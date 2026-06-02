Goal.com
ライブ
Jane Campbell, USWNTGetty

翻訳者：

負傷したファロン・タリス＝ジョイスに代わり、ジェーン・キャンベルが米国女子代表6月合宿メンバーに選ばれた。

女子サッカー
ブラジル 対 アメリカ合衆国
ブラジル
アメリカ合衆国
親善試合
ジェーン・キャンベル
ファロン・チュリス-ジョイス

ヒューストン・ダッシュのGKジェーン・キャンベルが、6月のブラジルとの親善試合2試合に備え、負傷したマンチェスター・ユナイテッドのファロン・タリス＝ジョイスの代替として米国女子代表合宿に招集された。タリス＝ジョイスはロンドンでの「ワールド・セブンズ・フットボール」大会で負傷し、代表を離脱した。

  • キャンベルが指名を受ける

    キャンベルは米国女子代表やその合宿、そして世界の大舞台でお馴染みの存在だ。

    ヒューストン・ダッシュのGKである彼女は、A代表で10試合に出場し、2020年と2024年のオリンピック代表にも選ばれた。4月の代表キャンプに招集されたが、シェビリーブス・カップの3試合では出場機会がなかった。

    そして今回、キャンベルが再び代表に招集された。

    米国サッカー協会は、ワールドセブンズ・フットボール大会で負傷したマンチェスター・ユナイテッドのGKファロン・タリス＝ジョイスに代わり、キャンベルを招集したと発表した。タリス＝ジョイスにとって、代表ゴールキーパーの座を争う絶好の機会を逃したのは不運だ。

    • 広告
  • United States v China - International FriendlyGetty Images Sport

    これがゴールキーパーのポジション争いにどのような意味を持つか

    タリス＝ジョイスは負傷で強豪との試合を欠場するが、キャンベルがキャンプに復帰し出場機会を争う。

    これにより、キャンベルはクラウディア・ディッキー、マンディ・マクグリンとともに代表3rdGKの座を争う。ディッキーとキャンベルは米国女子代表で10試合、マクグリンは5試合に出場済み。エマ・ヘイズ監督が最適候補を模索する中、3人ともアピール機会を得る。

  • Emma Hayes USWNTGetty Images

    「ジェーンは本当に素晴らしい人だね」

    ブラジル戦の26名発表後、米国女子代表のエマ・ヘイズ監督はGK陣とキャンベル落選の理由を問われた。

    ヘイズ監督は「ジェーンは素晴らしい人間です。代表への思いとプレーを続けたいという気持ちを私は理解しています」と語った。

    今、そのチャンスが再び訪れた。

  • 次は何が待っているのでしょうか？

    キャンベルら米国女子代表は、6月6日と9日にブラジルとの2連戦に備え、6月の合宿に参加する。

親善試合
ブラジル crest
ブラジル
BRA
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA