賛否両論、執念深い、個性派で個性豊かな選手：ファブレガスはすでにビッグクラブへの移籍の準備ができているのか？

バルセロナのカタルーニャのルーツ、ヴェンゲル率いるアーセナルの英仏流のスタイル、モウリーニョとコンテの実用主義、サッリの野心的な戦術体系。ファブレガスの選手としてのキャリアは、さまざまなサッカーの流派の集大成であり、膨大な技術的・文化的バックグラウンドを備えている。しかし、選手として吸収したすべてが、自動的に監督としての自分を定義するわけではない。実際、セスクは独自のスタイルを築き上げている。 イタリアという文脈において、スペースを創造するよりも守ることを優先しがちな中で、まさにその逆を行うチームを見ることは、決して些細なことではない。彼の率いるコモは、戦術的というよりもまず文化的挑戦である。常に狭めたり広げたりするピッチ、素早いパス、セリエAでは軽視されがちな4-2-3-1のサイドプレーヤーへの関与、責任を任された若手選手たち、そしてゴールキーパーを含む全ポジションでのプレーにおけるリスクの受容。 確かな技術的素養を持って加入したブテズは、試合の流れを読む能力において飛躍的な向上を遂げた。今やこの能力に秀で、セリエA最高のゴールキーパーとなっている。彼に対して、チェルシーに加入したばかりのランパードに対するモウリーニョのように、セスクは足元と頭脳の両面から指導を行った。なぜなら、彼はブテズがこうした局面でナンバーワンになるための資質をすべて備えていると確信していたからだ。 信頼はこうして勝ち取られる。言葉はピッチ上で証明され、理論は広大な緑のフィールドで実践されるのだ。





そしてもう一つの側面として、コミュニケーション、そしてベンチ上の「達人」たちとの対立や議論がある。アッレグリからガスペリーニに至るまで、同僚の間でも、評論家の間でも賛否が分かれる存在だ。それは欠点なのか、それとも強みなのか。気質なのか、それとも戦略なのか？その答えは、たった一つの言葉に集約される。「個性」だ。