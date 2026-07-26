「資金は底をついている！」――ハリー・レッドナップが「大惨事」のシナリオを指摘し、イングランドのペップ・グアルディオラ獲得への動きに警鐘を鳴らす

レッドナップ氏は、イングランドがイタリアと同じ苦境に陥る可能性があると警告し、グアルディオラ氏を招へいしてもタイトル獲得の解決策にはならないと主張した。カタルーニャ出身の同監督は最近イタリア代表との噂があったが、過去3大会連続でW杯予選敗退している代表のオファーを断った。

元トッテナム監督のレッドナップは英紙『ザ・サン』にこう語った。「誰もがペップをサッカー界の魔法使いだと思っている。彼は戦術の天才だ。だがイングランド代表に彼を連れてきたからといって、すぐに優勝できるわけではない。クラブでは巨費を投じてきたが、代表にはそんな資金もない。 移籍市場もない。自国が輩出した選手でやりくりするしかない。それだけの話だ。」

さらにレッドナッペはこう続けた。「イタリアは私たちにとっての警鐘だ。強国が2大会連続でW杯に出場できないのは狂気だ。むしろ犯罪的だ。注意しなければ、私たちは同じ失敗を繰り返す。イタリアでは若手人材が枯渇しており、同じことがここでも始まっている」