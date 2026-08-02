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負傷したフレンキー・デ・ヨングの代役として、モロッコ人MFが再びバルセロナの補強候補に浮上
デ・ヨング離脱でバルセロナがウナヒに照準
フレンキー・デ・ヨングの深刻な負傷により、バルセロナの今夏の移籍戦略は混乱に陥っている。オランダ代表のMFは内側側副靱帯断裂を負い、保存療法を受ける予定で、離脱期間は4〜5カ月となる見込みだ。クラブの中盤の陣容が驚くべき速さで手薄になっていることもあり、補強の緊急性はさらに高まっている。デ・ヨングの長期離脱に加え、チームは今夏のマルク・カサドの退団にも対応しているところだ。
ただ、移籍市場におけるバルセロナの動きの多くは依然として財政的制約に左右されており、El Chiringuitoによれば、Mundo Deportivoが伝えたところでは、ウナヒはとりわけ魅力的な候補となっている。26歳のMFは、ジローナのラ・リーガ降格を受けて、今夏は約1000万ユーロで獲得可能と報じられている。
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世界の舞台で築かれた評価
ウナイがバルセロナ移籍と結び付けられたのは、これが初めてではない。 このMFがバルセロナ首脳陣の目を引いたのは、カタールで行われた2022年ワールドカップでのことだった。そこで彼はモロッコの中でも際立ったパフォーマンスを披露した。無尽蔵の運動量と高い技術力を示したプレーは、母国を歴史的なベスト4進出へ導くうえで大きな役割を果たした。モロッコがラウンド16でスペインを破った後、ウナイはヨーロッパ中でその名を知られる存在となった。
2022年終盤から2023年初頭にかけてのその時期、バルセロナはウナイに対して徹底的な調査を行った。クラブは割安な中盤補強を探していたが、最終的に正式オファーには進まなかった。その結果、2023年1月にウナイはアンジェからオリンピック・マルセイユへ加入することを決断した。
ベティスが最大のライバルに浮上
モロッコ人選手の状況を注視しているのはバルセロナだけではない。同クラブは、ジローナの2部降格に乗じようとしている国内のライバルクラブとの厳しい争奪戦に直面する可能性がある。レアル・ベティスも関心を示すクラブの一つとされており、獲得に向けて大きな資金を投じる用意がある可能性もある。選手本人は早期に自身の将来を明確にしたい意向だと報じられており、バルセロナが現行の移籍市場で他クラブがオファーをまとめる前に元マルセイユ所属のこの選手を確保したいのであれば、迅速に動く必要があるかもしれない。
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フリックにとってのラ・マシアの代替案
移籍市場に伴うリスクを踏まえ、クラブ内部では、デ・ヨング危機への答えはすでにシウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペールにあるのではないかとの声が多く上がっている。バルセロナにとって、より賢明な選択肢はラ・マシアから昇格させることだろう。バルセロナの下部組織は、ほとんど止めようのないペースでMFを輩出してきた実績があり、今の状況はクラブにとってチャンスをもたらしている。若手への依存は近年のバルセロナに良い結果をもたらしており、ラミネ・ヤマルやパウ・クバルシといったスターの台頭は、アカデミーがその役割を果たす準備ができていることを示している。
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