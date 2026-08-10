将来有望なキャリアにおいて次の重要な一歩を踏み出す段階では、確約など何もない。それでも、彼にはすでに大きな重圧がのしかかっている。新たな自前育ちのスーパースター候補として持ち上げられているからだ。

その点はシャープも認めている。プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーである同氏は、NetBetとの提携のもと、ガブリエルについて、そして「キッド・メッシ」という呼び名が彼にあまりプラスになっていないのではないかと問われ、GOALにこう語った。「あれだけ若い年齢で、いろいろなレベルにおいてあれだけ優れたものを見せてきたのだから、ある意味では当然のことだと思う。彼はU-18やU-19でプレーしたし、ユナイテッドでは14歳か15歳でU-21でもプレーしていたかもしれない。それが彼の実力の高さを示している。

「ただ、選手としては、ある程度メディアを無視できるかどうかが大事だ。今は私たちがプレーしていた頃より、それがさらに難しくなっているけどね。とはいえ、主なプレッシャーというのは自分自身が自分にかけるものだと思う。ほとんどの選手が言うはずだ。自分自身以上にプレッシャーをかけてくる人はいない、と。毎週、毎回のトレーニング、毎試合で、自分ができる最高のプレーをし、最高の自分でありたいと望むものだからね。

「だから、彼の周りにはいいスタッフ陣がいると思う。マイケル・キャリックや、彼を支えている仲間たちもいる。これから直面するさまざまな状況で助けてくれる、本当にいいベテラン選手たちもいると思う。

「大事なのは、彼を正しくマネジメントし、タイミングを見極めることだ。自信を失わせたくはないし、あちこちで激しく削られて早い段階で負傷してほしくもない。彼の時間を適切に管理することが重要なんだ。

「今季のどこかで、試合の終盤に10分ほど出場する姿は見られるかもしれない。でも、もしそうならなくても、彼はまだ15歳だからね。そうならないかもしれないし、来季になるかもしれない」