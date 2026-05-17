長年にわたりトップで競争してきたブライトは、新しい任務に就く前に待望の休息を楽しみにしている。国内3冠を達成した彼女は、長期の家族旅行や心からリラックスする時間など、プロサッカー選手のスケジュールでは難しかった生活をようやく楽しめると語った。

彼女は「いい時間だったわ。ただリラックスして、人生を楽しんで、日常から離れる時間を取ったの。まだやることがたくさんあって、以前よりも忙しい気がするくらい！家族と一緒に家にいられるのは本当に素敵よ。 この夏は休んで家族と過ごし、3年ぶりの休暇に出かけるつもり。それを優先した後、チェルシーでの仕事に戻るのがすごく楽しみ。」