「言葉が見つからない。2度目のW杯で2度も惨敗し、申し訳ない。みんながっかりしている。大きな目標があったから」と、2022年カタール大会で初出場ながらグループリーグ敗退を経験したハーヴェルツは、予想外の敗退を受けて語った。
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「責任を問う声」：W杯失態で、ドイツ代表のナーゲルスマン監督人事を巡る議論が再燃
「パラグアイは深く守りを固め、ペースを上げにくかった。 我々はクロスから攻め込み、そのプレーからゴールも決めた。しかし、結局のところ、パラグアイ相手に敗退してしまうようでは物足りなかった」とハーヴェルツは続けた。アーセナル所属のこのフォワードは、前半42分にフリオ・エンシソに先制点を許し、ハーフタイムを1-0で迎えていたドイツが、54分に1-1の同点ゴールを決めた。
90分終了時でも1－1だったため、2026年W杯3回戦の16強戦は延長へ。延長ではジョナタン・ター（102分）が本来なら決定的となるゴールを決めた。 しかし直前、ドイツDFヴァルデマール・アントンがGKオーランド・ギルへのファウル疑いでVAR介入。このゴールは取り消された。
審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏は「ゴールキーパーとの接触はあるが、突き飛ばしや押しのけ、掴み続けといった行為はない。細かい判定で誤りだ」とMagentaTVで述べた。
得点が取り消された直後、ベンチで激怒したドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督はMagentaTVでジャラル・ジャイェド主審の判定を「冗談じゃない。彼が何を見たのか分からない」と批判。ZDFには「完全なスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」と語った。
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マッツ・フンメルスがユリアン・ナーゲルスマンを巡る議論に火をつける：「議論すべきテーマだ」
3大会連続で早期敗退したワールドカップを受け、ドイツ代表は国際舞台で二流に陥ったのかという問いに、ハーヴェルツは「そのようだ」と答えた。アーセナルでプレーする彼は「選手たちは今、自分の過ちを省みなければならない。申し訳ない」と語った。
彼はニック・ヴォルテマデ、ヨナタン・ターとともにPK戦で失敗した3人のドイツ代表の1人だった。パラグアイは2人しか失敗せず、南米代表は劇的にベスト16へ進出し、フランスまたはスウェーデンと対戦する。
GKマヌエル・ノイアーはZDFのインタビューで「決定的なチャンスを十分に作り出せなかった。決定力が足りなかった」と分析。「強豪と対戦する時はもっと多くの得点チャンスを作らなければならない。それが不十分だった」とバイエルンのGKは、不当に無効とされたターのゴールを言い訳にはしたくないと語った。
途中出場のMFナディエム・アミリ（マインツ05）も「非常に失望し、ショックを受けた。これほど早く敗退するとは思っていなかった」と語った。
2028年の欧州選手権まで契約が残るナゲルスマン監督は辞任を否定し、去就判断をドイツサッカー連盟（DFB）に委ねた。一方、元代表のマッツ・フンメルスは監督交代論に火をつけた。「責任者としては何らかの措置が必要だ」。 ホームでのEURO、ホームでのネーションズリーグ、そして今回の大会を経験した。ホームEUROは今も過大評価されている。他の2大会は期待外れだった。だからこそ、ドイツ代表監督と協会はこれを議論すべきだ。少なくとも話し合いは必要だ」と2014年W杯優勝者はMagentaTVで語った。