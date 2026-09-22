ディエゴ・フォルランが、ウルグアイ代表の暫定監督として正式に指揮を執り、アジアで予定されている3試合の親善試合ツアーに向けて同代表を率いることになった。しかし、この伝説的な元ストライカーは、主力MFフェデリコ・バルベルデを欠いた状態で初陣に臨む。

レアル・マドリー所属のMFは、アトレティコ・マドリーとのダービーで重い足首の負傷を負ったため、この遠征のメンバーから外れた。

フォルランは、長距離移動によって腫れが悪化するリスクがあることを認め、バルベルデはリハビリのためスペインに残る必要があり、遠征メンバーから除外されたと明かした。