負傷したFWネイマールは、ブラジルの対応策によりグループステージ全試合を欠場する可能性がある。

ネイマールは、5月17日にサントスでプレー中に負ったふくらはぎのグレード2の怪我から回復に向けて調整中だ。最近、ジムでのトレーニング量を増やし、回復の兆しは見えている。しかし、試合に出られる状態ではなく、まだピッチでチームメイトと合流できていない。

今週はピッチで個人練習を予定しているが、医療スタッフが痛みのない状態を確認してから全体練習に合流できる。

公式戦から離れている期間が1ヶ月以上になるため、試合感覚の回復も復帰判断の重要な要素だ。