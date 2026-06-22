ロスタイム、フェリックス・ンメチャは相手陣中央でゴールに背を向けてボールを受けた。体をしなやかに回転させると、右に1人、前に10人の相手選手、GKヤヒア・フォファナと2つの堅いディフェンスラインが視界に入った。その間には、4人のドイツ代表が奇跡を待ちわびるように立ち尽くしていた。
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転落した世界王者の復活！ドイツは、今大会で最も注目される移籍選手を獲得した。
得点は難しいと思われた。横パスからハーフウェイラインへのクロスを狙うか。しかしフェリックス・ンメチャは「奇跡」を選んだ。剣のようなパスでコートジボワールの2つの守備ラインを切り裂き、デニズ・ウンダフをフリーにした。そのパスにふさわしく、ウンダフは完璧なコントロールから2-1の決勝点を奪った。 ウンダフは巧みにトラップして2-1の決勝点を奪った。ドイツは2014年以来初めてW杯ノックアウトステージへ進出し、エクアドルがキュラソーに失点したためグループ首位も確定した。
「これまでもチャンスはあったが、94分にあのパスを引き出したのは並外れたことだ」とドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は称賛した。「彼はどの試合でも勝負を決めるすべてを兼ね備えている。」
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フェリックス・ンメチャはコートジボワール戦で多方面にわたって活躍した。
その「剣のようなパス」は、ンメチャがワールドカップで示した2度目の圧巻のプレーだった。 キュラソー戦の7－1大勝では、ドルトムント所属の25歳MFがヴィルツとのワンツーで先制点を奪い、PKも獲得。ハヴェルツがそのPKを沈め、3－1と試合を決めた。 コートジボワール戦でも、低調なチーム内で久々に光った。
驚異のスピードと強力なフィジカルで、彼はコートジボワールの危険なカウンターを何度も止めた。前半終了間際には、突破を図ったアマド・ディアロからボールを奪った。1対1は10回勝利し、これはチーム最多。ナゲルスマン監督は「特に前半の存在感は信じられないほどだった」と絶賛した。
攻撃でも存在感を示した。前を向くと、彼は常に前線へ仕掛けた。 高いリスクを冒しながらもパス成功率は約91％に達した。前半アディショナルタイムには狭いエリアでヒールパスをヴィルツに送り、その技術を示した。
直前には危険なミドルシュートも枠を捉えきれなかった。 このシュートは、今後この大会で彼の武器となる予感を感じさせた。ミドルシュートはこれまでW杯で隠されていたンメチャの強みだ。昨季ドルトムントでは5得点中4得点をペナルティエリア外から記録し、3得点はCLでのものだった。
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「非常にバランスの取れた選手」：フェリックス・ンメチャはポール・ポグバを彷彿とさせる
その活躍でンメチャはここ数日、チームメイトやテレビ解説者に絶賛されている。ヨシュア・キミッヒは「彼は我々の最も才能ある選手の一人」と語った。ダブルボランチで組むアレクサンダル・パブロヴィッチは「彼とプレーすると最高に面白い」と語った。 トロントでアントニオ・リュディガーは「あまり大げさに言いたくないが、彼は非常にバランスの取れた選手だ」と語った。
彼の体格、大きなストライド、しなやかな動き、そしてサッカーの才能は、全盛期のポール・ポグバを思わせる。現在33歳のポグバは、2018年ロシアW杯でフランス代表を優勝に導いたが、その後急速に衰えた。 禁止薬物摂取で出場停止となり、昨夏からASモナコでプレーしている。
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レアル・マドリードか、イングランドか？ 世界の強豪クラブがフェリックス・ンメチャの獲得を争っている。
Nmechaがワールドカップでこれほど活躍すると予想した人は少なかった。ナゲルスマン監督は当初、予選でレギュラーだったレオン・ゴレツカを攻撃的MFとして起用する予定だった。しかしNmechaは春に外側靭帯断裂で3月の代表戦を欠場し、BVBに先発復帰したのはブンデスリーガ最終節だった。
このままドルトムントでプレーする可能性は、活躍するほど低下している。今大会で最も注目される移籍候補となり、契約は2030年まで残っているが、欧州トップクラブが熱心にオファーを寄せている。 レアル・マドリードやプレミアリーグのチェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドが獲得競争を繰り広げている。8000万ユーロの契約解除条項が発効するのは2027年からで、今夏は1億2000万ユーロが最低ラインと報じられている。
2023年、ドルトムントはヴォルフスブルクから3000万ユーロでネメチャを獲得。当時、彼の宗教的発言が波紋を呼び、ファンから激しい批判を受けた。ネメチャは福音派のネットワークに所属し、同性愛やトランスジェンダーを否定する投稿をしていた。 宗教は彼の人生で大きな役割を占め、試合後にジョナサン・ターと祈る姿がたびたび目撃されている。