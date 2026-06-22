その「剣のようなパス」は、ンメチャがワールドカップで示した2度目の圧巻のプレーだった。 キュラソー戦の7－1大勝では、ドルトムント所属の25歳MFがヴィルツとのワンツーで先制点をアシストし、PKも獲得。ハヴェルツがそのPKを決め、3－1と試合を決定付けた。 コートジボワール戦でも、低調なチーム内で久々に光った。

驚異のスピードと強力なフィジカルで相手のカウンターを何度も阻んだ。前半終了間際にはアマド・ディアロからボールを奪取。1対1は10回勝利し、チーム最多。ナゲルスマン監督は「特に前半の存在感は信じられないほどだった」と絶賛した。

攻撃でも違いを作った。前を向くと前線へ仕掛け、多彩なエリアから決定的なパスを供給し続けた。 高いリスクを冒しながらもパス成功率は約91％に達した。前半アディショナルタイムには狭いエリアでヒールパスをヴィルツに送り、その技術を示した。

直前には危険なミドルシュートも枠外へ。 このシュートは、今後この大会で彼の武器となる予感を感じさせた。ミドルシュートは、これまでワールドカップで隠されていたンメチャの強みだ。昨季ドルトムントでは5得点中4得点をペナルティエリア外から記録し、うち3得点はチャンピオンズリーグでのものだった。