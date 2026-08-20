AFP
翻訳者：
「質の飛躍」 ディエゴ・シメオネ、アトレティコ・マドリーがラ・リーガ開幕戦を白星で飾る中で途中出場選手を称賛
見事なフィニッシュで勝利をもたらす
アトレティコは停滞した前半、フリアン・アルバレス不在の中で4本のシュートから期待得点（xG）0.10にとどまり、マラガに苦しめられた。フリアン・アルバレス不在の中で打開策を欠いたことで、シメオネ監督は57分に3枚替えを敢行し、イ・ガンイン、バエナ、ジュリアーノ・シメオネを投入した。この戦術変更は即座に結果につながり、イ・ガンインがデビュー戦で見事なカーブシュートを決めると、続いてバエナが圧巻のFKを沈め、2-0の勝利を決定づけた。
- ZUMA Press Wire
アルゼンチン代表監督、対応を称賛
試合後の記者会見で記者団に語ったアルゼンチン人指揮官は、もどかしい前半を振り返る一方で、流れを変えるうえで決定的な影響を与えたベンチメンバーを称賛した。「我々は常に、戦ううえで最も良いコンディションにある選手たちで試合に入りたいと考えている」とシメオネ監督は記者団に語った。
「前半は走るだけだった。決定機はなかった。後半は交代によって質が一段上がった。全員が我々に必要だったその変化をもたらしてくれた。2つのゴールはいずれも素晴らしいゴールで、簡単ではない試合に勝つことができた」
デビュー戦でのゴールが、そのポテンシャルを際立たせた
リーは公式戦デビューを華々しく飾り、25歳181日でラ・リーガにおけるアトレティコの21世紀デビュー戦得点者として3番目の若さを記録した。アトレティコの21世紀における3番目の若さのデビュー戦得点者。バレンシア、マジョルカ、PSGでプレーした元MFは、チャンスクリエイト数とタックル成功数でもチーム最多タイを記録。適応については次のように振り返った。「最初の試合はとても重要だった。トレーニングが不足していた。勝利を得ることがとても重要だった」とリーは語った。
「チーム全体が素晴らしい仕事をした。前半の働きのおかげで勝利をつかむことができた。これからもハードワークを続ける。リズムはまだ足りないが、取り組みを続ければ個人としてもチームとしても改善していく」
- SOPA Images
戦術的な奥行きが野望を後押しする
開幕戦での勝利により、アトレティコは重要な序盤の勢いを手にした。厳しい2026-27シーズンのラ・リーガ開幕を前に試合勘を高めている段階にある中での白星である。ベンチからの決勝点につながる貢献は、アルバレスの去就を巡る憶測が続く中、シメオネ監督が擁する選手層の厚さを示した。アトレティコは今後、8月23日の日曜日にビジャレアルをホームに迎える次の一戦へ、すぐに気持ちを切り替えなければならない。
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