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Lionel Messi Kylian Mbappe World CupGetty/GOAL
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

「貴族のワールドカップ」：FIFAランキング上位4チームが準決勝に進出し、いずれも過去の世界王者。

ワールドカップ
アルゼンチン
フランス
スペイン
イングランド

予想通り、強豪がリード。

準々決勝が終了し、2026年ワールドカップの準決勝組み合わせが決まった。火曜21時のフランス対スペイン、水曜21時のイングランド対アルゼンチンFIFAランキング1～4位がそろって準決勝に進むのは大会史上初で、順位は次のとおり：1) 2位スペイン、3位フランス、4位イングランドだ。


大会前からの命国が順当に勝ち進んだ


  • さらに、準決勝進出4チームすべてが過去に少なくとも1度優勝しているのは、ワールドカップ史上3度目。これまでの事例は以下の通り：


    1970年：イタリア、ドイツ、ウルグアイ、ブラジル

    1990年 - イタリア、アルゼンチン、ドイツ、イングランド

    2026年 - フランス、スペイン、イングランド、アルゼンチン


    メッシ、ムバッペ、ケイン、デンベレ、ベリンガム、ハーランドといったスターに加え、最多優勝を誇る強豪国がそろい踏み。格調高い大会になるでしょう



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