮮やかなシュートをアリソンの守るゴールの隅に決めてリードを広げた。さらに78分には、ラヤン・シェルキが見事な個人技からゴールを奪い、勝負を決めた。
大敗を喫したものの、ルーニーは、後半開始直後にエリオット・アンダーソンへのファウルで最初の警告を受けたフラーフェンベルフに同情を示した。元FWは、MFがアンダーソンの足の甲に触れただけだとして、最初のイエローカードは「厳しい」と認めた。
ルーニーは「最初のイエローカードは厳しいと思う」と指摘した。「明らかにボールを狙っている。エリオット・アンダーソンのタッチが悪く、そこでフラーフェンベルフがボールにわずかに触れ、アンダーソンの足の甲に当たって、彼が倒れた。だから、おそらくイエローカードではない」
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両クラブに欧州での大一番が控える
敵地での見事な勝利により、マンチェスター・シティはプレミアリーグ新シーズン開幕からの全勝を維持した。アーセナルに3ポイント差をつけ、首位に立っている。
次戦はエティハド・スタジアムでパリ・サンジェルマンを迎える、チャンピオンズリーグの大一番だ。その後は来週土曜日、イプスウィッチとの国内リーグ戦で開幕7連勝を狙う。
一方、リヴァプールは大きな失望に終わった週末を経て、9位に低迷している。プレミアリーグでブレントフォードとの敵地戦に臨む前に、LASKとの欧州での一戦に向けて速やかに立て直さなければならない。
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