「パラグアイは深く守りを固め、ペースを上げにくかった。 我々はクロスから攻め込み、そのプレーからゴールも決めた。しかし、結局のところ、パラグアイ相手に敗退してしまうようでは物足りなかった」とハーヴェルツは続けた。アーセナル所属のこのフォワードは、前半42分にフリオ・エンシソに先制点を許し、ハーフタイムを1-0で迎えていたドイツが、54分に1-1の同点ゴールを決めた。

90分終了時でも1－1だったため、2026年W杯3回戦の16強戦は延長へ。延長ではジョナタン・ター（102分）が本来なら決定的となるゴールを決めた。 しかし直前、ドイツDFヴァルデマール・アントンがGKオーランド・ギルへのファウル疑いでVAR介入。このゴールは取り消された。

審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏は「ゴールキーパーとの接触はあるが、突き飛ばしや押しのけ、掴み続けといった行為はない。細かい判定で誤りだ」とMagentaTVで述べた。

得点が取り消された直後、ベンチで激怒したドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督はMagentaTVでジャラル・ジャイェド主審の判定を「冗談じゃない。彼が何を見たのか分からない」と批判。ZDFには「完全なスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」と語った。