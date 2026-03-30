「足を骨折しかねない！」――フランス対コロンビア戦でマイケル・オリゼへの「アメリカンフットボールのような」タックルに、ディディエ・デシャン監督が激怒

最大の火種となったのは、アディショナルタイムの終了間際、オリゼが飛び込んでくるタックルで倒された場面だった。 デシャン監督は、このウインガーの素早い反射神経があったからこそ、長期離脱を免れたのだと断言した。彼は次のように付け加えた。「マイケルへのタックルについて言えば、もし彼がジャンプしていなければ、足を骨折していたかもしれない！ これは親善試合だ……アグレッシブなプレーは構わない、そういうものだとは分かっているが、今回はそれを少し超えていた。

「（この試合は）非常にアグレッシブだった。君も私と同じく知っている通り、南米のチームはそういうものだ。VARがないことを知っていると、多少は助かる。特にあの最後のプレー、マイケル・オリゼへの最後のタックルについては……幸いにも彼がジャンプしたおかげで、そうでなければ片足しか残っていなかっただろう！」