負傷で浮上した疑惑：キリアン・エムバペはレアル・マドリードに「うんざり」か？

2029年まで契約を残すムバッペは、レアル・ベティス戦で膝の不調を訴え終了10分前に交代。彼がいない間に同点弾を許し、マドリード勢の優勝は遠のいた。 その得点は、フェルランド・メンディに対するファウル（アルヴァロ・アルベロア監督が激怒）とアントニオ・リュディガーのミスが絡んでいた。

試合後、ファンは不満を爆発させた。ラジオ局カデナ・SERのトマス・ロンセロ記者は、その原因はムバッペの交代にあると指摘。「ファンはムバッペが本当に負傷したとは思っておらず、全力でプレーしていないと感じていた」と語った。

マドリードのスポーツ紙『マルカ』は「ムバッペはうんざりしている」と報じた。 その背景には、W杯を控えたこの時期に繰り返される彼の体調不良がある。3月には医療スタッフが脚を誤診したとも報じられた。さらに、舞台裏の「異常な状況」も影響しているという。27歳の彼は一部のチームメイトに苛立ちを募らせているようだ。