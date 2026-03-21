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fabregas como callegariGetty Images
Massimo Callegari

翻訳者：

賛否両論、執念深い、個性派で個性豊かな選手：ファブレガスはすでにビッグクラブへの移籍の準備ができているのか？

そのキャラクターに囚われることなく、自らのアイデンティティを守り抜くことができるだろうか？マッシモ・カッレガリによる特集。

バルセロナのカタルーニャのルーツ、ヴェンゲル率いるアーセナルの英仏流のスタイル、モウリーニョコンテの実用主義、サッリの野心的な戦術体系。ファブレガスの選手としてのキャリアは、さまざまなサッカーの流派の集大成であり、膨大な技術的・文化的バックグラウンドを備えている。しかし、選手として吸収したすべてが、自動的に監督としての自分を定義するわけではない。実際、セスクは独自のスタイルを築き上げている。 イタリアという文脈において、スペースを創造するよりも守ることを優先しがちな中で、まさにその逆を行うチームを見ることは、決して些細なことではない。彼の率いるコモは、戦術的というよりもまず文化的挑戦である。常に狭めたり広げたりするピッチ、素早いパス、セリエAでは軽視されがちな4-2-3-1のサイドプレーヤーへの関与、責任を任された若手選手たち、そしてゴールキーパーを含む全ポジションでのプレーにおけるリスクの受容。 確かな技術的素養を持って加入したブテズは、試合の流れを読む能力において飛躍的な向上を遂げた。今やこの能力に秀で、セリエA最高のゴールキーパーとなっている。彼に対して、チェルシーに加入したばかりのランパードに対するモウリーニョのように、セスクは足元と頭脳の両面から指導を行った。なぜなら、彼はブテズがこうした局面でナンバーワンになるための資質をすべて備えていると確信していたからだ。 信頼はこうして勝ち取られる。言葉はピッチ上で証明され、理論は広大な緑のフィールドで実践されるのだ。


そしてもう一つの側面として、コミュニケーション、そしてベンチ上の「達人」たちとの対立や議論がある。アッレグリからガスペリーニに至るまで、同僚の間でも、評論家の間でも賛否が分かれる存在だ。それは欠点なのか、それとも強みなのか。気質なのか、それとも戦略なのか？その答えは、たった一つの言葉に集約される。「個性」だ。

  • 少し生意気で、少し無鉄砲なファブレガスは、その若さ（38歳）や監督としての経験に照らせばなおさら、大きな存在感を示している。つまり、戦略というより天性の資質が、彼を支えているのだ。そこには、彼を過度なプレッシャーをかけることなく守り、評価し、責任を持たせる堅固な環境とクラブがある。 そして彼は、その環境の一員であることを強く自覚している。それは、近いうちにトップクラブへと導くであろう成長プロセスの第一歩としてだけでなく、選手たちを惹きつける中心人物としての役割も担っているからだ。もちろんトップチームだけでなく、ユース部門においても、日々の活動の中で彼からクラブのプロジェクトが持つ深遠かつ未来志向の意味を吸収している若者たちにとっても同様である。 これは、ファブレガスが到着当初から共有してきた理念だ。彼は謙虚な姿勢で、当時ゼロから作り上げなければならなかったプリマヴェーラ2の指導を始めた。困難や、選手としての輝かしいキャリアにもかかわらず、彼を少年たちやクラブ幹部を魅了したのは、まさに「同輩の中の第一人者」としての態度であり、高みに立つような態度ではなかった。彼は自分のためだけにコモにいるのではない。

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  • もちろん、行き過ぎた部分も少なくない。過激な采配（ローマ戦の第1ハーフで、ジャコボ・ラモンを常にセカンドストライカーとして起用した）や、まだ手探りの状態にある監督の兆候が見られるが、それらはそれでもなお、果敢に挑む勇気を物語っている。


    トップクラブへの飛躍は、遅かれ早かれ、より厳しい環境下で自身の戦術を確立する必要性と結びつくことになるだろう。 中間地点として、要求は厳しいものの即座の結果に固執しない環境（フィレンツェ？）は、完璧な環境（彼の要求が全面的に受け入れられるコモ）から、必然的に不完全な環境――オーナーが投資し、決定を下し、結果を出すという使命を帯びた「完成品」のようなチームを監督に委ねる超トップクラブ――への段階的な移行となるかもしれない。 そして、もし短期間で結果が出なければ、多くの場合、「ありがとう、さようなら、次の人へ」となるだろう。  


    彼のサッカーへの情熱は、本能的で、抑えきれず、ほとんど制御不能だと言われている。純粋な執着だ。クラブのクリスマスディナーの時もそうだった。祝祭ムードの中にもかかわらず、彼はタブレットから目を離すことができず、イタリア・スーパーカップのナポリ対ミラン戦を追い続けていたその数週間後にコモと対戦するチームはどちらもなく、差し迫った試合もなかった。ただ情熱と、執着だけがあった。彼は、その「キャラクター」に囚われることなく、自らのアイデンティティを貫き通せるだろうか？このジレンマへの答えの中にこそ、彼にとってどんな未来も閉ざされない可能性が秘められているのだ。

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