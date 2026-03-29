Goal.com
ライブ
Mauricio Pochettino, USMNTGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

「起こるべきことは、今起これ」――ジェレミー・ドクに守備陣を翻弄され、USMNTが痛烈な教訓を学ぶ：ベルギー戦5-2敗戦の勝者と敗者

Winners & losers
アメリカ合衆国
ベルギー
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ベルギー
親善試合
クリスティアン・プリシッチ
マット・ターナー
ウェストン・マッケニー

守備のミスと、抑えきれないジェレミー・ドクに翻弄された米国代表は、ベルギーに大敗を喫し、ワールドカップを控えて新たな懸念が生じている。

アトランタ発――5対2での敗戦に微妙なニュアンスを見出すのは容易ではないが、土曜日にベルギーに大敗した米国男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、それでもそのニュアンスを探ろうとした。

分析すべき点は山ほどあった。米国の守備はミスが多く、集中力に欠けていた上、決定力も不足していた。そして最も重要な局面で、米国は単に得点できなかっただけでなく、主導権をベルギーに明け渡し、何度も痛烈な反撃を浴びせられた。ポチェッティーノ監督とスタッフにとって学ぶべき教訓は尽きないだろうが、それを消化する時間は残り少ない。

しかし、ポチェッティーノはここで、この試合の微妙なニュアンスに言及した。スコアだけでは全貌は語れない、と彼は述べ、相手チームのベルギー代表監督ルディ・ガルシアもこれに同意した。試合の大部分において、米国代表はベルギーと互角に戦っていた。問題は、そうではなかった瞬間にベルギーが代償を払わせ、米国代表に好材料があったとしても懸念すべき総得点を挙げたことにある。 

「データがすべてを語らないこともあるのは事実だ」とポチェッティーノは語った。「確かに、データを自分の都合の良いように解釈することもできる。だが、5-2で負けた時、そこにポジティブな要素があったと人々を納得させるようなことは言えないのもまた事実だ。重要なのは、今、ロッカールームで我々が目にするポジティブな要素があり、そこからチームを築き上げていけるということだ」

築き上げるべき課題は山積みだ。飛躍的な進歩を見せた秋を経て、土曜日のアトランタでの試合では、米国代表の欠点が再び露呈した。プレスが遅く、プレーに迫力が欠け、連携にも苦労していた。 そして、試合の行方が決まるべき局面で、彼らはあまりにも未熟だった。ベルギーは――前回のワールドカップで米国を敗退させたオランダ代表と同様に――マット・ターナーが言うところの「耐え抜く」ことができ、重要な局面で組織力と規律を保った。対照的に、米国は試合が同じことを要求した途端に崩れてしまった。

では、今回このようなことが起きたのは、かえって良かったのかもしれない。そうかもしれない。必ずしも今後の行方を示す兆候とは限らない。前回のサイクルでは、9月にサウジアラビアや日本に敗れたことが、その後のワールドカップでの戦いにほとんど影響しなかったからだ。結局のところ、これは単なる一時的なつまずきに過ぎないかもしれない。教訓となるかもしれない。あるいは、懸念すべき前兆かもしれない。結局のところ、今年の夏になるまでは、誰にも本当のところは分からないだろう。

「我々は『自分たちはすごく強い、すごくハンサムで、格好も良くて、アメリカ人だ』という誤った思い込みを持って臨んでしまうかもしれない」とポチェッティーノ監督は語った。「ワールドカップで優勝したい、グループリーグを突破したい、パラグアイに勝ちたいと思うなら、こうした感覚を持つのは良いことだ。こうしたタイプの相手に勝ちたいなら、彼らが戦ってこないと思うか？」

「こうした結果が今出るのは、常に良いことだ」と彼は付け加えた。「もちろん、別の結果を望んでいたが、もしそうなる必要があるなら、今起こった方がいい。なぜなら、これからの試合で我々が何に直面するかが分かったからだ」

GOALがメルセデス・ベンツ・スタジアムでの勝者と敗者を分析する...

