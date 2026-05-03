「責任は私にある」――マンチェスター・ユナイテッド女子チームの不振が続く中、マーク・スキナー監督が責任を認め、UWCL出場権獲得の望みは絶望的となった

スキナーの契約はあと1年残っているが、クラブは上位だけでなく下位チームの投資増にも対応する必要があると認めた。彼は「周囲の投資と戦略は明らかだ。上位だけじゃなく下位も見るべきだ。

誰もがネガティブな面に飛びつくのは理解しているが、このチームには驚くべき成長もある。反省は必須だ。この夏、リソースをどこに配分し、何に注力するかを評価し、追走グループにとどまり、後方のチームに追いつかれないようにしなければならない」