『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙のインタビューで、かつての世界クラスのゴールキーパーは、ミュラー氏についてはドイツの最多優勝クラブの経営陣の一員を務めるには十分な能力があると考えているものの、プロサッカー選手としての経験に基づく知識は、到底十分とは言えないと述べた。
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「責任者には別の能力が必要だ」：FCバイエルン・ミュンヘンの次期会長としてのトーマス・ミュラーの適性に疑問の声
「トーマスとは以前から知り合いだ。彼について悪いことは何一つ言えない。とてもオープンな性格で、常に話し合いに応じ、明確な考えを持っている」とカーンは述べたが、続けてこう付け加えた。「たとえ世界王者で、あらゆるタイトルを制覇したとしても、クラブの責任者には別の能力が必要だ。その能力は今日、かつてないほど複雑になっている。 経験と継続的な学習なしでは成り立たないというのが私の考えだ。ここで言っているのは、単に傍らでオンライン講座を受講することなどではない。」
現在、FCバイエルン・ミュンヘンのような規模のクラブは「自らプログラムやアイデアを考案しなければならない」と、56歳のカーンは語る。「そのような役割を担う人物にとって、正しい道とは何なのか？いつ、どの分野で、どのように関与させるべきか？単に過去の経歴を理由に、いつか元選手を招き入れればよいと考えるのは、見当違いだ。」
今でも多くのクラブにとって、元プロ選手を役員として迎え入れることは夢のような話だが、クラブ全体のトップに立つことはまた別の種類の挑戦だ。「元選手がCEOになるケースは、むしろ稀だ」とカーン氏は語った。
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カーン、2021年から2023年までFCバイエルンの会長を務める
この元ゴールキーパーは2021年から2023年までFCバイエルンの指揮を執っていたが、不振なシーズンと、当時の監督ユリアン・ナーゲルスマンの解任をめぐる物議を醸した事態を受け、その座を退くことになった。
一方、ミュラーは昨夏までドイツの最多優勝クラブでプレーしていた。契約が更新されなかった後、彼は米国のMLS、バンクーバー・ホワイトキャップスに移籍し、初シーズンで優勝をわずかに逃した。
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ミュラー、バイエルン復帰について：「何事も否定しない」
最近、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネス氏は、現役引退後の36歳の彼をミュンヘンに呼び戻し、運営面での役割を担わせるべきだと繰り返し主張していた。
ミュラー自身も復帰については前向きな姿勢を示し、あらゆる可能性を排除しないことを強調していた。「僕は何事も否定しないタイプなんだ。基本的には流れに身を任せる。もし扉がほんの少し開いていて、そこに飛び込みたいと思ったら、過去にも何度かそれを実現させてきたからね。」