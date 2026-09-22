モウリーニョによる主審批判は、物議を醸すことで知られる自身の高い基準をもってしても、驚くほど具体的かつ痛烈なものだった。試合後の分析の中で、国際資格を持たない41歳の審判が、これほど重要な一戦に選ばれた理由に疑問を呈した。チェルシーとインテルで指揮を執った同監督は、その主審がマドリード・ダービーの感情的な重圧をさばくことは単純に不可能だったとの見方を示した。

「すべてが非常に奇妙だった」と、モウリーニョは日曜日に語った。「まず第一に、主審は試合の1週間前には分かっていたが、普段は24時間前に発表されるものだと聞いている。さらに彼は41歳の審判で、国際リストにも入っていない。つまり、彼が素晴らしい審判だからという理由ではあり得ない。気の毒な彼はここに来たが、プレッシャーに対処できなかった」