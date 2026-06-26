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「賢い男」カルロ・アンチェロッティはブラジル代表の戦術を模索中。一方、エデル・ミリタオはチームがW杯の弱点を「改善した」と語る。
セレサオの戦術進化
番組「セレサオ・コパ」に出演したミリタオは、ブラジル代表を率いるアンチェロッティ監督がチームをどのように適応させてきたかを語った。ディフェンダーは、イタリア人監督がまだ最適な布陣を探しているものの、4-3-3システムを軸に弱点を補う基盤を築いていると指摘した。
「就任以来、戦術や選手を試してきたが、最近は定番の4-3-3に落ち着きつつある。当初はブルーノ［ギマランイス］とカゼミーロだけで試みたが、隙が生まれた。モロッコとの初戦では中盤を支配できなかった。 不利になったが、ハイチ戦以降は修正できた」とミリタオは説明した。この戦術変更は、ブラジルがグループCを首位突破する決め手となった。特にスコットランド戦の3-0の勝利では、チーム連携が大幅に向上していた。
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アンチェロッティのマネジメント手法
ベルナベウでアンチェロッティ監督の下でプレーしたミリタオは、同監督の最大の強みはチームと協力しようとする姿勢だと強調した。このイタリア人監督は、厳格な規律主義者というより、プレッシャーが高い局面ではピッチ上の選手たちのフィードバックを基にゲームプランを練るタイプだ。
「彼は非常に賢明で、物事を明確に捉え、選手たちの意見に耳を傾け、アイデアを共有してくれます。それは極めて重要です。選手には監督には見えない視点があります。レアル・マドリード時代でもハーフタイムに選手のもとへ行き、質問やアイデア交換をしていました。それはチームだけでなくグループ全体の成長にもつながるのです」とこのディフェンダーは付け加えた。
ミリタオ、日本戦を前に警告
好調なチーム状態にもかかわらず、ミリタオは次の対戦相手である日本について警鐘を鳴らした。グループFで2位になった日本は、2025年にブラジルに初勝利を収めた。その試合でミリタオは出場機会のない控えだった。彼は、サムライブルーが絶好調のピークに達しており、セレソンが全力を注ぐ必要があると考えている。
「日本は今、最高の1年を過ごしている。リズムをつかんでいる。彼らはここ数年で成長を続け、今回のワールドカップでも実力を示している。我々は細心の注意を払わなければならない。彼らは走り続け、タックルできる場面があれば必ず仕掛けてくる。ブラジルは細心の注意を払わなければならない。彼らは戦術的な規律が高く、献身的な選手たちだ」とミリタオは警告した。
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勝利のリズムを維持する
ミリタオの意見に同調し、元MFフェリペ・メロも日本代表の技術進化を指摘した。彼は以前彼らを「ロボット」と呼んだが、今は華やかさと激しさが加わったと評価した。それでも、アンチェロッティ監督のチームがグループステージの調子を取り戻せば、問題なく勝ち進めると確信している。
「彼らはピッチ上で組織立ったチームであり、戦術に忠実だ。少し前、私は彼らを『小さなロボット』と呼んだ。彼らはすべてを完璧にこなしていた。 しかし、ブラジルが自分たちのリズムを保ち、スコットランド戦のようなプレーをすれば、難なく勝てる」と結んだ。ブラジルは2勝1分でベスト32に進み、この「修正」をさらに上のラウンドへつなげたい。