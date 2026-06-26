番組「セレサオ・コパ」に出演したミリタオは、ブラジル代表を率いるアンチェロッティ監督がチームをどのように適応させてきたかを語った。ディフェンダーは、イタリア人監督がまだ最適な布陣を探しているものの、4-3-3システムを軸に弱点を補う基盤を築いていると指摘した。

「就任以来、戦術や選手を試してきたが、最近は定番の4-3-3に落ち着きつつある。当初はブルーノ［ギマランイス］とカゼミーロだけで試みたが、隙が生まれた。モロッコとの初戦では中盤を支配できなかった。 不利になったが、ハイチ戦以降は修正できた」とミリタオは説明した。この戦術変更は、ブラジルがグループCを首位突破する決め手となった。特にスコットランド戦の3-0の勝利では、チーム連携が大幅に向上していた。



