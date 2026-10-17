国内シーズンの重要な時期に、主力の代表選手たちが突然出場できなくなったことを受け、サポーターやクラブから懸念の声が上がった。リーグ運営側は、その法的な状況を速やかに明らかにした。

重要なリーグ戦を前に、3選手がそれぞれのチームに合流できずにいる事務手続き上の遅れについて、米国のトップリーグは、練習や試合を再開する前に厳格な公衆衛生ガイドラインの要件を満たす必要があると確認した。

NWSLは金曜日の声明で、「最近の代表戦期間中にザンビア女子代表として活動した複数の選手は現在、東アフリカ地域から帰国する渡航者に義務付けられた、米国政府の公衆衛生上の再入国手続きを順守している」と述べた。