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「踊らせてやれ！」――ラミネ・ヤマルの批判者をバルセロナのレジェンドが一蹴
批判が高まる中、ラキティッチがヤマルを擁護
ヤマルは最近、率直な発言や交代への怒りで話題になっている。18歳のウイングはバルセロナで最も有望な若手の一人だが、その性格と自信には賛否がある。バルセロナがアトレティコ・マドリードとのCL準々決勝第2戦に備える中、元バルサMFラキティッチが彼を擁護した。 クロアチア人元選手は、ヤマルを取り巻く騒動より、彼の並外れた能力に注目すべきだと主張している。
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ラキティッチ、若手選手に「今この瞬間を楽しめ」と激励
ラキティッチは、バルセロナで抱えるプレッシャーにもかかわらず、欧州のビッグマッチでは選手たちがその瞬間を楽しむべきだと語った。
「どの試合が特別かは分かっているし、細部までいつもより気を配って準備する」とバルサ・ユニバーサルが伝えた。 「楽しむことを忘れず、幸せを感じろ。大きなプレッシャーがあるが、君の立場を夢見る人は何百万人もいる。ラミンの場合は、彼に楽しませ、彼らしいプレーをさせつつ、同時に責任感も示してほしい。
若い選手に多くを求めすぎるべきではないが、ラミンはまだ若くとも自身に高い基準を課し、さらに上を目指している。このような大舞台は彼の成長を加速し、バルサもまた彼を必要としている。デビュー以来、彼には「流れ」がある。それが適切な表現だ。 私は古風だが、現代のサッカーはこうだ。大事なのはピッチでの結果で、彼はそれを示している。これ以上は望めない」
若手スターには、指導とリーダーシップが不可欠だ。
ラキティッチはヤマルの天性才能を称賛したが、これほど早熟な才能を扱うにはロッカールームで強力なリーダーシップが必要だと認めた。
「『難しい』という言葉だけでは言い尽くせないが、彼には（カルロス）プジョルやラキティッチ、あるいはシャビのようなキャプテンがいてくれたら良いと思う」と彼は説明した。「とはいえ、それは簡単なことではない。なぜなら、後で何か問題が起きると、我々はそれを彼の若さのせいにしてしまうからだ。それは良いことも悪いことも、すべてに当てはまる」
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次は何が待っているのでしょうか？
バルセロナは準決勝進出へ、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ決戦に集中している。第1戦は0-2で敗れたため、3点差での勝利が必要だ。突破すればアーセナルまたはスポルティングCPと対戦する。