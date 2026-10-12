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財務上の違反を巡る不服申し立てが続く中、ギャリー・ネヴィルがスカイ・スポーツにマンチェスター・シティ戦の担当から一時外れることを要請
ネヴィルの職務辞任の申し出
マンチェスター・シティがリヴァプールに3-0で勝利するのを見た後、ネヴィルは『スカイスポーツ』で意外なことを認めた。解説者を務めるネヴィルは、王者を巡る法的問題が自身の放送の仕事に大きな影響を及ぼしていると明かした。シティは、独立委員会が114件の容疑について有罪と認定したことを受け、異議を申し立てている。
自身の役割について率直に語ったネヴィルは、こう述べた。「さっきポッドキャストを収録していて、『裁定が出るまでの今後数カ月間、マンチェスター・シティの試合の担当から外してもらえるなら、本当にうれしい』と言ったんだ」
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論争のさなかに選手たちを称賛
ネヴィルはアンフィールドでの見事な勝利を受け、移籍金1億1600万ポンドのMFエリオット・アンダーソンを称賛した。しかし、サッカーだけに目を向けるのは難しかった。現王者に対する複雑な思いについて、ネヴィルはこう語った。「試合が終わると、なかなか難しい。もし1月か2月にこれらの有罪判決が確定したら、マンチェスター・シティは今の立場にはいられなくなり、リーグ全体に大きな暗雲が立ち込めると考えてしまうからだ。今のプレミアリーグにとって、それは良いことではない。今日、私が気づいたのはそのことだ」
選手たちとコーチングスタッフを擁護
ネヴィルとジェイミー・キャラガーはともに、クラブ上層部に向けられた怒りを選手たちや指導陣にぶつけるべきではないと、すぐに強調した。不服申し立ての手続きが進む一方、選手たちは過去の財務上の疑惑についてまったく責任がない。選手たちに同情を示したネヴィルは、こう語った。「マンチェスター・シティのスタッフ、選手、サポーターにとって問題なのは、彼らには一切非がないということだ。彼らが受ける汚名や悪評、評判への傷は、本人たちとは何の関係もない。それでも毎週、ピッチ上で、スタジアムで、それに向き合わなければならない」
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マンチェスター・シティの今後は？
複雑な異議申し立て手続きと制裁に関する審理が続く中、マンチェスター・シティは長い待ち時間を強いられる。クラブが来年初めのどこかの時点で見込まれる最終的な法的決着を待つ一方、エンツォ・マレスカ監督はプレミアリーグのタイトル防衛に向け、選手たちをピッチ上の戦いだけに集中させる必要がある。
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