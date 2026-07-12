「貴族のワールドカップ」：FIFAランキング上位4チームが準決勝に進出し、いずれも過去の世界王者。

準々決勝が終了し、2026年ワールドカップの準決勝組み合わせが決まった。火曜21時のフランス対スペイン、水曜21時のイングランド対アルゼンチン。FIFAランキング1～4位がそろって準決勝に進むのは大会史上初で、順位は次のとおり：1) 2位スペイン、3位フランス、4位イングランドだ。
大会前からの本命国が順当に勝ち進んだ。
準々決勝が終了し、2026年ワールドカップの準決勝組み合わせが決まった。火曜21時のフランス対スペイン、水曜21時のイングランド対アルゼンチン。FIFAランキング1～4位がそろって準決勝に進むのは大会史上初で、順位は次のとおり：1) 2位スペイン、3位フランス、4位イングランドだ。
大会前からの本命国が順当に勝ち進んだ。
さらに、準決勝進出4チームすべてが過去に少なくとも1度優勝しているのは、ワールドカップ史上3度目。これまでの事例は以下の通り：
1970年：イタリア、ドイツ、ウルグアイ、ブラジル
1990年 - イタリア、アルゼンチン、ドイツ、イングランド
2026年 - フランス、スペイン、イングランド、アルゼンチン
メッシ、ムバッペ、ケイン、デンベレ、ベリンガム、ハーランドといったスターに加え、最多優勝を誇る強豪国がそろい踏み。格調高い大会になるでしょう。
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