赤ちゃんの入浴から史上最大の試合まで――ラミン・ヤマルはワールドカップ決勝で、自分が真のリオネル・メッシの後継者であることを証明できる。

16歳でバルサの先発に名を連ねて以来、ヤマルは大きな重圧に耐えてきた。それでも、彼にこれほどのプレッシャーをかけるのは酷だ。

20年以上にわたり卓越したパフォーマンスを維持し続けるメッシは、歴史上のどの選手とも一線を画す。ヤマルにその伝説的な活躍を再現するのは、あまりに無理がある。

それでも彼は「メッシのレベルに到達するのは不可能だ」と認めつつ、「いつか彼のような選手になりたい」と語る。その野心は驚くべきものではない。

ヤマルは「もうプレッシャーを感じていない」と常々語っており、その言葉を疑う理由は見当たらない。16歳が欧州選手権でこれほど恐れずにプレーできるのは、彼自身がそうだからだ。

それでも、彼は外部からの重圧ではなく、自分への期待に駆られている。ベルギー戦後、彼は「自分は厳しく、決して満足しない」と語った。

それが2026年W杯予選で、彼が時折やりすぎようとしてしまう理由だろう。