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「走れないし、緊張でガチガチ！」マンチェスター・ユナイテッドのDF2人が不安を払拭できず、W杯優勝経験者リサンドロ・マルティネスにも疑問の声
守備のほころび、修正に苦戦
今季も守備の綻びがマンチェスター・ユナイテッドの足を引っ張り、無失点試合は少ない。2026-27シーズンはここまでチャンピオンズリーグのサバフ戦で記録した1試合のみで、プレミアリーグでは無失点試合がない。
マイケル・キャリック監督は去就をめぐる憶測が強まる中、時折最終ラインの4人を入れ替えてきた。しかし、機能する組み合わせはまだ見つかっておらず、マンチェスター・ユナイテッドは直近のプレミアリーグ4試合で勝利がない。
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マルティネス、答えにくい質問をいくつか突きつけられる
10人となった相手との試合で勝ち点5を取りこぼしている。9月には宿敵マンチェスター・シティとのダービーに敗れ、直近のトッテナム戦では劇的な形で引き分けに持ち込まれた。
ワールドカップ優勝経験を持つマルティネスも、トッテナム戦では精彩を欠いた。92分のクロスに対応できず、ドミニク・ソランケに頭でコースを変えられたボールがゴール隅に決まったことで、再び厳しい目を向けられている。
妥協を許さないアルゼンチン人DFは、最終ラインを統率するはずのセンターバックとして、長年にわたり身長を議論の的にされてきた。しかし、オールド・トラッフォードで彼の周囲にいる選手たちも説得力を欠いている。一方、オランダのスター、マタイス・デ・リフトはほぼ11カ月にわたって戦列を離れている。
マグワイアとヨロに厳しい視線
ユナイテッドの守備陣について質問を受けた。最近、ヨロがフランス代表での初出場を果たしたなか、身長約170センチでプレミアリーグ優勝経験を持つパーカーは、FreeBetsの協力による取材で、GOALにこう語った。「私は誰の身長についても、とやかく言うつもりはないよ！」
「私も多くの試合であのポジション、センターバックを務めた。クイーンズ・パーク・レンジャーズで4年間、フラムで3年間プレーした。そのうち3年間はディビジョン3、1年間はディビジョン2だった。当時のディビジョン3がどんなところだったか覚えているだろう。すべてがフィジカル勝負で、私はそれなりにうまくやっていた」
「マルティネスは非常に優れた、賢いセンターバックだと思う。彼が出場しないと、その不在が響く。後方から素早くパスを出せる選手がほかにいないからだ。誰もが彼のミスを取り上げる」
「ハリー・マグワイアも多くのミスをする。ポジショニングが悪く、戻るための脚力もない。ボールを持ってからがとても遅く、タッチが多すぎるし、後ろに戻すことも多すぎる。だからマルティネスについて話すなら、マグワイアについても話さなければならないと思う」
「そして、その2人もいったん脇に置けば、必要なのはセンターバック2人だ。チーム内には、私が評価しているいい選手が1人いる。デ・リフトだ。コンディションが万全なら、私なら常に彼を起用する。ただ、問題は背中にあると思う。背中の問題は、どうにもできないことがある。実際のところはなかなか分からない。分かるのは本人だけで、どんな状態なのか本人が伝えてくれると信じるしかない。でも、彼が復帰して何試合か出場できれば、次は誰を彼と組ませるかという話になる」
「ジネディーヌ・ジダンがそう言ったのだから、ヨロはすごい選手だと信じなければならないのだろう。だが、ユナイテッドでセンターバックを務めるヨロを見た限り、彼は神経質になっている。代表戦は少し違う。特に今の代表戦はレベルが大きく下がっていて、リーグ戦とはまったく違う。リーグ戦では相手が次々と激しく向かってくるし、常に自陣のゴールへ向かって戻らなければならない。ヨロはそこに苦労しているように見える」
「まだ確信は持てないが、センターバックが2人いれば大きな違いを生むはずだ。適切な2人であることが重要だ。そのうちの1人はデ・リフトであってほしいし、それでユナイテッドがどうなるか見てみたい。ただ、今の私ならマルティネスは常に起用する。彼はチームを引っ張れる選手だからだ」
「彼は行動で手本を示すし、粘り強さもある。正直なところ、多くの人が彼を批判していると思う。でも、彼とデ・リフトを組ませれば、マンチェスター・ユナイテッドには非常に優れたセンターバックが2人そろうと思う」
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デ・リフト、長期離脱を経て復帰の準備整う
カリックは、デ・リフトが待望の実戦復帰を果たす可能性を示唆した。その舞台は火曜日のマンチェスター・ユナイテッド対アトレティコ・マドリーのチャンピオンズリーグでの一戦だ。デ・リフトは姉妹クラブのローザンヌ・スポルトと非公開で行われた親善試合に出場し、プレー時間を確保した。
ただ、長く戦列を離れていたオランダ人選手は試合勘が鈍っている可能性もある。重要なアウェー戦が続くのを前に、ユナイテッド、とりわけ批判にさらされている指揮官に、戦力にならない選手を抱える余裕はない。
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