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「車椅子でもプレーするぞ！」――ハリー・ケイン、レアル・マドリード戦への出場に向けコンディションを整えるよう求められる。負傷中のバイエルンFWについて、ヨシュア・キミッヒとヴィンセント・コンパニが最新情報を伝える
ベルナベウでの明確な目標
今シーズン、全大会通算で48ゴールと5アシストを記録しているケインが、足首の故障によりフライブルク戦でバイエルンの3-2の勝利を欠場したため、今やすべての注目は、このトップレベルの大会におけるレアル・マドリードとの第1戦に集まっている。ミュンヘンの医療スタッフは、火曜日の夜に行われるこの大一番に間に合うよう、イングランド代表キャプテンを回復させるべく、多大なプレッシャーの下で取り組んでいる。
ブライスガウでの勝利後、スポーツディレクターのマックス・エベルはスカイ・ドイツの取材に応じ、このストライカーの現在の回復状況について語った。「フィジオ（理学療法士）たちが治療にあたっている。彼は常に施設にいて、治療を受けている。うまくいくと信じている」とエベルは希望を込めて説明した。
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キミッヒの不可解な車椅子に関する主張
チームメイトのヨシュア・キミッヒは、ケインの状況について特に自信を見せていた。ドイツ代表キャプテンは、記録的な得点王を欠いた準々決勝など想像もできず、このイングランド人選手の重要性を強調するために、過激ながらも比喩的な表現を用いた。「彼は車椅子でもそこでプレーするだろう」とキミッヒは力強く語り、さらに「火曜日には彼が万全の状態でピッチに立っていることを期待している」と付け加えた。
この姿勢は、フライブルクでの劇的な逆転勝利の後、勢いに乗ってスペインへ向かうチーム内の気風を反映している。土曜日の試合で0-2とリードを許しながらも、ミュンヘンのチームは試合の流れを自分たちの方へと引き戻した。この勝利により、2位のボルシア・ドルトムントとの勝ち点差を9に広げ、ブンデスリーガ優勝に大きく近づいた。
コンパニは直感に頼っている
週末の試合でマイケル・オリゼ、コンラッド・ライマー、ダヨ・ウパメカノといったレギュラー選手を休ませたヴィンセント・コンパニー監督も、この状況を前向きに捉えている。監督はストライカーのタフさを信頼している。「直感では、彼は間に合うと思う」と、このベルギー人監督は公の場で語った。
マドリードでの試合に向けてこれ以上リスクを冒さないよう、最近欠場していたジャマル・ムシアラとアルフォンソ・デイヴィスは、フライブルク戦では後半からのみ投入された。
- AFP
レアルの失態でバイエルンが優位に？
バイエルンはケインの怪我への懸念はあるものの、勝利を手に遠征に臨む一方、レアル・マドリードにとっての「本番前のリハーサル」は決して理想的なものではなかった。マドリードはマヨルカ戦で敗北を喫し、ベルナベウでのホームゲームを控えるアルバロ・アルベロア監督率いるチームへのプレッシャーはさらに高まっている。