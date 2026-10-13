ユナイテッドの守備陣について質問を受けた。最近、ヨロがフランス代表での初出場を果たしたなか、身長約170センチでプレミアリーグ優勝経験を持つパーカーは、FreeBetsの協力による取材で、GOALにこう語った。「私は誰の身長についても、とやかく言うつもりはないよ！」

「私も多くの試合であのポジション、センターバックを務めた。クイーンズ・パーク・レンジャーズで4年間、フラムで3年間プレーした。そのうち3年間はディビジョン3、1年間はディビジョン2だった。当時のディビジョン3がどんなところだったか覚えているだろう。すべてがフィジカル勝負で、私はそれなりにうまくやっていた」

「マルティネスは非常に優れた、賢いセンターバックだと思う。彼が出場しないと、その不在が響く。後方から素早くパスを出せる選手がほかにいないからだ。誰もが彼のミスを取り上げる」

「ハリー・マグワイアも多くのミスをする。ポジショニングが悪く、戻るための脚力もない。ボールを持ってからがとても遅く、タッチが多すぎるし、後ろに戻すことも多すぎる。だからマルティネスについて話すなら、マグワイアについても話さなければならないと思う」

「そして、その2人もいったん脇に置けば、必要なのはセンターバック2人だ。チーム内には、私が評価しているいい選手が1人いる。デ・リフトだ。コンディションが万全なら、私なら常に彼を起用する。ただ、問題は背中にあると思う。背中の問題は、どうにもできないことがある。実際のところはなかなか分からない。分かるのは本人だけで、どんな状態なのか本人が伝えてくれると信じるしかない。でも、彼が復帰して何試合か出場できれば、次は誰を彼と組ませるかという話になる」

「ジネディーヌ・ジダンがそう言ったのだから、ヨロはすごい選手だと信じなければならないのだろう。だが、ユナイテッドでセンターバックを務めるヨロを見た限り、彼は神経質になっている。代表戦は少し違う。特に今の代表戦はレベルが大きく下がっていて、リーグ戦とはまったく違う。リーグ戦では相手が次々と激しく向かってくるし、常に自陣のゴールへ向かって戻らなければならない。ヨロはそこに苦労しているように見える」

「まだ確信は持てないが、センターバックが2人いれば大きな違いを生むはずだ。適切な2人であることが重要だ。そのうちの1人はデ・リフトであってほしいし、それでユナイテッドがどうなるか見てみたい。ただ、今の私ならマルティネスは常に起用する。彼はチームを引っ張れる選手だからだ」

「彼は行動で手本を示すし、粘り強さもある。正直なところ、多くの人が彼を批判していると思う。でも、彼とデ・リフトを組ませれば、マンチェスター・ユナイテッドには非常に優れたセンターバックが2人そろうと思う」