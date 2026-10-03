トルコ代表を率いるヴィンチェンツォ・モンテッラ監督は、モーリス・デュフラスヌ・スタジアムでベルギーに0-3で敗れる結果を見届けた。ケビン・デ・ブライネの見事なプレーと、終盤のロメル・ルカクのゴールによって、アウェーのトルコはUEFAネーションズリーグのグループAで3連敗となった。

才能あるアタッカーのアルダ・ギュレルとバリシュ・アルペル・ユルマズを先発させたにもかかわらず、トルコは規律あるベルギー守備陣を崩せずに苦しんだ。

この結果、トルコは勝ち点なしのまま最下位に沈んでいる。