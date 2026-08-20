試合後の記者会見で記者団に語ったアルゼンチン人指揮官は、もどかしい前半を振り返る一方で、流れを変えるうえで決定的な影響を与えたベンチメンバーを称賛した。「我々は常に、戦ううえで最も良いコンディションにある選手たちで試合に入りたいと考えている」とシメオネ監督は記者団に語った。

「前半は走るだけだった。決定機はなかった。後半は交代によって質が一段上がった。全員が我々に必要だったその変化をもたらしてくれた。2つのゴールはいずれも素晴らしいゴールで、簡単ではない試合に勝つことができた」