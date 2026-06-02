負傷したファロン・タリス＝ジョイスに代わり、ジェーン・キャンベルが米国女子代表6月合宿メンバーに選ばれた。

キャンベルは米国女子代表やその合宿、そして世界の大舞台でお馴染みの存在だ。

ヒューストン・ダッシュのGKである彼女は、A代表で10試合に出場し、2020年と2024年のオリンピック代表にも選ばれた。4月の代表キャンプに招集されたが、シェビリーブス・カップの3試合では出場機会がなかった。

そして今回、キャンベルが再び代表に招集された。

米国サッカー協会は、ワールドセブンズ・フットボール大会で負傷したマンチェスター・ユナイテッドのGKファロン・タリス＝ジョイスに代わり、キャンベルを招集したと発表した。タリス＝ジョイスにとって、代表ゴールキーパーの座を争う絶好の機会を逃したのは不運だ。