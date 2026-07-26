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「資金は底をついている！」――ハリー・レッドナップが「大惨事」のシナリオを指摘し、イングランドのペップ・グアルディオラ獲得への動きに警鐘を鳴らす
グアルディオラには「魔法の杖」はない
レッドナップ氏は、イングランドがイタリアと同じ苦境に陥る可能性があると警告し、グアルディオラ氏を招へいしてもタイトル獲得の解決策にはならないと主張した。カタルーニャ出身の同監督は最近イタリア代表との噂があったが、過去3大会連続でW杯予選敗退している代表のオファーを断った。
元トッテナム監督のレッドナップは英紙『ザ・サン』にこう語った。「誰もがペップをサッカー界の魔法使いだと思っている。彼は戦術の天才だ。だがイングランド代表に彼を連れてきたからといって、すぐに優勝できるわけではない。クラブでは巨費を投じてきたが、代表にはそんな資金もない。 移籍市場もない。自国が輩出した選手でやりくりするしかない。それだけの話だ。」
さらにレッドナッペはこう続けた。「イタリアは私たちにとっての警鐘だ。強国が2大会連続でW杯に出場できないのは狂気だ。むしろ犯罪的だ。注意しなければ、私たちは同じ失敗を繰り返す。イタリアでは若手人材が枯渇しており、同じことがここでも始まっている」
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トーマス・トゥヘルを支持する
レッドナップ氏は、2026年W杯でイングランドを3位に導いた実績があるトーマス・トゥヘル監督を支持すべきだと主張。FAが外部「救世主」を探すのをやめ、目の前の課題に集中すれば、現在のチームでも主要タイトルを狙えると語る。
レッドナップはこう語った。「誤解しないでほしい。我々にはタイトルを取れるだけの選手がいる。ペップを追うのはやめ、トゥヘルを支えよう。ユース育成も整え、イタリアのように自宅観戦を繰り返さないように。」
- AFP
浄化された草の根システム
監督人事とは別に、レッドナップ氏は地元若手選手の供給源が枯渇しつつあると懸念している。
彼はこう語る。「胸が張り裂ける。アカデミーの選手たちの半分は、今ではトップチームの練習すら見られない。高いフェンスに囲まれた遠いピッチに閉じ込められている。ウェストハムでは、若者たちがスタンドを掃除し、練習後に残って壁にボールを蹴り、トップ選手たちのプレーを見ていた。今はすべてが『無菌状態』だ。子供たちを実戦から隔離すれば、鋼の精神は育たない。」
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外国人コーチを採用する意義
レッドナップ氏は、代表監督はイングランド人であるべきだと主張。海外では自国出身監督が一般的だと指摘し、エディ・ハウやフランク・ランパード、スティーブン・ジェラードの成功を例に挙げました。また、イングランド人監督を起用しないことは、育成システムで育つ次世代に否定的なメッセージを送ると警告しました。
彼は指導者の階層についてこう語る。「理想を言えば、イングランド代表はイングランド人の監督が率いるべきだ。スペイン代表の監督はスペイン人、フランス代表はフランス人、アルゼンチン代表もかつてウェストハムでプレーしたアルゼンチン人だった。我々には文化を理解するハウのような優れた監督がいる。
さらにランパードやジェラードのように指導者としての経験を積んできた元トップ選手もいる。だがイングランド人監督がプレミアリーグのポストを得るには、チャンピオンシップから昇格するしかないのが現実だ」
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