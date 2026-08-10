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「蹴られまくる」 元マンチェスター・ユナイテッド選手がJJ・ガブリエルのマネジメントに助言、「キッド・メッシ」は2026-27シーズンにトップチームデビューできない可能性もあると認める
ガブリエウ、アトレティコ・マドリーとの親善試合でトップチームデビューを果たす
昨季もそう見なされており、ユース年代でのガブリエルの活躍が大きな関心を集めていた。プレミアリーグの規定により、イングランドのトップリーグでプレーすることはできなかったが、国内カップ戦に出場する可能性はあった。
しかし、ユナイテッドはカラバオカップとFAカップでいずれも初戦敗退。その結果、オールド・トラッフォードの名門アカデミーが輩出した新たな逸材にとって、記憶に残るブレイクを果たす機会は限られた。
それでも、ライアン・ギグス、デイヴィッド・ベッカム、マーカス・ラッシュフォードの足跡をたどり、“夢の劇場”でプロ契約を勝ち取るまでの時間はまだ十分にある。マイケル・キャリックは、その成長プロセスを急がせるつもりはない。
キャリックは、ガブリエルを巡る騒がしさを把握しており、その結果としてアトレティコ・マドリーとの親善試合に出場することにもなった。だが、トップチームでのデビューを早めれば、かえってマイナスに働く可能性があることも理解している。早熟な才能の持ち主ではあるが、エンフィールド出身の彼はまだ成長と学びの途中にある。
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「キッド・メッシ」というレッテルは、ガブリエウの助けになっているのか？
将来有望なキャリアにおいて次の重要な一歩を踏み出す段階では、確約など何もない。それでも、彼にはすでに大きな重圧がのしかかっている。新たな自前育ちのスーパースター候補として持ち上げられているからだ。
その点はシャープも認めている。プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーである同氏は、NetBetとの提携のもと、ガブリエルについて、そして「キッド・メッシ」という呼び名が彼にあまりプラスになっていないのではないかと問われ、GOALにこう語った。「あれだけ若い年齢で、いろいろなレベルにおいてあれだけ優れたものを見せてきたのだから、ある意味では当然のことだと思う。彼はU-18やU-19でプレーしたし、ユナイテッドでは14歳か15歳でU-21でもプレーしていたかもしれない。それが彼の実力の高さを示している。
「ただ、選手としては、ある程度メディアを無視できるかどうかが大事だ。今は私たちがプレーしていた頃より、それがさらに難しくなっているけどね。とはいえ、主なプレッシャーというのは自分自身が自分にかけるものだと思う。ほとんどの選手が言うはずだ。自分自身以上にプレッシャーをかけてくる人はいない、と。毎週、毎回のトレーニング、毎試合で、自分ができる最高のプレーをし、最高の自分でありたいと望むものだからね。
「だから、彼の周りにはいいスタッフ陣がいると思う。マイケル・キャリックや、彼を支えている仲間たちもいる。これから直面するさまざまな状況で助けてくれる、本当にいいベテラン選手たちもいると思う。
「大事なのは、彼を正しくマネジメントし、タイミングを見極めることだ。自信を失わせたくはないし、あちこちで激しく削られて早い段階で負傷してほしくもない。彼の時間を適切に管理することが重要なんだ。
「今季のどこかで、試合の終盤に10分ほど出場する姿は見られるかもしれない。でも、もしそうならなくても、彼はまだ15歳だからね。そうならないかもしれないし、来季になるかもしれない」
キャリックが10代の逸材ガブリエルについて語ったこと
ユナイテッドのキャリック監督は以前、ガブリエルと、その才能を最大限に引き出すためのチーム全体での取り組みについて次のように語っていた。「JJは本当によくやっている。選手たちには常にそうした機会を与え、実際に来てトレーニングし、それを体感してもらおうとしている。
「JJは非常に大きな才能の持ち主だ。それは見れば明らかだし、U-18でも本当に良いシーズンを送っている。もちろん、我々は彼を非常に高く評価している。ただ、それに伴うすべてをマネジメントしていく上で、忍耐は重要だ。
「大事なのは、ステップアップさせる適切なタイミングを見極めること、そして彼らをある環境に置いておくタイミングを見極めることだ。トレーニングで見せてきたものについては、期待どおりしっかりやれている」
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ガブリエウは2026-27シーズンにマンチェスター・ユナイテッドで公式戦デビューを果たすのか？
ユナイテッドは今夏、リーズおよびACミランとの2試合の親善試合を残しており、その後、8月22日に昇格組ハル・シティの本拠地で2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦を迎える。
マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ復帰を決めているため、カラバオカップには3回戦からの参加となる。そのため、ガブリエルは出場機会の獲得、そして歴史を書き換える可能性に向けて、辛抱を強いられるかもしれない。
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