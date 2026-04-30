買収希望者がバンクーバー・ホワイトキャップスをラスベガスに移転する意向で入札した。

MLSオーナーがチーム移転を協議していると報じられ、SNSではチームをバンクーバーに残そうという運動が広がった。クラブは月曜日に声明を発表し、MLSと地元当局も追加で協議を行っている。

クラブは声明で「スタジアムの経済性、アクセス、収益の制約といった構造的な課題があり、チームをバンクーバーに残すことを確約する買い手を見つけるのが難しい」と説明した。過去16か月間、100以上の関係者と協議したが、現時点ではクラブをこの地に残す現実的な提案はない。 将来へのビジョンとリソースを持つ地元のオーナーグループがいるなら、名乗り出てほしい」

MLSも今週初めにGOALに対し、次のような声明を発表した：

MLS広報ダン・コートマンシュ氏は「ホワイトキャップスのオーナーはバンクーバーとカナダのサッカー普及に大きく貢献してきた。だがスタジアムの経済性、日程制約、政府・企業の支援不足が継続的な課題となり、クラブの将来を確保するのが難しい」と述べた。

「クラブが持続可能な長期解決策を見出すよう支援し、バンクーバーでの成長と成功を続けられる道を探りたい。その一方で、リーグとクラブの長期的な健全性を確保する責任もあり、他市場や投資家グループからの関心も含め、あらゆる選択肢を検討する」



