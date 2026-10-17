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足止め！バーブラ・バンダらNWSLでプレーするザンビア出身選手、米国のエボラ出血熱対策で21日間の隔離を余儀なくされる
連邦政府が義務付けた保健措置で到着が遅れる
シカゴ・スターズのFWレイチェル・クンダナンジとエンジェル・シティのウイング、プリスカ・チルフヤも、代表活動後にバンダと同様の入国制限に直面している。代表チームは今月初め、オリンピック予選のウガンダ戦に臨むためカンパラへ遠征した。第1戦を1-2で落としたものの、ホームで4-1と快勝して逆転し、2028年ロサンゼルス五輪への進出を決めた。
- ZUMA Press Wire
当局者が厳格な許可手続きを確認
国内シーズンの重要な時期に、主力の代表選手たちが突然出場できなくなったことを受け、サポーターやクラブから懸念の声が上がった。リーグ運営側は、その法的な状況を速やかに明らかにした。
重要なリーグ戦を前に、3選手がそれぞれのチームに合流できずにいる事務手続き上の遅れについて、米国のトップリーグは、練習や試合を再開する前に厳格な公衆衛生ガイドラインの要件を満たす必要があると確認した。
NWSLは金曜日の声明で、「最近の代表戦期間中にザンビア女子代表として活動した複数の選手は現在、東アフリカ地域から帰国する渡航者に義務付けられた、米国政府の公衆衛生上の再入国手続きを順守している」と述べた。
地域での流行拡大を受け、予防措置を講じる
国境での検査が強化された背景には、アフリカ中部・東部でウイルスの感染が急増していることがある。ワシントンの当局は、コンゴ民主共和国、ウガンダ、南スーダンを訪れた入国者に対し、21日間の隔離を義務付けている。
今回の公衆衛生上の緊急事態は、コンゴ民主共和国東部で感染者が急増したことを受け、5月中旬に正式に宣言された。同国の保健省は9066件の感染と4381人の死亡を確認しており、最近では国外から持ち込まれた感染例がウガンダとケニアにも広がっている。
こうした法令上の制約に対応し、すべての関係者の健康と安全を守るため、積極的に連携していると強調した上で、リーグは次のように発表した。「NWSLは、選手たちの安全な帰国を確実にするため、所属クラブおよび米国の入国管理当局と協力している。選手たちは全員、健康状態が非常に良好だ」
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スター選手不在で重要な試合が迫る
ポストシーズンのプレーオフ開幕まで残り2節という重要な局面で、予期せぬ運営上の痛手が生じた。プライドとスターズはともに、攻撃の中心選手を欠く大きなハンディを負いながら、ポストシーズンのシード順位を守るための厳しい試合に臨む。レギュラーシーズンが決着の時を迎える中、両チームのコーチ陣は急いで代替の戦術を練らなければならない。
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