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUMAFP

    敗者：USMNTのディフェンス

    責任を特定の誰か一人に押し付けることはできない。米国代表があれほどまでに崩れてしまったのは、チーム全体が一体となってそうしてしまった結果であり、これは「組織的な敗北」だ。

    「我々は少し集中力を欠いてしまった」とポチェッティーノ監督は試合後に語った。「他の場面では優位に立っていたが、最初の失点のように、十分にアグレッシブではなかった。あの場面では、ペナルティエリア内に10人の選手がいたはずだが、それでもアグレッシブさが足りなかった。 試合を通してそのエネルギーを維持し続けなければならない。それが課題だ。今こそこうした状況を肌で感じるべき時だからこそ、この課題は我々にとって良い現実認識の機会となる。」

    ポチェッティーノの指摘通り、ベルギーのゴールラッシュは主に集団的なミスに起因していた。ポチェッティーノが当初から疑わしいと述べたPKを除けば、ベルギーの他のすべてのゴールには何らかの形で守備陣の崩壊が見られた。選手たちが間違った方向に誘導され、カバーに入ったディフェンダーがプレスをかけず、シュートを放つ選手に動き回る余地を与えすぎてしまったのだ。これは個人の失敗ではなく、多くの個人が関与した失敗である。

    スターセンターバックのクリス・リチャーズが健康であれば、結果は変わっていただろうか？　おそらくそうだろう。しかし、繰り返しになるが、これは一人の選手による失態ではなかった。USMNTの守備陣、中盤、攻撃陣はすべて等しく責任を負っており、ポルトガル戦で同様の結末を避けるためには、各ユニットがエネルギーとコミュニケーションを向上させる必要があるだろう。

    • 広告
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    優勝者：ジェレミー・ドク

    まさに手も足も出ない。これ以上言うことはないだろう。時折、5000万～1億ドルの価値があるとされるウイング選手に出くわし、自軍のディフェンダー全員をミキサーにかけるような状態に追い込まれることがある。

    米国代表は今秋早々、ソン・フンミン戦でそれを目の当たりにし、土曜日の試合でも再びそれを目の当たりにした。このレベルでは、たった一人のウイングが試合を支配しうる。ドクはまさにそれを実行し、ディフェンダーを意のままに抜き去り、周囲の注目を集めることで、ベルギー攻撃陣の他の選手たちが彼の周りで自由に動き回れる空間を作り出した。

    「ドクのような選手は、様々な方法で相手の弱点を突いてくる」と、マンチェスター・シティのスター選手を主にマークしたティム・ウィアは語った。「彼がペナルティエリア付近に近づいてドリブルする自由を与えないよう、より多くの選手をそのエリアに配置しようとした。そういった細かい調整はトレーニングでできることだ。あれほど得点力のあるウインガーと対戦したのは、今回が初めてだと思う」

    試合後の記者会見で、ポチェッティーノ監督はドクへの対応についてウィーアを称賛する一方で、周囲のサポート不足を指摘した。戦術としては集団でドクをマークする予定だったが、コミュニケーションが途絶える場面があまりにも多く、その結果、ドクがディフェンダーを孤立させ、彼の真骨頂であるドリブルを許してしまった。 

    これは、今夏アメリカが直面する可能性のある状況を如実に物語っている。ワールドカップという舞台は、まさにこうした選手たちによって成り立っているのだ。そして、アメリカは今後、さらに多くの彼らと対戦することになるだろう。

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    受賞者：ウェストン・マッケニー

    マッケニーのゴールは、まるで遥か昔のことのように感じられるだろう。あの瞬間、試合の様相は全く異なっており、その場の雰囲気は、最終的に米国代表が迎えたものとは似ても似つかないものだった。

    しかし、そのゴールは重要な意味を持っていた。なぜなら、米国が確認する必要があったこと――ユヴェントスのマッケニーが活躍しているという事実――を裏付けたからだ。

    マッケニーは今シーズン、ユヴェントスにとって不可欠な存在であり、最も重要な局面で決定的なゴールを決めてきた。土曜日の試合でも、マークされずにバックポストへ走り込み、難なく決めた。これは、セットプレーにおけるマッケニーの脅威ぶりと、彼が試合の流れをいかに瞬時に変えられるかを示す、また一つの例だった。

    その後の展開は、その瞬間を些細なものに感じさせた。当然ながら、注目はUSMNTの先制点ではなく、ベルギーのゴールに集まるだろう。それでも、もしポジティブな要素があるとすれば、それはウェストン・マッケニーだった。ワールドカップに向けてチームが彼にますます頼るようになる中で、彼がどれほど重要であるかを改めて示したのだ。

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    不運な選手：クリスチャン・プリシッチ

    マッケニーの好調ぶりは疑いようがないが、クリスチャン・プリシッチについては疑問の声が上がっていた。土曜日の試合では、その疑問は解消されなかった。

    ベルギー戦において、プリシッチには決定的なチャンスが幾度となく訪れた。シュートは3本放ったが、そのうち1本を除いてすべて枠を外れた。別の試合であれば、プリシッチは1本、あるいは2本は確実に決めていたはずだ。しかし今回はそうならず、それが結果に響いた。プリシッチが1度チャンスを逃した直後、ベルギーが素早くカウンターを仕掛け、勝ち越しゴールを決めたのだ。

