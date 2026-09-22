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負傷したフェデリコ・バルベルデがアジアツアーを欠場、ディエゴ・フォルランがウルグアイ暫定体制をスタートへ
フォルランが前面に立つ。バルベルデ不在でウルグアイが新時代をスタートへ
ディエゴ・フォルランが、ウルグアイ代表の暫定監督として正式に指揮を執り、アジアで予定されている3試合の親善試合ツアーに向けて同代表を率いることになった。しかし、この伝説的な元ストライカーは、主力MFフェデリコ・バルベルデを欠いた状態で初陣に臨む。
レアル・マドリー所属のMFは、アトレティコ・マドリーとのダービーで重い足首の負傷を負ったため、この遠征のメンバーから外れた。
フォルランは、長距離移動によって腫れが悪化するリスクがあることを認め、バルベルデはリハビリのためスペインに残る必要があり、遠征メンバーから除外されたと明かした。
- Getty Images Sport
フォルランがメディカル面での判断を説明し、マルティネスを招集
この状況について語ったフォルランは、身体的なリスクを負わせない決断を下すまで、メディカルスタッフが最後の瞬間までバルベルデの状態を見極めていたと明かした。47歳の指揮官は、短期的に起用できるかどうかよりも、選手の長期的な健康を守る必要性を強調した。
中盤中央の空いた枠を埋めるため、フォルランはパルメイラスMFエミリアーノ・マルティネスを直接の代役として招集した。
「ドクターがフェデと話をしたが、明らかに違和感がある状態だ」とフォルランは説明した。「状況は理解しているし、特に移動を伴えば、その負傷が腫れる可能性があることも理解しなければならない」
メンバー再編で新戦力と主力の復帰が実現
マルティネスがチームに合流するため直接移動する中、フォルランは2026年ワールドカップでの期待外れの戦いぶりを受けて勢いを立て直すべく、新戦力と経験豊富な顔ぶれを織り交ぜた。未招集だったチアゴ・カルドーソ、フアン・ロドリゲス、ファクンド・ベルナルが初選出を果たした。
このメンバーには、ナイタン・ナンデス、ルーカス・トレイラ、そしてバルセロナDFロナルド・アラウホら主力の復帰も含まれている。
フォルランは今後の試合を通じてチーム全体のパフォーマンスを見極め、より高い戦術的規律を浸透させることを目指している。
- AFP
3試合のツアーがフォルランの長期的な監督としての資質を試す
ウルグアイは9月24日木曜日、利府のキュー・アンド・エー・スタジアムみやぎで日本戦に臨み、ツアーをスタートさせる。フォルラン率いるチームはその4日後にソウルで韓国と対戦し、その後10月6日にコルカタで行われるインド戦でこの代表ウィークを締めくくる。
好結果を残せば、2028年のコパ・アメリカと2030年ワールドカップに向けて準備を進めるウルグアイにおいて、フォルランの立場はより確かなものになる可能性がある。
暫定指揮官は、日本戦から勝利の土台を築くことを目指している。
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