赤ちゃんの入浴から史上最大の試合まで――ラミン・ヤマルはワールドカップ決勝で、自分が真のリオネル・メッシの後継者であることを証明できる。

20歳のメッシが幼いヤマルを入浴させる姿は、すでに象徴的だ。まるでバルサの次なる「救世主」に洗礼を授け、自身の王座を継ぐ後継者に油を注ぐかのようだ。
そして日曜、その「予言」が実現するかもしれない。メッシとヤマルが再び対峙し、舞台はワールドカップ決勝だ。世代交代が起きるなら、これほどふさわしい舞台はない。ヤマルは、ひとつの時代の終わりと新しい時代の始まりを告げる絶好の位置にいる……
20歳のメッシが幼いヤマルを入浴させる姿は、すでに象徴的だ。まるでバルサの次なる「救世主」に洗礼を授け、自身の王座を継ぐ後継者に油を注ぐかのようだ。
そして日曜、その「予言」が実現するかもしれない。メッシとヤマルが再び対峙し、舞台はワールドカップ決勝だ。世代交代が起きるなら、これほどふさわしい舞台はない。ヤマルは、ひとつの時代の終わりと新しい時代の始まりを告げる絶好の位置にいる……
16歳でバルサの先発に名を連ねて以来、ヤマルは大きな重圧に耐えてきた。それでも、彼にこれほどのプレッシャーをかけるのは酷だ。
20年以上にわたり卓越したパフォーマンスを維持し続けるメッシは、歴史上のどの選手とも一線を画す。ヤマルにその伝説的な活躍を再現するのは、あまりに無理がある。
それでも彼は「メッシのレベルに到達するのは不可能だ」と認めつつ、「いつか彼のような選手になりたい」と語る。その野心は驚くべきものではない。
ヤマルは「もうプレッシャーを感じていない」と常々語っており、その言葉を疑う理由は見当たらない。16歳が欧州選手権でこれほど恐れずにプレーできるのは、彼自身がそうだからだ。
それでも、彼は外部からの重圧ではなく、自分への期待に駆られている。ベルギー戦後、彼は「自分は厳しく、決して満足しない」と語った。
それが2026年W杯予選で、彼が時折やりすぎようとしてしまう理由だろう。
大会前から、ヤマルは自国優勝の鍵とされていた。そのため、怪我でバルセロナ2025-26シーズン終盤を欠場したことは大きな懸念だった。
ヤマルがベンチスタートした初戦のカーボベルデ戦で引き分けると、その不安は強まった。しかし彼が先発に復帰すると、ラ・ロハは別チームのようになった。
サウジアラビアとの初戦では前半のみの出場ながら、4－0の勝利でチームを勢いづけた。
しかしその後、彼は得点もアシストも記録していない。そのことが、自分に厳しいこの若者に重くのしかかっている。
スペイン代表キャプテンのロドリは記者団に「ラミンは自分を証明しようという焦りからもう少し落ち着く必要がある」と語った。「それでも、ボールを持っている時も持っていない時もチームに大きな貢献をする彼は、我々にとって非常に重要な選手だ。
彼は19歳なので、局面ごとに落ち着かせる必要がある。成熟しているが、試合の流れを読む力はまだ伸びる。年齢を考えれば当然だ。
「ファウルを取れなくてもプレーを止めず続けろと、いつも彼に言っている。それでも彼は人の話に耳を傾け、学びたいという意欲があり、その姿勢自体がチームにとって模範だ。」
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ヤマルは得点やアシストが少ないという批判に冷静に対応してきた。2023年9月の代表デビュー以来、先発した試合でスペインが一度も負けていないことを彼は理解している。
「自分の動きで多くの相手選手を引きつけ、チームメイトのためにスペースを作れることは分かっている」と彼は的確に指摘した。
「プレー中にボールに触れなくても、チームを助けるためにできることは何でもプラスになる。みんな得点にばかりこだわっているようだが、私がたった1ゴールしか決めなかった時でも、我々は欧州選手権を制したんだ」
とはいえ、その1点は鮮やかで、ユーロ2024準決勝フランス戦でスペインの逆転（2-1）を導いた。今大会でもヤマルが名を刻む瞬間は遠くない。
何よりも、彼自身も自分の大舞台が近づいていると感じている。
「グループステージで最高の選手だったことはない」とヤマルは先週『ムンド・デポルティーボ』紙に語った。「準決勝や決勝が近づくほど、僕のプレーは良くなる」。
フランス戦でもその言葉は証明された。ヤマルはテキサスでの一戦で得点もアシストもなかったが、終始ルーカス・ディニェを苦しめた。彼が犯したファウルからPKが生まれ、ミケル・オヤルサバルが先制点を決めた。
さらにスペインの2点目を生む攻撃にも関与し、メッシを思わせる左足で3点目も決めたがオフサイドの判定を受けた。
ヤマルにとって、メッシの3度目のW杯ゴールデンボール受賞を止めるにはもう遅い。信じがたいのは、①メッシ以前2回受賞者はおらず、②彼がすでに39歳だからだ。
準決勝でイングランドを逆転したアルゼンチン戦では、試合の流れを変えたメッシの活躍が決定打となり、9度目のバロンドールも視界に入った。
こうした途方もない偉業ゆえ、ヤマルがメッシに並ぶというのは想像しにくい。それでも、アルゼンチン人がいつ引退しても、その空白を埋めるのにスペインの10代スターほど適任者はいない。メッシ自身もそう語っている。
「優れた若い世代は多いが、年齢、実績、将来性を考えるとラミンだ」とアルゼンチン主将は数カ月前語った。「私にとって彼は最高だ」
日曜、ヤマルはその言葉を証明するチャンスを得る。目の前には、彼にとって唯一無二のアイドルであり、運命のように足跡を追い続けてきたサッカー界の救世主がいる。