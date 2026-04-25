カイ・ハヴェルツは、土曜日の夜に行われたアーセナル対ニューカッスル・ユナイテッドのプレミアリーグ戦で、開始から30分ほどで負傷し交代した。
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負傷交代で失望。ドイツ代表FWのW杯出場も危ぶまれる。
試合序盤にエベレチ・エゼの先制点をアシストしたハヴェルツは、約20分後に負傷してピッチに倒れた。ドイツ代表がどう負傷したかは、テレビ映像ではすぐには分からなかった。
数分間治療を受けた後、苛立ちを露わにしてピッチを去った。スカイの解説者トーマス・ヒッツルスペルガーは鼠径部負傷と推測。34分にはヴィクトル・ギョケレスが交代で入った。
負傷の程度は現時点で不明。数時間以内に診断結果が発表される見込み。
- AFP
ドイツ代表：セルジュ・グナブリに続き、カイ・ハヴェルツもW杯を欠場か？
ハーヴェルツの反応から、深刻な怪我の可能性が示され、ワールドカップ出場が危ぶまれている。彼は長引く怪我で1月中旬にようやく練習に復帰したばかりだ。
テレビ解説者で元ドイツ代表のヒッツルスペルガーは「徐々に自分の体への信頼を失っていくものだ」と語った。アーセナルのスターはW杯出場が確実視されており、3月の代表戦で結果を出せば、ナゲルスマン監督率いるドイツ代表でセンターフォワードのスタメンを射止める可能性もある。
特に、バイエルンのグナブリも内転筋の負傷で欠場が決まっており、攻撃陣の厚みにかかわる大きな損失だ。
アーセナルは最終戦でハヴェルツを欠くのか？
ハーヴェルツは2025年2月から2026年1月まで怪我でほぼ全期間欠場したが、最近アーセナルの先発に復帰し、調子を上げていた。 ドイツ代表では11月のDFB戦以来、スイス戦（4-3）とガーナ戦（2-1）で先発した。
6月14日のワールドカップ初戦・キュラソー戦まであと7週間を切った。ハヴェルツの離脱は、優勝争い中のプレミアリーグと、来週アトレティコ・マドリードとのCL準決勝を控えるアーセナルにとって大きな痛手だ。
- Getty Images Sport
2026年ワールドカップ ドイツのグループリーグ
日付
試合
6月14日
ドイツ vs. キュラソー
6月20日
ドイツ対コートジボワール
6月25日
ドイツ対エクアドル