マンチェスター・シティがリヴァプールに3-0で勝利するのを見た後、ネヴィルは『スカイスポーツ』で意外なことを認めた。解説者を務めるネヴィルは、王者を巡る法的問題が自身の放送の仕事に大きな影響を及ぼしていると明かした。シティは、独立委員会が114件の容疑について有罪と認定したことを受け、異議を申し立てている。

自身の役割について率直に語ったネヴィルは、こう述べた。「さっきポッドキャストを収録していて、『裁定が出るまでの今後数カ月間、マンチェスター・シティの試合の担当から外してもらえるなら、本当にうれしい』と言ったんだ」