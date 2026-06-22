ロスタイム終盤、フェリックス・ンメチャは相手陣中央でゴールに背を向けてボールを受けた。体をしなやかに回転させると、目の前には右に1人、10メートル先に1人の相手選手、GKヤヒア・フォファナと2つの緻密なディフェンスライン。その間には、奇跡を待つように動かない4人のドイツ代表攻撃陣がいた。
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転落した世界王者の復活！ドイツは今大会で最も注目される移籍選手を獲得した。
得点は難しいと思われた。横パスからハーフウェイライン付近へのクロスを狙うか。しかしフェリックス・ンメチャは「奇跡」を選んだ。鋭いパスでコートジボワールの2つの守備ラインを切り裂き、デニズ・ウンダフをフリーにした。ウンダフは完璧なトラップから2-1の決勝点を奪った。 ウンダフは巧みにトラップして2-1の決勝点を奪った。ドイツは2014年以来のノックアウトステージ進出を決め、エクアドルがキュラソーに敗れたためグループ首位も確定した。
「これまでもチャンスはあったが、94分にあのパスを引き出したのは並外れたことだ」とドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は称賛した。「彼はどの試合でも勝負を決めるすべてを兼ね備えている。」
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フェリックス・ンメチャはコートジボワール戦で輝いた
その「剣のようなパス」は、ンメチャがワールドカップで示した2度目の圧巻のプレーだった。 キュラソー戦の7－1大勝では、ドルトムント所属の25歳MFがヴィルツとのワンツーで先制点をアシストし、PKも獲得。ハヴェルツがそのPKを決め、3－1と試合を決定付けた。 コートジボワール戦でも、低調なチーム内で久々に光った。
驚異のスピードと強力なフィジカルで相手のカウンターを何度も阻んだ。前半終了間際にはアマド・ディアロからボールを奪取。1対1は10回勝利し、チーム最多。ナゲルスマン監督は「特に前半の存在感は信じられないほどだった」と絶賛した。
攻撃でも違いを作った。前を向くと前線へ仕掛け、多彩なエリアから決定的なパスを供給し続けた。 高いリスクを冒しながらもパス成功率は約91％に達した。前半アディショナルタイムには狭いエリアでヒールパスをヴィルツに送り、その技術を示した。
直前には危険なミドルシュートも枠外へ。 このシュートは、今後この大会で彼の武器となる予感を感じさせた。ミドルシュートは、これまでワールドカップで隠されていたンメチャの強みだ。昨季ドルトムントでは5得点中4得点をペナルティエリア外から記録し、うち3得点はチャンピオンズリーグでのものだった。
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「非常にバランスの取れた選手」：フェリックス・ンメチャはポール・ポグバを彷彿とさせる
その活躍でンメチャは、ここ数日チームメイトや解説から絶賛されている。ヨシュア・キミッヒは「彼は我々の最も才能ある選手の一人」と語った。ダブルボランチを組むアレクサンダル・パブロヴィッチは「彼とプレーすると最高に面白い」と語った。 トロントでアントニオ・リュディガーは「あまり大げさに言いたくないが、彼は非常にバランスの取れた選手だ」と語った。
その体格と長いストライド、しなやかな動き、高い技術を併せ持つンメチャは、全盛期のポール・ポグバを思わせる。現在33歳のポグバは2018年ロシアW杯でフランスを優勝に導いたが、その後急速に衰えた。 禁止薬物摂取で一時出場停止となり、昨夏からASモナコでプレーしている。
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レアル・マドリードか、イングランドか？ 世界の強豪クラブがフェリックス・ンメチャの獲得を争っている。
Nmechaがワールドカップでこれほど活躍すると予想する者は少なかった。ナゲルスマン監督は当初、予選でレギュラーだったレオン・ゴレツカを攻撃的MFとして起用する予定だった。しかしNmechaは春に外側靭帯断裂で3月の代表戦を欠場し、BVBに先発復帰したのはブンデスリーガ最終節だった。
このままドルトムントで公式戦に出場する機会は、W杯での活躍が目を引くほど遠のいている。今大会で最も注目される移籍候補となった彼は、今年春に2030年までの契約延長を果たしたものの、欧州トップクラブから多数オファーを受けている。 レアル・マドリードやプレミアリーグのチェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドが獲得競争を繰り広げている。契約解除条項は2027年からで8000万ユーロ。今夏はBVBが自由に交渉でき、最低1億2000万ユーロが要求される。
2023年、ドルトムントはヴォルフスブルクから3000万ユーロでネメチャを獲得。当時、彼の宗教的発言が波紋を呼び、ファンから激しい批判を受けた。ネメチャは福音派のネットワークに所属し、同性愛やトランスジェンダーを否定する投稿をしていた。 宗教は彼の人生で大きな役割を占め、試合後にジョナサン・ターと祈る姿がたびたび目撃されている。