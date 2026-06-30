「言葉が見つからない。2度目のW杯で2度も惨敗し、申し訳ない。みんながっかりしている。大きな目標があったから」と、2022年カタール大会で初出場ながらグループリーグ敗退を経験したハーヴェルツは、予想外の敗退を受けて語った。
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「責任の所在を問う声」：W杯での大失態を受け、ドイツ代表がナーゲルスマン監督の去就を巡る議論を巻き起こしている。
「パラグアイは深く守りを固め、ペースを上げにくかった。 我々はクロスから攻め込み、そのプレーからゴールも決めた。しかし、結局パラグアイに敗退しては物足りなかった」とハーヴェルツは続けた。アーセナル所属のFWは、前半42分にフリオ・エンシソに先制を許し、54分に1－1の同点弾をマークした。
90分終了時でも1－1だったため、2026年W杯3回戦の16強戦は延長へ。延長ではジョナタン・ター（102分）が有効なゴールを決め、勝利と次ラウンド進出を決めたはずだった。 しかし直前、ドイツDFヴァルデマール・アントンがパラグアイGKオーランド・ギルへのファウル疑いでVAR介入。このゴールは不当に取り消された。
審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏は「ゴールキーパーとの接触はあったが、突き飛ばしたり押しのけたりした証拠はない。細かい判定で誤りだ」とMagentaTVで語った。
得点が取り消された直後、ベンチで激怒したドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督はMagentaTVでジャラル・ジャイェド主審の判定を「冗談じゃない。彼が何を見たのか分からない」と批判。ZDFには「完全なスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」と語った。
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マッツ・フンメルスがユリアン・ナーゲルスマンを巡る議論に火をつけた。「議論すべきテーマだ」
3大会連続で早期敗退したワールドカップを受け、ドイツ代表は国際舞台で二流に陥ったのかと問われたハーヴェルツは「そのようだ」と認めた。アーセナルでプレーする彼は「選手たちは監督を除き、自らの過ちを省みなければならない。申し訳ない」と語った。
彼はニック・ヴォルテマデ、ジョナサン・ターとともにPK戦で失敗した3人のドイツ人キッカーの1人だった。パラグアイは失敗が2人にとどまり、劇的にベスト16進出。次はフランスまたはスウェーデンと対戦する。
「決定的なチャンスを十分に作り出せなかった。攻撃の切れ味が足りなかった」とGKマヌエル・ノイアーはZDFのインタビューで分析。「強豪と対戦する時はもっと多くの得点チャンスを作らねばならない。それが不十分だった」とバイエルンのGKは、不当に無効とされたターのゴールを言い訳にしなかった。
途中出場のMFナディエム・アミリ（マインツ05）も「非常に失望し、ショックを受けた。これほど早く敗退するとは思っていなかった」と語った。
2028年の欧州選手権まで契約が残るナゲルスマン監督は辞任を否定し、去就判断をドイツサッカー連盟（DFB）に委ねた。一方、元代表のフンメルスは監督交代論に火をつけた。「責任者としては何らかの措置が必要だ。 ホームでのEURO、ホームでのネーションズリーグ、そして今回の大会を経験した。ホームEUROは今も過大評価されている。他の2大会は期待外れだった。だからこそ、ドイツ代表監督と協会は議論すべきだ。少なくとも話し合いは必要だ」と2014年W杯優勝者はMagentaTVで語った。