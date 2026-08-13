シティが売却を検討している兆候はなく、フォーデンは名高いクラブのアカデミーを早熟な才能あふれるティーンエイジャーとして飛び出して以来、同クラブで369試合に出場している。

プレミアリーグを6度制し、FAカップ、リーグカップ、そしてチャンピオンズリーグ優勝も成し遂げてきた。その実績はまさに輝かしいものだ。フォーデンはまだ26歳で、最高のパフォーマンスを発揮した際には試合の流れを変える能力を備えている。

ただ、シティはここ数シーズンでそうした姿を十分に見ることができておらず、その結果、2026年にはイングランドで驚きのワールドカップ落選を経験することになった。フォーデンにはいくつかの厳しい課題が突きつけられている。

それでも、フォーデンは2030年までの新契約を与えられており、その契約にはさらに12カ月延長するオプションも含まれている。本人も新たなスタートを切ることへの意欲を口にしており、ペップ・グアルディオラの後任であるシティの元アシスタントコーチ、エンツォ・マレスカの下で再出発を受け入れる考えを示している。