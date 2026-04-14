「踊らせてやれ！」――ラミネ・ヤマルの批判者をバルセロナのレジェンドが一蹴

ラキティッチは、バルセロナで抱えるプレッシャーにもかかわらず、欧州のビッグマッチでは選手たちがその瞬間を楽しむべきだと語った。

「どの試合が特別かは分かっているし、細部までいつもより気を配って準備する」とバルサ・ユニバーサルが伝えた。 「楽しむことを忘れず、幸せを感じろ。大きなプレッシャーがあるが、君の立場を夢見る人は何百万人もいる。ラミンの場合は、彼に楽しませ、彼らしいプレーをさせつつ、同時に責任感も示してほしい。

若い選手に多くを求めすぎるべきではないが、ラミンはまだ若くとも自身に高い基準を課し、さらに上を目指している。このような大舞台は彼の成長を加速し、バルサもまた彼を必要としている。デビュー以来、彼には「流れ」がある。それが適切な表現だ。 私は古風だが、現代のサッカーはこうだ。大事なのはピッチでの結果で、彼はそれを示している。これ以上は望めない」