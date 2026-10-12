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ライブ
rooney(C)Getty Images
Yosua Arya
翻訳者：

「軽率で愚かだ！」ウェイン・ルーニー、痛恨のレッドカードでアンフィールドでの一戦を台無しにしたリヴァプールのスター選手を酷評

リヴァプール
ライアン・フラーフェンベルフ
リヴァプール 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
ウェイン・ルーニー

ウェイン・ルーニーが、リヴァプールのMFライアン・フラーフェンベルフを厳しく批判した。フラーフェンベルフはマンチェスター・シティに痛い敗北を喫した試合で退場処分を受けた。元イングランド代表主将のルーニーは、後半の退場を「愚か」と評し、それがアンフィールドでの敗戦に直結したと主張した。

  • マンチェスター・シティ、アンフィールドで圧勝

    シティは日曜午後、熱気に包まれたアンフィールドでリヴァプールに3-0で快勝した。大きな注目を集めたこの一戦は、プレミアリーグの財務規則違反で有罪の裁定を受けてから、シティにとって初の試合となった。

    試合は後半に劇的な展開を迎えた。そのきっかけは、62分にフラーフェンベルフがレッドカードを受けたことだった。クリス・カヴァナー主審はホームチームの激しい抗議を退け、退場によってリヴァプールは完全に無防備になった。

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ルーニー、フラーフェンベルフの軽率な判断を酷評

    フラーフェンベルフは、退場によって試合の様相が一変するまで、最初の1時間でリヴァプールの最も際立った選手だったと言っていいだろう。ジェレミー・ドクを不用意に倒し、2枚目のイエローカードを受けた。

    『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語ったルーニーは、このMFを容赦なく批判した。元イングランド代表のルーニーは、退場の危険を自ら招いたオランダ人選手について「軽率で愚か」と評した。

    「一度警告を受け、イエローカードを持っているなら、2枚目を受けて退場になりかねない状況に自らを置くことになる」とルーニーは説明した。「あの2枚目のイエローカードにつながったプレーは、少し軽率で愚かだった」

  • ハーランドとドク、10人の相手に容赦なし

    数的優位に立ったエンツォ・マレスカ率いるチームは、すぐにその恩恵を受けた。フラーフェンベルフがピッチを後にしてわずか3分後、アーリング・ハーランドが容赦ないシュートでマンチェスター・シティに先制点をもたらした。

    ほどなくして、途中出場のドクがビクトル・ムニョスを巧みにかわし、鮮やかなシュートをアリソンの守るゴールの隅に決めてリードを広げた。さらに78分には、ラヤン・シェルキが見事な個人技からゴールを奪い、勝負を決めた。

    大敗を喫したものの、ルーニーは、後半開始直後にエリオット・アンダーソンへのファウルで最初の警告を受けたフラーフェンベルフに同情を示した。元FWは、MFがアンダーソンの足の甲に触れただけだとして、最初のイエローカードは「厳しい」と認めた。

    ルーニーは「最初のイエローカードは厳しいと思う」と指摘した。「明らかにボールを狙っている。エリオット・アンダーソンのタッチが悪く、そこでフラーフェンベルフがボールにわずかに触れ、アンダーソンの足の甲に当たって、彼が倒れた。だから、おそらくイエローカードではない」

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    両クラブに欧州での大一番が控える

    敵地での見事な勝利により、マンチェスター・シティはプレミアリーグ新シーズン開幕からの全勝を維持した。アーセナルに3ポイント差をつけ、首位に立っている。

    次戦はエティハド・スタジアムでパリ・サンジェルマンを迎える、チャンピオンズリーグの大一番だ。その後は来週土曜日、イプスウィッチとの国内リーグ戦で開幕7連勝を狙う。

    一方、リヴァプールは大きな失望に終わった週末を経て、9位に低迷している。プレミアリーグでブレントフォードとの敵地戦に臨む前に、LASKとの欧州での一戦に向けて速やかに立て直さなければならない。

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