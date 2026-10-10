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ライブ
Federico ChiesaGetty Images
Yosua Arya
翻訳者：

負傷者危機の中、リヴァプール指揮官アンドニ・イラオラが戦術的実験を示唆　フェデリコ・キエーザは衝撃のストライカー起用へ

フェデリコ・キエーザ
リヴァプール
リヴァプール 対 マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
アンドニ・イラオラ

リヴァプールの指揮官アンドニ・イラオラ監督は、負傷から回復したフェデリコ・キエーザがついに存在感を示す可能性があると示唆した。マンチェスター・シティとの重要な一戦を前に複数の主力アタッカーが戦列を離れているなか、イタリア人ウインガーが最前線を任されるかもしれない。

  • 負傷危機が扉を開く

    イラオラ監督は、キエーザに思いがけないチャンスが与えられる可能性があると明かした。イタリア人ウインガーは、筋肉系の問題から回復し、復帰が近づいている。キエーザはコンディション面の問題が続いているため、今季はまだクラブで出場していない。しかし、攻撃陣の選択肢が突然不足したことで、指揮官は戦術面の構成を見直すことを余儀なくされている。

    本職のセンターフォワードが複数人、現時点で起用できない状況にあり、リヴァプールは解決策を必死に探している。この苦境によって、キエーザがついに中央の役割でその能力を示す道が開けるかもしれない。

  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    イラオラ、攻撃の選択肢を検討か

    リヴァプール指揮官は現在、前線で深刻な負傷者危機への対応を迫られている。アレクサンダー・イサク、コーディ・ガクポ、ウーゴ・エキティケはいずれも戦線離脱となっている。

    手薄になった前線について問われたイラオラ監督は、状況が厳しいことを認めた。「（イサクとガクポの負傷の）前から、私は起用を楽しみにしていた、非常に優れたセンターフォワードであるウーゴ・エキティケもいない」と同監督は記者団に説明した。「ウーゴがいない。アレックスもいない」

    また指揮官は、ルイス・クーマスが今や唯一の本職ストライカーだとも認めた。「純粋なナンバー9という意味では、今のところおそらくクーマスしかいないのは事実だ。ただ、ほかにもいくつかの選択肢はある」

  • トレーニングの進捗が復帰を予感させる

    キエーザに試合勘が不足していることを認めつつも、イラオラは練習場で見せているこのFWの最近の取り組みに励まされている。ユヴェントスやイタリア代表でプレーしていた時期には、ストライカーとして起用されたこともあった。

    このウインガーのコンディションを評価し、イラオラは慎重ながらも楽観的な見通しを示した。「フェデ・キエーザはおそらく戻ってこられるだろう。ただ、まだ1分もプレーしておらず、負傷から回復しているところだ」と指揮官は述べた。

    「それでも、代表ウィークの間にいい仕事をしてくれていた。こちらに残っていた少人数のグループと一緒にトレーニングしていた。我々には、他チームで前線でプレーしていたウインガーも何人かいる」

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  • Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty

    マンチェスター・シティの大一番

    リヴァプールは、重要なプレミアリーグの一戦に向けて、攻撃面の戦略を早急に固める必要がある。イラオラ監督の戦力が削がれたチームは、日曜日にマンチェスター・シティと対戦する。ファンは今後、クーマスが最前線を任されるのか、それともキエーザが中央の役割で起用されるのかを見守ることになる。リヴァプールが重要な結果を手にしようとする中、厳しい試練が待ち受けている。

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