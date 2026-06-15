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負傷したFWネイマールは、ブラジルの対応策によりグループステージ全試合を欠場する可能性がある。
セレソンにとって、慎重さが依然として最優先である。
ブラジル代表の医療スタッフとコーチ陣は、ワールドカップ開幕戦でのネイマール起用について、慎重さが最善との結論に至った。
フィラデルフィアでのハイチ戦での先発復帰を望む声もあるが、現時点では起用する兆しはない。
ESPNによると、大会を早期に終えるリスクを避けるため、5月27日にグランジャ・コマリーに到着して以来、カルロ・アンチェロッティ監督の下でトレーニングしていないネイマールには、急いで練習を再開させず、状態が悪化しないよう注意している。
- AFP
ふくらはぎの怪我の回復期間
ネイマールは、5月17日にサントスでプレー中に負ったふくらはぎのグレード2の怪我から回復に向けて調整中だ。最近、ジムでのトレーニング量を増やし、回復の兆しは見えている。しかし、試合に出られる状態ではなく、まだピッチでチームメイトと合流できていない。
今週はピッチで個人練習を予定しているが、医療スタッフが痛みのない状態を確認してから全体練習に合流できる。
公式戦から離れている期間が1ヶ月以上になるため、試合感覚の回復も復帰判断の重要な要素だ。
決勝トーナメントの予定
ブラジル代表は現在、ネイマールがワールドカップの決勝トーナメントに間に合うよう調整している。このためハイチ戦は欠場が確定し、6月24日マイアミでのスコットランド戦への出場も不透明だ。
ただし、チームの戦績が許す場合に限られる。
アンチェロッティ監督は戦力としてネイマールを残したいが、健康を犠牲にはできない。負傷中の彼をメンバーに残した理由について、監督はこう説明した。「ネイマールは回復に全力で取り組んでいる。彼を招集したのは、卓越した技術だけでなく、経験と若手への模範だからだ」
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最終評価が迫っている
医療チームは、集中治療でふくらはぎが完全に回復したかを確認するため、数日以内に新たな画像検査を行う可能性がある。結果次第で、ネイマールが早期にピッチに復帰できるか、それともジムでのリハビリを続けるかが決まる。
ブラジル代表は短期の慎重さと長期の利益を慎重に天秤にかけている。ネイマールがいてもいなくても、まずはベスト16進出を確実なものにし、そこで完全回復した彼が6度目の優勝へチームを導くことを期待している。