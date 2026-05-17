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「赤をきることはない」チェルシーのレジェンドが将来を表明、マンU移籍を否定。
伝説的なキャリアに幕が下りる
ブライトは2014年にドンカスター・ベルズからチェルシーへ移籍。以来、314試合に出場し、女子スーパーリーグ8回、FAカップ6回、リーグカップ4回の優勝に貢献した。
イングランド代表でも88試合に出場し、ユーロ2022制覇に貢献。昨年代表を引退した彼女は、国内移籍ではなく新天地への挑戦を選び、現役生活に幕を閉じた。
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ブライト、マンチェスター・ユナイテッド移籍の噂を否定
チェルシーとの契約満了後、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されたブライトだが、本人はこれを完全否定した。キングスミードで10年以上プレーした32歳のベテランDFは、次なるステップへ進んでもブルーズへの忠誠は揺らがないと明言した。
「ウィメンズ・フットボール・アワード」で彼女は移籍報道に言及し、『デイリー・スター・スポーツ』にこう語った。「赤いユニフォームを着ることは決してない。私はチェルシーだけだ。噂はサッカーの一部だが、私は引退を決めている」。
スタンフォード・ブリッジでの新役職が正式に決定
ファンは今後、WSLでブライトの姿を見ることはなくなりますが、彼女がチェルシーから完全に離れるわけではありません。クラブは、この伝説的なディフェンダーが組織の中核として残留し、クラブのアンバサダーに就任し、チェルシー財団の理事としても活動を続けると発表しました。
本人は「アンバサダーとして女子チームやスポンサーを支援し、財団の活動にも注力できる。新たな挑戦が楽しみ」と語った。
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サッカーを引退した後の生活を振り返って
長年にわたりトップで競争してきたブライトは、新しい任務に就く前に待望の休息を楽しみにしている。国内3冠を達成した彼女は、長期の家族旅行や心からリラックスする時間など、プロサッカー選手のスケジュールでは難しかった生活をようやく楽しめると語った。
彼女は「いい時間だったわ。ただリラックスして、人生を楽しんで、日常から離れる時間を取ったの。まだやることがたくさんあって、以前よりも忙しい気がするくらい！家族と一緒に家にいられるのは本当に素敵よ。 この夏は休んで家族と過ごし、3年ぶりの休暇に出かけるつもり。それを優先した後、チェルシーでの仕事に戻るのがすごく楽しみ。」