「起こるべきことは、今起これ」――ジェレミー・ドクに守備陣を翻弄され、USMNTが痛烈な教訓を学ぶ：ベルギー戦5-2敗戦の勝者と敗者

アトランタ発――5対2での敗戦に微妙なニュアンスを見出すのは容易ではないが、土曜日にベルギーに大敗した米国男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、それでもそのニュアンスを探ろうとした。

分析すべき点は山ほどあった。米国の守備はミスが多く、集中力に欠けていた上、決定力も不足していた。そして最も重要な局面で、米国は単に得点できなかっただけでなく、主導権をベルギーに明け渡し、何度も痛烈な反撃を浴びせられた。ポチェッティーノ監督とスタッフにとって学ぶべき教訓は尽きないだろうが、それを消化する時間は残り少ない。

しかし、ポチェッティーノはここで、この試合の微妙なニュアンスに言及した。スコアだけでは全貌は語れない、と彼は述べ、相手チームのベルギー代表監督ルディ・ガルシアもこれに同意した。試合の大部分において、米国代表はベルギーと互角に戦っていた。問題は、そうではなかった瞬間にベルギーが代償を払わせ、米国代表に好材料があったとしても懸念すべき総得点を挙げたことにある。

「データがすべてを語らないこともあるのは事実だ」とポチェッティーノは語った。「確かに、データを自分の都合の良いように解釈することもできる。だが、5-2で負けた時、そこにポジティブな要素があったと人々を納得させるようなことは言えないのもまた事実だ。重要なのは、今、ロッカールームで我々が目にするポジティブな要素があり、そこからチームを築き上げていけるということだ」

築き上げるべき課題は山積みだ。飛躍的な進歩を見せた秋を経て、土曜日のアトランタでの試合では、米国代表の欠点が再び露呈した。プレスが遅く、プレーに迫力が欠け、連携にも苦労していた。 そして、試合の行方が決まるべき局面で、彼らはあまりにも未熟だった。ベルギーは――前回のワールドカップで米国を敗退させたオランダ代表と同様に――マット・ターナーが言うところの「耐え抜く」ことができ、重要な局面で組織力と規律を保った。対照的に、米国は試合が同じことを要求した途端に崩れてしまった。

では、今回このようなことが起きたのは、かえって良かったのかもしれない。そうかもしれない。必ずしも今後の行方を示す兆候とは限らない。前回のサイクルでは、9月にサウジアラビアや日本に敗れたことが、その後のワールドカップでの戦いにほとんど影響しなかったからだ。結局のところ、これは単なる一時的なつまずきに過ぎないかもしれない。教訓となるかもしれない。あるいは、懸念すべき前兆かもしれない。結局のところ、今年の夏になるまでは、誰にも本当のところは分からないだろう。

「我々は『自分たちはすごく強い、すごくハンサムで、格好も良くて、アメリカ人だ』という誤った思い込みを持って臨んでしまうかもしれない」とポチェッティーノ監督は語った。「ワールドカップで優勝したい、グループリーグを突破したい、パラグアイに勝ちたいと思うなら、こうした感覚を持つのは良いことだ。こうしたタイプの相手に勝ちたいなら、彼らが戦ってこないと思うか？」

「こうした結果が今出るのは、常に良いことだ」と彼は付け加えた。「もちろん、別の結果を望んでいたが、もしそうなる必要があるなら、今起こった方がいい。なぜなら、これからの試合で我々が何に直面するかが分かったからだ」

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