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「責任は私が取る」――アトレティコ・マドリードに敗れたチャンピオンズリーグの試合後、バルセロナのスター選手は落胆した。
レッドカードで流れが変わる
カンプ・ノウで行われたスペイン勢同士の試合は43分、一転した。アトレティコのカウンター後、クバルシがペナルティエリアでジュリアーノ・シメオネを倒した。 主審のイシュトヴァン・コヴァックスは当初イエローカードを提示したが、VARの指示でモニターを確認。クバルシが最終ラインと判断し、レッドカードに切り替えた。フリック監督のチームは前半終了間際に10人となった。
クバルシが沈黙を破る
試合終了のホイッスルが鳴り、このマシア出身の選手はSNSに投稿。敗戦の責任から目を背けず、マドリードでの第2戦を前にチームの一致団結を呼びかけた。
「1つのプレーが試合もシリーズも左右した」とクバルシはインスタグラムに投稿した。「これがサッカーだ。結果の責任は私が取る。2試合制のシリーズはまだまだ続く。私たちは今こそ団結している。私たちは家族だ。努力と決意で前へ進み、決して諦めない」
アルバレスがバルサのミスを突き放す
そのファウル直後、アルバレスが直接フリーキックをゴール上隅に曲げて先制。後半にはソルロスが追加点を決め、ホームチームはさらに不利に。アトレティコは2－0のリードでメトロポリターノへ帰還した。
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次は何が待っているのでしょうか？
フリック監督は、信頼する若手DFの1人を欠き、第2戦に臨む。退場前、バルセロナはラミン・ヤマルやマーカス・ラッシュフォードで決定機を作ったが、得点が奪えず欧州カップ戦敗退の危機に立たされた。
バルサは次にリーガでエスパニョールとカタルーニャ・ダービーを戦う。現在7ポイント差で首位を走るチームは、来週のアトレティコ戦で逆転を狙う。