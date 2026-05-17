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Millie Bright Chelsea Women 2025-26Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

「赤をきることはない」チェルシーのレジェンドが将来を表明、マンU移籍を否定。

ミリーブライト
チェルシーFCウィメン
マンチェスター・ユナイテッド
WSL

チェルシーのレジェンド、ミリー・ブライトが、今夏のマンチェスター・ユナイテッドへの移籍報道について沈黙を破った。元イングランド女子代表主将は、憶測に正面から反論し、西ロンドンから北西部へ移籍するつもりはないと断固として表明した。

  • 伝説的なキャリアに幕が下りる

    ブライトは2014年にドンカスター・ベルズからチェルシーへ移籍。以来、314試合に出場し、女子スーパーリーグ8回、FAカップ6回、リーグカップ4回の優勝に貢献した。

    イングランド代表でも88試合に出場し、ユーロ2022制覇に貢献。昨年代表を引退した彼女は、国内移籍ではなく新天地への挑戦を選び、現役生活に幕を閉じた。

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  • Millie Bright Chelsea Women's FA Cup 2024-25Getty Images

    ブライト、マンチェスター・ユナイテッド移籍の噂を否定

    チェルシーとの契約満了後、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されたブライトだが、本人はこれを完全否定した。キングスミードで10年以上プレーした32歳のベテランDFは、次なるステップへ進んでもブルーズへの忠誠は揺らがないと明言した。

    「ウィメンズ・フットボール・アワード」で彼女は移籍報道に言及し、『デイリー・スター・スポーツ』にこう語った。「赤いユニフォームを着ることは決してない。私はチェルシーだけだ。噂はサッカーの一部だが、私は引退を決めている」。

  • スタンフォード・ブリッジでの新役職が正式に決定

    ファンは今後、WSLでブライトの姿を見ることはなくなりますが、彼女がチェルシーから完全に離れるわけではありません。クラブは、この伝説的なディフェンダーが組織の中核として残留し、クラブのアンバサダーに就任し、チェルシー財団の理事としても活動を続けると発表しました。

    本人は「アンバサダーとして女子チームやスポンサーを支援し、財団の活動にも注力できる。新たな挑戦が楽しみ」と語った。

  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    サッカーを引退した後の生活を振り返って

    長年にわたりトップで競争してきたブライトは、新しい任務に就く前に待望の休息を楽しみにしている。国内3冠を達成した彼女は、長期の家族旅行や心からリラックスする時間など、プロサッカー選手のスケジュールでは難しかった生活をようやく楽しめると語った。

    彼女は「いい時間だったわ。ただリラックスして、人生を楽しんで、日常から離れる時間を取ったの。まだやることがたくさんあって、以前よりも忙しい気がするくらい！家族と一緒に家にいられるのは本当に素敵よ。 この夏は休んで家族と過ごし、3年ぶりの休暇に出かけるつもり。それを優先した後、チェルシーでの仕事に戻るのがすごく楽しみ。」