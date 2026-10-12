数的優位に立ったエンツォ・マレスカ率いるチームは、すぐにその恩恵を受けた。フラーフェンベルフがピッチを後にしてわずか3分後、アーリング・ハーランドが容赦ないシュートでマンチェスター・シティに先制点をもたらした。

ほどなくして、途中出場のドクがビクトル・ムニョスを巧みにかわし、鮮やかなシュートをアリソンの守るゴールの隅に決めてリードを広げた。さらに78分には、ラヤン・シェルキが見事な個人技からゴールを奪い、勝負を決めた。

大敗を喫したものの、ルーニーは、後半開始直後にエリオット・アンダーソンへのファウルで最初の警告を受けたフラーフェンベルフに同情を示した。元FWは、MFがアンダーソンの足の甲に触れただけだとして、最初のイエローカードは「厳しい」と認めた。

ルーニーは「最初のイエローカードは厳しいと思う」と指摘した。「明らかにボールを狙っている。エリオット・アンダーソンのタッチが悪く、そこでフラーフェンベルフがボールにわずかに触れ、アンダーソンの足の甲に当たって、彼が倒れた。だから、おそらくイエローカードではない」