「パラグアイは深く守りを固め、ペースを上げにくかった。 我々はクロスから攻め込み、そのプレーからゴールも決めた。しかし、結局パラグアイに敗退しては物足りなかった」とハーヴェルツは続けた。アーセナル所属のFWは、前半42分にフリオ・エンシソに先制を許し、54分に1－1の同点弾をマークした。

90分終了時でも1－1だったため、2026年W杯3回戦の16強戦は延長へ。延長ではジョナタン・ター（102分）が有効なゴールを決め、勝利と次ラウンド進出を決めたはずだった。 しかし直前、ドイツDFヴァルデマール・アントンがパラグアイGKオーランド・ギルへのファウル疑いでVAR介入。このゴールは不当に取り消された。

審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏は「ゴールキーパーとの接触はあったが、突き飛ばしたり押しのけたりした証拠はない。細かい判定で誤りだ」とMagentaTVで語った。

得点が取り消された直後、ベンチで激怒したドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督はMagentaTVでジャラル・ジャイェド主審の判定を「冗談じゃない。彼が何を見たのか分からない」と批判。ZDFには「完全なスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」と語った。