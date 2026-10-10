イラオラ監督は、キエーザに思いがけないチャンスが与えられる可能性があると明かした。イタリア人ウインガーは、筋肉系の問題から回復し、復帰が近づいている。キエーザはコンディション面の問題が続いているため、今季はまだクラブで出場していない。しかし、攻撃陣の選択肢が突然不足したことで、指揮官は戦術面の構成を見直すことを余儀なくされている。

本職のセンターフォワードが複数人、現時点で起用できない状況にあり、リヴァプールは解決策を必死に探している。この苦境によって、キエーザがついに中央の役割でその能力を示す道が開けるかもしれない。