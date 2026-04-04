今シーズン、全大会通算で48ゴールと5アシストを記録しているケインが、足首の故障によりフライブルク戦でバイエルンの3-2の勝利を欠場したため、今やすべての注目は、このトップレベルの大会におけるレアル・マドリードとの第1戦に集まっている。ミュンヘンの医療スタッフは、火曜日の夜に行われるこの大一番に間に合うよう、イングランド代表キャプテンを回復させるべく、多大なプレッシャーの下で取り組んでいる。

ブライスガウでの勝利後、スポーツディレクターのマックス・エベルはスカイ・ドイツの取材に応じ、このストライカーの現在の回復状況について語った。「フィジオ（理学療法士）たちが治療にあたっている。彼は常に施設にいて、治療を受けている。うまくいくと信じている」とエベルは希望を込めて説明した。