報道によると、このフォワードはレアル・マドリードでの生活に嫌気がさしているという。
翻訳者：
負傷で浮上した疑惑：キリアン・エムバペはレアル・マドリードに「うんざり」か？
2029年まで契約を残すムバッペは、レアル・ベティス戦で膝の不調を訴え終了10分前に交代。彼がいない間に同点弾を許し、マドリード勢の優勝は遠のいた。 その得点は、フェルランド・メンディに対するファウル（アルヴァロ・アルベロア監督が激怒）とアントニオ・リュディガーのミスが絡んでいた。
試合後、ファンは不満を爆発させた。ラジオ局カデナ・SERのトマス・ロンセロ記者は、その原因はムバッペの交代にあると指摘。「ファンはムバッペが本当に負傷したとは思っておらず、全力でプレーしていないと感じていた」と語った。
マドリードのスポーツ紙『マルカ』は「ムバッペはうんざりしている」と報じた。 その背景には、W杯を控えたこの時期に繰り返される彼の体調不良がある。3月には医療スタッフが脚を誤診したとも報じられた。さらに、舞台裏の「異常な状況」も影響しているという。27歳の彼は一部のチームメイトに苛立ちを募らせているようだ。
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ムバッペ：ベリンガム、ビニシウス、アルベロアと確執？
ジュード・ベリンガムとは複数回衝突したとされ、アルベロアへの態度にも疑問の声が上がっている。チームがヴィニシウス・ジュニオールをより優遇していると不満を抱いているとも伝えられ、2人のスーパースターの関係は以前から緊張状態にあるとされる。
一方、スカイによるとヴィニシウスは2027年までの契約延長目前。1年以上前に本人が発表したが、まだ正式署名はない。
交渉が難航したのは、アルベロアの前任者シャビ・アロンソとの不仲や高額年俸が理由とされた。現在は、ムバッペが最高年俸を維持することについてヴィニシウス側が譲歩したとも報じられている。
ムバッペには朗報か？アルベロアまた離脱か。
ヴィニシウスはアルベロアの下で以前より高く評価されている。だがタイトル獲得が絶望的な今季限りでアルベロアの退任はほぼ確定だ。ムバッペにとっても朗報で、後任探しは水面下で進んでいる。
後任候補にはフランス代表のディディエ・デシャン監督が挙げられ、彼は今夏のW杯後に代表を退任し、ムバッペを熟知している。