AFP
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「越えてはならない一線がある」 アトレティコ・マドリー、ダービー勝利後の審判への「嫌がらせ」をめぐってジョゼ・モウリーニョを痛烈批判
メトロポリターノでの越えてはならない一線と敬意
最新のマドリード・ダービーの余波はピッチから会見場へと移り、アトレティコはモウリーニョの試合後の振る舞いに激怒した。メトロポリターノで自身のチームが敗戦を喫するのを見届けた後、レアルの指揮官は記者会見で審判団に対する痛烈な批判を展開し、不満を示すために印刷した視覚資料まで持ち込んだ。アトレティコは反論までほぼ1日待ち、まずはソーシャルメディアで、プリンターから出てくるモウリーニョの画像に「今すぐ審判へのハラスメントをやめろ」というキャプションを添えた挑発的なグラフィックを投稿した。
しかし、クラブの苛立ちはソーシャルメディア上の応酬をはるかに超えている。クラブ幹部は、サンティアゴ・ベルナベウから発せられている言説がエスカレートしていることに深い懸念を示した。「越えてはならない一線があるが、彼らはまたそれを越えた。敬意を欠いてはいけない」とクラブ関係者は『Marca』に語った。
- Getty Images Sport
アトレティコが審判団への標的を絞った圧力に警鐘を鳴らす
アトレティコの首脳陣は、スペインサッカー界で続く現状の空気感に深い懸念を示し、試合審判に向けられる絶え間ない世論の圧力と標的を絞った精査が、ラ・リーガの審判団をますます不可能な立場に追い込んでいると主張した。首脳陣は、内部メディアチャンネルを武器化して判定を体系的に批判することが、強い敵意を生み、公平性を損ない、スポーツマンシップ全体をむしばむと強く訴えている。クラブは次のように警告した。「スペインサッカーの健全性が危機にさらされている。今すぐ彼らを止めなければ、もう後戻りはできない」
「スペシャル・ワン」が主審の資格に疑問を呈する
モウリーニョによる主審批判は、物議を醸すことで知られる自身の高い基準をもってしても、驚くほど具体的かつ痛烈なものだった。試合後の分析の中で、国際資格を持たない41歳の審判が、これほど重要な一戦に選ばれた理由に疑問を呈した。チェルシーとインテルで指揮を執った同監督は、その主審がマドリード・ダービーの感情的な重圧をさばくことは単純に不可能だったとの見方を示した。
「すべてが非常に奇妙だった」と、モウリーニョは日曜日に語った。「まず第一に、主審は試合の1週間前には分かっていたが、普段は24時間前に発表されるものだと聞いている。さらに彼は41歳の審判で、国際リストにも入っていない。つまり、彼が素晴らしい審判だからという理由ではあり得ない。気の毒な彼はここに来たが、プレッシャーに対処できなかった」
- Getty Images Sport
ダービー敗戦でモウリーニョへのプレッシャーが強まる
この敗戦により、レアルはシーズン序盤から不安定な立場に置かれ、7試合を終えた時点で4位に沈んでいる。一方、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは2位に浮上し、上にいるのはバルセロナだけだ。2010年から2013年までの最初の在任期間にレアル・マドリーをラ・リーガ優勝とコパ・デル・レイ制覇に導いたモウリーニョにとっては、首位との差を縮めることへのプレッシャーが高まっている。しかし、自チームのパフォーマンスではなく審判団に焦点を当てたことで、アトレティコには、ピッチ上での自軍の不出来から目をそらそうとしていると主張する材料を与えることになった。
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