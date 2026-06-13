ウィリアムソンはインスタグラムにイビサ島旅行の写真を投稿し、「IBZ」とキャプションを添えた。アーセナルのディフェンダーである彼女は、クラブと代表の過酷なシーズンを終え、休暇を楽しんでいる様子だった。同行したのは、イングランド代表キャプテンと行動を共にするアメリカのモデル、スミスだ。

この旅行は、彼女がサリナ・ウィーグマン監督率いるイングランド代表からハムストリングの負傷で離脱し、代替選手としてグレース・フィスクが招集された直後に実現した。







