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「責任は私にある」――マンチェスター・ユナイテッド女子チームの不振が続く中、マーク・スキナー監督が責任を認め、UWCL出場権獲得の望みは絶望的となった
希望が急速に薄れていく
5月2日（土）、リー・スポーツ・ビレッジで行われたブライトン戦で、ユナイテッドはリー・シュラーのアディショナルタイム同点弾で1－1の引き分けに持ち込んだ。スキナー監督率いるチームは直近9試合で1勝のみ。2月の欧州制覇以来、低迷が続く。現在女子スーパーリーグ4位で、試合数が多いながらアーセナルを1ポイント差で追う。
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苛立ちに直面して
試合終了のホイッスルが鳴り、ホームサポーターから不満の声が上がった。スキナーは困難な時期における自身のリーダーシップを批判する声から目を背けなかった。BBCによると、彼はこう語った。「声は聞こえているし、感じている。 私はクラブのトップであり、責任は私にある。皆の意見は聞く。クラブのため、全力で働いている。誰もが意見を持つ権利はある。だが、今日勝ち点3を逃し、私以上に失望している者はいない。」
投資と進化
スキナーの契約はあと1年残っているが、クラブは上位だけでなく下位チームの投資増にも対応する必要があると認めた。彼は「周囲の投資と戦略は明らかだ。上位だけじゃなく下位も見るべきだ。
誰もがネガティブな面に飛びつくのは理解しているが、このチームには驚くべき成長もある。反省は必須だ。この夏、リソースをどこに配分し、何に注力するかを評価し、追走グループにとどまり、後方のチームに追いつかれないようにしなければならない」
- AFP
振り返りの季節
アーセナルが残り4試合で3ポイントを取れば、マンチェスター・ユナイテッドのCL出場は消える。運命は他力本願だ。 シーズン最終戦は5月16日、アウェイでのチェルシー戦。序盤のカップ戦で敗れているだけに、大きな重圧がかかる。ブライトンやロンドン・シティ・ライオネッスなど資金力を増したライバルが台頭する中、スキナー監督はユナイテッドのエリートとしての地位を守るため、今夏チーム再構築の決断が求められる。