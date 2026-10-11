Kirchner-Media
翻訳者：
「責任があるのは自分たちだけだ！」 ボルシア・ドルトムントの終盤の崩れを受け、ニコ・コバチが怒りをあらわにした
終盤の混乱でドルトムントは勝利を逃す
ボルシア・ドルトムントはジグナル・イドゥナ・パルクでのブレーメン戦で終盤に痛恨の失速を喫し、ブンデスリーガ5試合連続5勝を決めるチャンスを逃した。80分と85分にダニエル・スベンソン、ニコ・シュロッターベックが得点し、勝ち点3を手中に収めたかに見えた。
しかしブレーメンは88分にルドビト・レイスが反撃のゴールを決めると、元ドルトムントFWニクラス・フュルクルクがアディショナルタイムにヘディングで同点弾を叩き込んだ。
2-2の引き分けにより、ドルトムントはひとまずブンデスリーガ首位を維持している。
- Kirchner-Media
コバチ監督、終盤の数分間をうまくマネジメントできなかったと認める
試合後に記者団の取材に応じたニコ・コバチ監督は、チームが試合を締めくくれなかったことについて言い訳をしなかった。「88分間は相手に非常に効果的にプレッシャーをかけ、追い詰めていた」とコバチ監督は述べた。
「だが、最後の8分間を正しい形で締めくくることができなかった。それについては自分たちに責任がある」
「もちろん、失望している。自分たちにとっては勝ち点2を失った形だ。あの最後の8分間から学べればと思う」
クラブ幹部と選手たちが不満を示す
スポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンとDFヴァルデマール・アントンも、ミックスゾーンでコバチ監督と同じ失望感を口にした。「ただただ失望している。こういう試合はきちんと勝ち切ることを自分たちの課題としていた」とリッケンは認めた。
アントンは「2-0にした後、自分たちはゲームプランから外れてしまった。正直に言って、もううまく守れなくなっていた」と付け加えた。
得点者のシュロッターベックも、フュルクルクの決勝ヘディングを称賛。「88分までは実際、すべてをコントロールできていた。フュレはフュレだ。ヘディングが本当に素晴らしい」と語った。
- Kirchner-Media
チャンピオンズリーグに向けて即時の立て直しが必要だ
苦い結末にもかかわらず、ドルトムントは国内戦で無敗を維持したまま、慌ただしい秋の連戦に備える。コバチ監督のチームは失望を素早く振り払い、6日間で3試合続くアウェー連戦に臨まなければならない。
「黒と黄」は水曜夜、UEFAチャンピオンズリーグでFKボデ／グリムトと対戦するためノルウェーへ向かう。
ドルトムントは欧州の舞台で勝利を挙げ、立て直しを図る。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。