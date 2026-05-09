負傷中の休暇で批判を受けたレアル・マドリードのキリアン・エムバペを、アルバロ・アルベロアが擁護した。

ムバッペは4月24日から左太もも負傷で戦列を離れているが、ピッチを離れている間もスペインメディアの注目を集め続けている。 レアル・マドリードがエスパニョールと対戦した週末、彼はパートナーとサルデーニャ島へ旅行に出かけ、クラブの許可はあったものの、チームメイトが戦う最中に休暇を取ったことでサポーターや評論家から批判を受けた。

これに対しアルベロアは、ムバッペがマドリード移籍のために払った努力を指摘した。「レアル・マドリードのファンなら、彼が加入するためにどれほど努力したかを知っている。前のクラブで全てを手に入れながら、夢のクラブのために多くを捨てたのだ」と語った。 誰もが、彼が子供の頃からレアル・マドリードのトレーニングウェアを着ていた姿を見てきた」と語った。