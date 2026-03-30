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「足を骨折しかねない！」――フランス対コロンビア戦でマイケル・オリゼへの「アメリカンフットボールのような」タックルに、ディディエ・デシャン監督が激怒
デシャン監督、「アメリカンフットボール」のような戦術を批判
フランス代表の監督は、デジレ・ドゥエの代表初となる2ゴールとマルクス・トゥラムの至近距離からのヘディングゴールにより、チームが米国でのミニツアーを2連勝で締めくくったのを見て、試合後の評価で遠慮なく本音を語った。スコアだけ見ればワシントンでの試合は楽勝だったように思えたが、戦術的な現実ははるかに過酷なものであり、デシャン監督は主力選手への保護が不十分だったとして審判団に抗議した。 「第4審判に『ここはアメリカンフットボールの試合じゃないんだ！』と言ったよ。タックルなんてないんだ！幸い、深刻な事態にはならなかった」と彼はTF1に語った。
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オリゼ、大怪我を間一髪で免れる
最大の火種となったのは、アディショナルタイムの終了間際、オリゼが飛び込んでくるタックルで倒された場面だった。 デシャン監督は、このウインガーの素早い反射神経があったからこそ、長期離脱を免れたのだと断言した。彼は次のように付け加えた。「マイケルへのタックルについて言えば、もし彼がジャンプしていなければ、足を骨折していたかもしれない！ これは親善試合だ……アグレッシブなプレーは構わない、そういうものだとは分かっているが、今回はそれを少し超えていた。
「（この試合は）非常にアグレッシブだった。君も私と同じく知っている通り、南米のチームはそういうものだ。VARがないことを知っていると、多少は助かる。特にあの最後のプレー、マイケル・オリゼへの最後のタックルについては……幸いにも彼がジャンプしたおかげで、そうでなければ片足しか残っていなかっただろう！」
クラブからのプレッシャー下での選手管理
この親善試合の激しさは、デシャン監督がなぜこれほどまでに選手をローテーションさせたのかを改めて思い起こさせるものだった。国内タイトルや欧州の栄冠がかかっている中、フランス代表監督は代表活動とトップクラブでの要求との間の微妙なバランスを十分に意識している。オリゼが被ったような衝突を避けるため、多くの選手が意図的にベンチに留められた。「それが、マネジメントの観点から、一部の選手がピッチに立たなかった理由でもある。出場できなかったか、あるいはリスクがあったからだ。 「今、リーグ戦やチャンピオンズリーグの終盤戦が控えている…言うまでもなく、クラブにとってこれが最も重要な時期だ」とデシャン監督は述べた。
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「レ・ブルー」がW杯を前に調子を取り戻す
ピッチサイドでの騒動はあったものの、フランス代表はブラジルとコロンビアの両チームに勝利し、ワシントンを多くの手応えを持って後にした。5月14日のワールドカップ本大会の最終メンバー発表を控える中、この結果はチームにとって大きな後押しとなる。デシャン監督にとって、これらの試合の激しさは、今大会に必要な精神的・肉体的な強さを測る絶好の試金石となった。遠征全体を振り返り、監督はチームが見せた競争力に満足感を示した。 「意欲は十分にある。良いことだ。情熱があり、選手たちにとっても良いことだ。これにより、非常に質の高い2つのリハーサルを行うことができた」と彼は締めくくり、6月の最終調整試合へと視線を向けた。