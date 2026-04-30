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買収希望者がバンクーバー・ホワイトキャップスをラスベガスに移転する意向で入札した。
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どうしたの？
MLSオーナーがチーム移転を協議していると報じられ、SNSではチームをバンクーバーに残そうという運動が広がった。クラブは月曜日に声明を発表し、MLSと地元当局も追加で協議を行っている。
クラブは声明で「スタジアムの経済性、アクセス、収益の制約といった構造的な課題があり、チームをバンクーバーに残すことを確約する買い手を見つけるのが難しい」と説明した。過去16か月間、100以上の関係者と協議したが、現時点ではクラブをこの地に残す現実的な提案はない。 将来へのビジョンとリソースを持つ地元のオーナーグループがいるなら、名乗り出てほしい」
MLSも今週初めにGOALに対し、次のような声明を発表した：
MLS広報ダン・コートマンシュ氏は「ホワイトキャップスのオーナーはバンクーバーとカナダのサッカー普及に大きく貢献してきた。だがスタジアムの経済性、日程制約、政府・企業の支援不足が継続的な課題となり、クラブの将来を確保するのが難しい」と述べた。
「クラブが持続可能な長期解決策を見出すよう支援し、バンクーバーでの成長と成功を続けられる道を探りたい。その一方で、リーグとクラブの長期的な健全性を確保する責任もあり、他市場や投資家グループからの関心も含め、あらゆる選択肢を検討する」
グスタフソンとは誰ですか？
30歳のグスタフソン氏は、パブリック・ストレージ創業者のB・ウェイン・ヒューズの孫で、母親タマラ氏の純資産はフォーブス推定で約85億ドル。
『ザ・アスレティック』によると、彼はラスベガスにサッカー専用スタジアムを建設すると約束して入札に参加している。現在ラスベガス在住で、母校USCのNILプログラムにも携わっている。
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何が言われたか
「ラスベガスは年間何百万人もの訪問者を歓迎する観光都市であり、サッカーファンも増えています」とグスタフソン氏のグループは声明で述べた。同グループはMLSリーグ事務局に expansion 計画書を提出済みで、今後詳細を発表する予定だが、リーグの審議に配慮し現時点では内容を明かさない。
「本事業は民間資金のみで実施し、先日発表されたアリーナ計画とは無関係です。数週間から数か月以内に詳細をお知らせできると期待していますが、リーグの審議と地域関係者の意向を尊重し、現時点では内容を開示できません。サッカー、ファン、リーグ、ラスベガスのために良い結果が得られるよう努力します。」
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次は何があるのでしょうか？
ホワイトキャップスは昨季MLSカップ決勝に進出し、現在ウェスタン・カンファレンス2位。土曜日に南カリフォルニアでLAギャラクシーと対戦する。