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「足に感覚がなくなった」―オランダ対スウェーデン戦で激突したヴィルジル・ファン・ダイク、負傷の恐れ。
恐ろしい神経の異常
オランダ代表はスウェーデンを5-1で下したが、ファン・ダイクは激しい衝突で右太腿に痛みを感じ、一時的に感覚が失われた。
試合直後、NOSの取材に応じたリヴァプールのディフェンダーは「腰に強烈な一撃を受けて太ももの感覚が完全に失われた。信じられない感覚だった」と衝突直後の状況を説明した。「でも、たぶん神経が挟まっただけだろう」
- AFP
ファン・ダイク、怪我への懸念を軽視
チュニジア戦でファン・ダイクは、ワールドカップのオランダ代表キャプテン最多出場記録を8試合に更新する。現在は7試合でヨハン・クライフ、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト、フランク・デ・ブール、ルード・クロルと並んでいる。
彼は軽い打撲を負ったが、大きな問題にはならないと見ており、数日以内に練習に合流しメンバー入りを果たすつもりだ。「大したことはない。まもなく状態を確認する」と語った。
オランジェの新たな脅威
ファン・ダイクの負傷だけでなく、オランダ代表には別の医療面での懸念があった。中盤の要フレンキー・デ・ヨングも先発出場が危ぶまれた。彼は今週初めの練習での衝突事故で負傷したが、「多少の怪我をしたが、結局は大丈夫だった」と語った。
それでも土曜の試合には出場できたが、試合中も痛みはあった。ただ、我慢できるレベルだった。今後数日の練習に参加できるかはまだ不明だが、回復には自信があると語った。
「体の反応を見ながら、回復には自信がある」と結んだ。
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オランジェ、首位を狙う
日本との初戦で批判を受けたオランダだったが、スウェーデン戦では攻撃力を発揮し、逆転勝利。ガクポが2得点、ブロッベイも2得点を挙げ、勝利を決定付けた。
スウェーデンのアンソニー・エランガが1点を返したが、クリセンシオ・サマーヴィルがダメ押し弾。チュニジアを5－1で下したスウェーデンを封じたオランダは、最終戦でチュニジアに勝てばグループ1位を確定させる。