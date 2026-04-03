「責任者には別の能力が必要だ」：FCバイエルン・ミュンヘンの次期会長としてのトーマス・ミュラーの適性に疑問の声

「トーマスとは以前から知り合いだ。彼について悪いことは何一つ言えない。とてもオープンな性格で、常に話し合いに応じ、明確な考えを持っている」とカーンは述べたが、続けてこう付け加えた。「たとえ世界王者で、あらゆるタイトルを制覇したとしても、クラブの責任者には別の能力が必要だ。その能力は今日、かつてないほど複雑になっている。 経験と継続的な学習なしでは成り立たないというのが私の考えだ。ここで言っているのは、単に傍らでオンライン講座を受講することなどではない。」

現在、FCバイエルン・ミュンヘンのような規模のクラブは「自らプログラムやアイデアを考案しなければならない」と、56歳のカーンは語る。「そのような役割を担う人物にとって、正しい道とは何なのか？いつ、どの分野で、どのように関与させるべきか？単に過去の経歴を理由に、いつか元選手を招き入れればよいと考えるのは、見当違いだ。」

今でも多くのクラブにとって、元プロ選手を役員として迎え入れることは夢のような話だが、クラブ全体のトップに立つことはまた別の種類の挑戦だ。「元選手がCEOになるケースは、むしろ稀だ」とカーン氏は語った。