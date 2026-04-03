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「賃金構造の崩壊」――プレミアリーグの降格争いにおける責任のなすり合いの中で浮き彫りになったトッテナムの移籍問題
優勝争いは終わったが、プレミアリーグでの苦戦は続いている
アンジェ・ポステコグルーは2025年、ヨーロッパリーグ制覇を果たし、17年ぶりの主要タイトル獲得という待望の瞬間をもたらしたが、そのわずか数週間後に監督職を解任された。それ以来、トーマス・フランクとイゴール・トゥドールが相次いでトッテナムの指揮を執ったが、後者はわずか44日間、7試合でその座を去ることとなった。
指揮権は現在ロベルト・デ・ゼルビに移り、このイタリア人指揮官はチームを立て直すという重責を担っている。手元には豊富な才能が揃っているものの、不運な怪我の問題に悩まされている。彼が引き継いだ戦力は、こうした状況を乗り切るのに十分な厚みがあるのだろうか？
最近の移籍市場では、トッテナム・ホットスパー・スタジアムにおける選手の入退団について当然の疑問が投げかけられてきた。ハリー・ケイン、ウーゴ・ロリス、ソン・フンミンらが去ったからだ。経験豊富な代表級のスーパースターの代役を補強する際、コストパフォーマンスの高い選手を獲得することは困難であることが証明されている。
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トッテナムの不振は移籍市場での動きに原因があるのだろうか？
トッテナムの混乱の原因が移籍市場にあるのかと問われると、英国のオンラインカジノの専門家であるGambling.comとの独占インタビューに応じたフリーデルは、GOALに対し次のように語った。「これは本当に難しい問題だ。 この件については多くの人と議論を重ねてきた。トッテナムが抱える問題の一つは、彼らが『巨大クラブ』への扉を片足で踏み入れている状態にあるということだ。彼らは大きなクラブだ。ちなみに、素晴らしいクラブでもある。実に素晴らしいクラブだ。しかし、外国人選手の獲得について言えば、マンチェスター・シティやリヴァプール、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーといったクラブと競合することになる。 これら他のクラブはすべて、プレミアリーグやチャンピオンズリーグの優勝クラブとして見なされています。外国人エージェントもそう捉えていますし、外国人選手自身もそう捉えています。プレミアリーグやチャンピオンズリーグの優勝歴を見れば、彼らの考えは正しいと言えるでしょう。
「だからトッテナムに来る場合、大抵は『トッテナムに来たから、給料はもっと高いんだ』と言われるんだ。 トッテナムには資金はあるが、他クラブほどではない。スタジアムの借金返済を抱えているし、トレーニング施設も建設したばかりだ。ルイス家が選手獲得のために1億ポンドもの私財を投じているわけでもない。だからダニエル・レヴィは新たな収入源を創出しなければならなかったが、彼はクラブのために見事にそれを成し遂げた。
「しかし、そこでジレンマが生じる。ある選手を獲得できるとして、彼の適正週給は10万ポンドだが、本人は週15万ポンドならトッテナムに来ると言う。彼は週15万ポンドの価値はない。さらに、金目当てだけで来るような選手を本当に欲しいのか？ だから、彼らは合理的な理由で多くの選手を獲得し損ねていると思う。
「だから、ただ金をつぎ込めばいいという単純な話ではない。例えば今シーズンのプレミアリーグで、トッテナムが降格を免れ、アーセナルと同じ選手を狙うような状況（プレミアリーグのクラブ同士が似たような選手を争うことはよくある）を想定してみよう。その選手は、アーセナルでプレーし、チャンピオンズリーグに出場し、プレミアリーグ優勝チームの一員になるために、ある程度の金額を受け入れるだろう。 トッテナムなら、同じ金額では引き受けないだろう。トッテナムに行くなら、もっと高い金額でなければ話にならない。なぜなら、トッテナムで全てのタイトルを勝ち取ることこそが目標だとは、彼には思えないからだ。」
スパーズが直面している課題
2011年から2015年にかけて4年間トッテナムでプレーしたフリーデルは、次のように続けた。「つまり、トッテナムにとっての真のリスクは、給与体系を完全に崩してまで優勝を狙うか、そうしないかということだ。 仮に給与体系を崩して全力を注いだとしても、プレミアリーグで優勝できる保証はない。リヴァプールもマンチェスター・シティも再建を進め、マンチェスター・ユナイテッドも力を増し、彼らもまた再建を図るからだ。
「だから、与えられた資金と自ら生み出した収益源を駆使して成し遂げたダニエル・レヴィの功績は称賛に値する。次のステップへ進むのは難しい。一度その地位を築いてしまえば、さらに上を目指すのは本当に大変だ。そして、アストン・ヴィラも今まさに同じような状況にあると思う。ご存知の通り、彼らがもう1年チャンピオンズリーグに出場すれば、また資金が入り、収益もさらに増える。まさに同じような状況にあるのだ。」
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地下室での戦い：スパーズは降格を免れるか？
フリーデルがかつて所属していたもう一つのクラブであるアストン・ヴィラが今シーズンのチャンピオンズリーグ出場権争いに残っている一方で、残り7試合となったトッテナムは、後方からの追撃を懸念して戦っている。
デ・ゼルビ監督の就任初戦となる日曜日の試合では、サンダーランドへのアウェイ戦が控えている。トッテナムは現在、降格圏からわずか1位、1ポイント差で上回っているに過ぎず、その足元ではチャンピオンシップへの落とし穴がゆっくりと口を開きつつある。