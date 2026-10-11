ボルシア・ドルトムントはジグナル・イドゥナ・パルクでのブレーメン戦で終盤に痛恨の失速を喫し、ブンデスリーガ5試合連続5勝を決めるチャンスを逃した。80分と85分にダニエル・スベンソン、ニコ・シュロッターベックが得点し、勝ち点3を手中に収めたかに見えた。

しかしブレーメンは88分にルドビト・レイスが反撃のゴールを決めると、元ドルトムントFWニクラス・フュルクルクがアディショナルタイムにヘディングで同点弾を叩き込んだ。

2-2の引き分けにより、ドルトムントはひとまずブンデスリーガ首位を維持している。