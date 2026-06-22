転落した世界王者の復活！ドイツは、今大会で最も注目される移籍選手を獲得した。

その「剣のようなパス」は、ンメチャがワールドカップで示した2度目の圧巻のプレーだった。 キュラソー戦の7－1大勝では、ドルトムント所属の25歳MFがヴィルツとのワンツーで先制点を奪い、PKも獲得。ハヴェルツがそのPKを沈め、3－1と試合を決めた。 コートジボワール戦でも、低調なチーム内で久々に光った。

驚異のスピードと強力なフィジカルで、彼はコートジボワールの危険なカウンターを何度も止めた。前半終了間際には、突破を図ったアマド・ディアロからボールを奪った。1対1は10回勝利し、これはチーム最多。ナゲルスマン監督は「特に前半の存在感は信じられないほどだった」と絶賛した。

攻撃でも存在感を示した。前を向くと、彼は常に前線へ仕掛けた。 高いリスクを冒しながらもパス成功率は約91％に達した。前半アディショナルタイムには狭いエリアでヒールパスをヴィルツに送り、その技術を示した。

直前には危険なミドルシュートも枠を捉えきれなかった。 このシュートは、今後この大会で彼の武器となる予感を感じさせた。ミドルシュートはこれまでW杯で隠されていたンメチャの強みだ。昨季ドルトムントでは5得点中4得点をペナルティエリア外から記録し、3得点はCLでのものだった。