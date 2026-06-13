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負傷で代表を落選したアーセナルのリア・ウィリアムソンは、アメリカ人モデルの恋人エル・スミスとイビサ島へ旅行に出発した。
ウィリアムソンは怪我で離脱したが、現在は休息を楽しんでいる。
ウィリアムソンはインスタグラムにイビサ島旅行の写真を投稿し、「IBZ」とキャプションを添えた。アーセナルのディフェンダーである彼女は、クラブと代表の過酷なシーズンを終え、休暇を楽しんでいる様子だった。同行したのは、イングランド代表キャプテンと行動を共にするアメリカのモデル、スミスだ。
この旅行は、彼女がサリナ・ウィーグマン監督率いるイングランド代表からハムストリングの負傷で離脱し、代替選手としてグレース・フィスクが招集された直後に実現した。
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ウィリアムソンのコンディションには依然として懸念が残っている。
しかしヴィークマン監督は、このディフェンダーを慎重に管理する必要性を以前から強調してきた。監督によると、医療スタッフはウィリアムソンが完全なコンディションを取り戻すまで「過度なリスク」は負いたくないという。今回の新たな故障は、長期の膝の怪我から復帰して以来、度重なる怪我に悩まされてきたアーセナル所属のスターにとって、苦難の時期をさらに長引かせるものとなった。筋肉系の怪我により、クラブでも代表でも安定したパフォーマンスを発揮しようとする彼女の努力は、繰り返し阻まれてきた。
停滞と再開を繰り返す時期におけるもう一つの課題
ウィリアムソンはアーセナルとイングランド代表で影響力のある選手だが、近年は怪我で離脱することが多い。2025-26シーズン序盤にもふくらはぎを痛め、調子が上がってきたところで約1か月戦列を離れた。
このため両チームは長期的な影響を避けるため、彼女の出場時間を慎重に管理している。それでもウィリアムソンは「ライオネッス」の要であり、出場すればスレガース監督の戦術で欠かせない存在だ。
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注目は復興へ
ウィリアムソンの当面最優先事項は、2026-27シーズンに向けて回復を完了させ、万全のコンディションを取り戻すことだ。アーセナルは女子チャンピオンズリーグや女子スーパーリーグなど複数の大会で戦う見込みで、このディフェンダーの出場可否は特に重要となる。代表では、次回の機会でイングランド代表に復帰を目指す。当面はリハビリに専念し、新シーズンへ万全を期す。