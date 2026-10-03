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責任のなすりつけ合いはなし。ベルギーに完敗し、トルコが降格の危機に陥る中、モンテッラ監督が主力選手たちを擁護へ
モンテッラ率いるトルコ、ネーションズリーグで3連敗を喫す
トルコ代表を率いるヴィンチェンツォ・モンテッラ監督は、モーリス・デュフラスヌ・スタジアムでベルギーに0-3で敗れる結果を見届けた。ケビン・デ・ブライネの見事なプレーと、終盤のロメル・ルカクのゴールによって、アウェーのトルコはUEFAネーションズリーグのグループAで3連敗となった。
才能あるアタッカーのアルダ・ギュレルとバリシュ・アルペル・ユルマズを先発させたにもかかわらず、トルコは規律あるベルギー守備陣を崩せずに苦しんだ。
この結果、トルコは勝ち点なしのまま最下位に沈んでいる。
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指揮官は、わずかな差が勝敗を分けたものの、試合は拮抗していたと強調した。
試合終了後に話したモンテッラ監督は、敗因のすべてを自チームに押しつけることを拒み、試合は長い時間にわたって拮抗していたと主張した。ただし、ベルギーのようなトップレベルの相手は守備のミスを容赦なく突いてくることも認めた。
モンテッラ監督は、ヨーロッパサッカーの最高レベルで戦う以上、ミスの許される余地はまったくないと強調した。
「拮抗した試合だった。このレベルでは、ミスをする余裕などまったくない。今夜の選手たちだけを責めるのは難しい。こういう試合もある」とモンテッラ監督は語った。
守備のもろさにより、トルコは降格の危機に直面している
トルコは激しい打ち合いとなった試合を通じて好機を生み出したものの、ベルギーのGK陣を破ることはできなかった。一方で、反対側ではデ・ブライネの10分の先制点と60分の強烈な一撃によって、モンテッラが封じようとしていた守備のスペースが露呈した。
終盤のルカクのヘディング弾は、トルコが自陣ペナルティーエリア内で見せたフィジカル面の脆さを浮き彫りにした。
グループAからの降格の可能性を避けるためにも、モンテッラはこうした構造的な問題に早急に対処しなければならない。
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モンテッラ、今後の試合での即時立て直しを目指す
モンテッラ監督とコーチングスタッフは、残るネーションズリーグの試合に向けて立て直しを図らなければならない。今大会初勝ち点獲得を切実に目指す中、イタリア人指揮官にはチーム全体の自信を取り戻すための緊急の打開策が求められている。
ベルギーはフランスとともに、グループ首位に向けた戦いを続けている。
トルコは次の代表戦で連敗を止めることを目指す。
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