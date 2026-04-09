「責任は私が取る」――アトレティコ・マドリードに敗れたチャンピオンズリーグの試合後、バルセロナのスター選手は落胆した。

試合終了のホイッスルが鳴り、このマシア出身の選手はSNSに投稿。敗戦の責任から目を背けず、マドリードでの第2戦を前にチームの一致団結を呼びかけた。

「1つのプレーが試合もシリーズも左右した」とクバルシはインスタグラムに投稿した。「これがサッカーだ。結果の責任は私が取る。2試合制のシリーズはまだまだ続く。私たちは今こそ団結している。私たちは家族だ。努力と決意で前へ進み、決して諦めない」