    「あのチャンスの1つでは、もっとうまくやれたはずだ」と彼は語った。「悔しいよ。ここ最近は厳しい時期だけど、自分のプレーには自信があるし、チャンスを作る感覚も悪くない。ポジティブに考え、前へ進み続けるだけだ。ただ、あの瞬間には間違いなくもっと決定力を持たなきゃいけない。チャンスを逃すと、相手が得点して試合の流れが変わってしまうからな」

    しかし、彼は焦ってはいない。キャリアのこの段階において、プリシッチは好調と不調のあらゆる局面を経験してきた。いずれにせよ、状況は必ず好転するものだ。

    「膝に当たったボールでもゴールに突き刺さることは分かっている」と彼は言う。「状況は変わる。今はパニックにならない。今年の夏までには、状況は変わっているはずだ。僕にできるのは、前向きでいることだけだ。」

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    受賞者：パトリック・アジェマンとリカルド・ペピ

    ポチェッティーノ監督は、高い集中力を維持することの重要性を繰り返し強調していた。そして、途中出場した2人のストライカーがその期待に応えた。

    試合終了間際、この2人は最後の好機を演出して、米国代表が比較的良い形で試合を終える手助けをした。ペピがプレスをかけボールを奪い返し、そのパスをアギェマンが受けると、ダービー・カウンティのストライカーは確実にシュートを決め、至近距離から1点を返した。

    「ベンチから出場したばかりだから、インパクトを残したいと思うものだ」とペピは試合後に語った。「アシストであれゴールであれ、頭の中ではただチームを助けたいとばかり考えている。アシストでもゴールでも、それが僕の仕事だ」

    土曜日の試合で、ペピもアギェマンもそれぞれの役割を果たした。火曜日のポルトガル戦において、彼らが再びどのような機会を得て、その役割を果たすのか、注目される。

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    敗者：マット・ターナー

    試合後のゴールについて問われたポチェッティーノ監督は、ターナーのせいにはできないと語った。その通りだ。ターナーは1、2点についてもっとうまく対応できただろうか？ 確かにそうかもしれないが、ベルギーの5得点の中に明らかなミスシュートは含まれていなかった。

    とはいえ、ターナー自身も現状を痛感している。米国代表として過去2試合に出場した際、彼はネットからボールを拾うことを9回も強いられた。厳しい数字だが、それが現実であり、ターナーもこれを無視するのは難しいと理解している。

    「結局のところ、スコアはスコアだ」とターナーは語った。「5失点すると印象が悪くなるから、フラストレーションが溜まる。つまり、ピッチの最終局面において、両サイドとももっと改善の余地があるということだと思う」

    では、ターナーの次の一手は？まず彼は、自ら進んで責任を認め、もっと良くならなければならないと語った。ワールドカップを控え時間は迫っているが、彼は再びチャンスが巡ってくることを望んでいる。

    「私は常に自分自身を非常に公平に評価するつもりだ」と彼は語った。「これまで何度もここ（記者会見の場）に立ち、自分自身を批判してきたが、今夜は良いプレーもいくつかあったと感じている。いくつかの好セーブもできた。ただ、スコアが試合のバランスや流れを反映していないと思うから、1、2点だけ取り返せたらよかったのにと願うばかりだ」

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    失敗作：キットの衝突

    この試合における最も重要なポイントとは言えないが、それでも試合に影響を与えた出来事だった。

    経緯はこうだ。試合前に、両チームともユニフォームの写真を提出し、審判団の承認を得ていた。そして試合当日、両チームのユニフォームが再度検査された。 すべてが承認され、両チームとも予定通りのユニフォームで試合に臨んだ。しかし、試合開始からわずか数秒で、ユニフォームに問題があることが明らかになった。トップスのデザインが似すぎていた上、米国代表の青いショーツとベルギー代表の青いソックスの組み合わせも、事態を悪化させる要因となった。

    厳密に言えば、どちらのチームも後半にユニフォームを変更することは可能だった。しかし残念ながら、その選択肢はなかった。ベルギーのセカンドキットは、次戦のメキシコ戦が行われるシカゴへと既に発送されていたため、両チームとも現状のユニフォームで試合を続けるしかなかったのだ。