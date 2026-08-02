負傷したフレンキー・デ・ヨングの代役として、モロッコ人MFが再びバルセロナの補強候補に浮上

フレンキー・デ・ヨングの深刻な負傷により、バルセロナの今夏の移籍戦略は混乱に陥っている。オランダ代表のMFは内側側副靱帯断裂を負い、保存療法を受ける予定で、離脱期間は4〜5カ月となる見込みだ。クラブの中盤の陣容が驚くべき速さで手薄になっていることもあり、補強の緊急性はさらに高まっている。デ・ヨングの長期離脱に加え、チームは今夏のマルク・カサドの退団にも対応しているところだ。

ただ、移籍市場におけるバルセロナの動きの多くは依然として財政的制約に左右されており、El Chiringuitoによれば、Mundo Deportivoが伝えたところでは、ウナヒはとりわけ魅力的な候補となっている。26歳のMFは、ジローナのラ・リーガ降格を受けて、今夏は約1000万ユーロで獲得可能と報じられている。







