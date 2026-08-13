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「資産価値を守る」 マンチェスター・シティはフィル・フォーデンの要求額を高く維持しているのか、それとも不調のイングランド代表は再び「スーパースター」になれるのか？
フォーデン、2026年ワールドカップのイングランド代表メンバーから落選
シティが売却を検討している兆候はなく、フォーデンは名高いクラブのアカデミーを早熟な才能あふれるティーンエイジャーとして飛び出して以来、同クラブで369試合に出場している。
プレミアリーグを6度制し、FAカップ、リーグカップ、そしてチャンピオンズリーグ優勝も成し遂げてきた。その実績はまさに輝かしいものだ。フォーデンはまだ26歳で、最高のパフォーマンスを発揮した際には試合の流れを変える能力を備えている。
ただ、シティはここ数シーズンでそうした姿を十分に見ることができておらず、その結果、2026年にはイングランドで驚きのワールドカップ落選を経験することになった。フォーデンにはいくつかの厳しい課題が突きつけられている。
それでも、フォーデンは2030年までの新契約を与えられており、その契約にはさらに12カ月延長するオプションも含まれている。本人も新たなスタートを切ることへの意欲を口にしており、ペップ・グアルディオラの後任であるシティの元アシスタントコーチ、エンツォ・マレスカの下で再出発を受け入れる考えを示している。
マンチェスター・シティは将来的にフォーデンの売却で利益を得る可能性がまだあるのか？
差し迫った退団は起こりそうにない。チェルシーは当面、信頼を維持する構えだが、シティが新契約を用意することで予防線を張っているのかと問われると、GOALに対し、Lad Casinoとの提携のもと独占取材に応じたヘンドリーは、次のように語った。「いい質問だ。私は彼がさらに伸びると思っていた。ただ、イングランド代表に選ばれなかったことだけではない。選ばれなかったのはパーマーも同じだ。
「公平に言えば、イングランドには中盤からトップ下の選手が豊富にいた。でも、マンチェスター・シティの観点から見れば、これは間違いなく資産、そして価値のあるものを守るということだと思う。世界の他の多く、リーグの他のクラブがそう考えているかは分からないが、彼はホームグロウンの選手であり、いずれまた前進しなければならない。
「フィル・フォーデンにとってここ2シーズンが精彩を欠くものだった、という君の指摘はその通りだ。ただ、それでも彼にはまだ多くをもたらせる力があると思うし、もし再びギアを上げて前に進めるなら、彼はスーパースター級の選手になるだろう」
フォーデンは、環境を一新することが自身にとってプラスになり得ると伝えられた
フィル・フォーデンには一時、他クラブ移籍の可能性も取り沙汰されていた。モーガン・ロジャーズがヴィラ・パークを離れてチェルシーへ移籍したことで、ウェスト・ミッドランズ方面からの関心が報じられた際、元アストン・ヴィラFWトニー・カスカリーノはGOALに対し、こう語っていた。 「キャリアにおいて時には、本当の意味で自分を引き上げてくれる何かが必要になるものだ。『よし、今度こそトップチームでプレーするんだ』と思えるようなね。
「それに、フィルにとって、ただの控えやメンバーの一人でいることは、シティでのキャリアの始まりのようなものではないと思う。彼はそこからスタートしたし、若い選手ならそういうものだ。まず始めて、実績を積み、チームに入り、そこから途中出場の機会を得て、さらに監督を納得させれば先発で使われるようになり、やがてレギュラーになる。
「でも今のフィル・フォーデンは、まったく逆の道をたどっているよね。新しい監督が来たことで、それが変わる可能性はある。でも、彼の年齢とこれまで成し遂げてきたことを考えれば、フィル・フォーデンにクラブへ移ってプレーするチャンス、それも本当に良いクラブで、再び人々を見返してやろうという意欲やハングリーさを取り戻せるチャンスがあるなら、フィルにはそれが必要だと思う。
「ここ1年半でフィルがどうなったか見てみなよ。シティはここ数年成功を収めてきたのに、フィルはシティで居場所を失い、イングランド代表のメンバーにも入っていない。だから何かをしなければならない」
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フォーデンはマンチェスター・シティの次期クラブ主将になり得るのか？
現時点でフォーデンがした唯一のことは、自身に大きな飛躍のきっかけを与えてくれたクラブに完全に身を委ねることだけだ。彼はシティにすべてを負っており、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで常時プレーする選手に求められるレベルの結果を出し始める必要があることを十分に理解している。
プレシーズン中には何度か主将の腕章を託されてもおり、退団したベルナルド・シウバの恒久的な後任は、アーセナルとのコミュニティ・シールド、そして2026-27シーズン開幕戦のボーンマス戦（ホーム）を前に任命される必要がある。
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