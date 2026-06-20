「足に感覚がなくなった」―オランダ対スウェーデン戦で激突したヴィルジル・ファン・ダイク、負傷の恐れ。

ファン・ダイクの負傷だけでなく、オランダ代表には別の医療面での懸念があった。中盤の要フレンキー・デ・ヨングも先発出場が危ぶまれた。彼は今週初めの練習での衝突事故で負傷したが、「多少の怪我をしたが、結局は大丈夫だった」と語った。

それでも土曜の試合には出場できたが、試合中も痛みはあった。ただ、我慢できるレベルだった。今後数日の練習に参加できるかはまだ不明だが、回復には自信があると語った。

「体の反応を見ながら、回復には自信がある」と結んだ。