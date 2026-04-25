試合序盤にエベレチ・エゼの先制点をアシストしたハヴェルツは、約20分後に負傷してピッチに倒れた。ドイツ代表がどう負傷したかは、テレビ映像ではすぐには分からなかった。

数分間治療を受けた後、苛立ちを露わにしてピッチを去った。スカイの解説者トーマス・ヒッツルスペルガーは鼠径部負傷と推測。34分にはヴィクトル・ギョケレスが交代で入った。

負傷の程度は現時点で不明。数時間以内に診断結果が発表される見込み。