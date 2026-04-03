「賃金構造の崩壊」――プレミアリーグの降格争いにおける責任のなすり合いの中で浮き彫りになったトッテナムの移籍問題

トッテナムの混乱の原因が移籍市場にあるのかと問われると、英国のオンラインカジノの専門家であるGambling.comとの独占インタビューに応じたフリーデルは、GOALに対し次のように語った。「これは本当に難しい問題だ。 この件については多くの人と議論を重ねてきた。トッテナムが抱える問題の一つは、彼らが『巨大クラブ』への扉を片足で踏み入れている状態にあるということだ。彼らは大きなクラブだ。ちなみに、素晴らしいクラブでもある。実に素晴らしいクラブだ。しかし、外国人選手の獲得について言えば、マンチェスター・シティやリヴァプール、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーといったクラブと競合することになる。 これら他のクラブはすべて、プレミアリーグやチャンピオンズリーグの優勝クラブとして見なされています。外国人エージェントもそう捉えていますし、外国人選手自身もそう捉えています。プレミアリーグやチャンピオンズリーグの優勝歴を見れば、彼らの考えは正しいと言えるでしょう。

「だからトッテナムに来る場合、大抵は『トッテナムに来たから、給料はもっと高いんだ』と言われるんだ。 トッテナムには資金はあるが、他クラブほどではない。スタジアムの借金返済を抱えているし、トレーニング施設も建設したばかりだ。ルイス家が選手獲得のために1億ポンドもの私財を投じているわけでもない。だからダニエル・レヴィは新たな収入源を創出しなければならなかったが、彼はクラブのために見事にそれを成し遂げた。

「しかし、そこでジレンマが生じる。ある選手を獲得できるとして、彼の適正週給は10万ポンドだが、本人は週15万ポンドならトッテナムに来ると言う。彼は週15万ポンドの価値はない。さらに、金目当てだけで来るような選手を本当に欲しいのか？ だから、彼らは合理的な理由で多くの選手を獲得し損ねていると思う。

「だから、ただ金をつぎ込めばいいという単純な話ではない。例えば今シーズンのプレミアリーグで、トッテナムが降格を免れ、アーセナルと同じ選手を狙うような状況（プレミアリーグのクラブ同士が似たような選手を争うことはよくある）を想定してみよう。その選手は、アーセナルでプレーし、チャンピオンズリーグに出場し、プレミアリーグ優勝チームの一員になるために、ある程度の金額を受け入れるだろう。 トッテナムなら、同じ金額では引き受けないだろう。トッテナムに行くなら、もっと高い金額でなければ話にならない。なぜなら、トッテナムで全てのタイトルを勝ち取ることこそが目標だとは、彼には思えないからだ。」