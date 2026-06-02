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負傷したファロン・タリス＝ジョイスに代わり、ジェーン・キャンベルが米国女子代表6月合宿メンバーに選ばれた。
キャンベルが指名を受ける
キャンベルは米国女子代表やその合宿、そして世界の大舞台でお馴染みの存在だ。
ヒューストン・ダッシュのGKである彼女は、A代表で10試合に出場し、2020年と2024年のオリンピック代表にも選ばれた。4月の代表キャンプに招集されたが、シェビリーブス・カップの3試合では出場機会がなかった。
そして今回、キャンベルが再び代表に招集された。
米国サッカー協会は、ワールドセブンズ・フットボール大会で負傷したマンチェスター・ユナイテッドのGKファロン・タリス＝ジョイスに代わり、キャンベルを招集したと発表した。タリス＝ジョイスにとって、代表ゴールキーパーの座を争う絶好の機会を逃したのは不運だ。
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これがゴールキーパーのポジション争いにどのような意味を持つか
タリス＝ジョイスは負傷で強豪との試合を欠場するが、キャンベルがキャンプに復帰し出場機会を争う。
これにより、キャンベルはクラウディア・ディッキー、マンディ・マクグリンとともに代表3rdGKの座を争う。ディッキーとキャンベルは米国女子代表で10試合、マクグリンは5試合に出場済み。エマ・ヘイズ監督が最適候補を模索する中、3人ともアピール機会を得る。
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「ジェーンは本当に素晴らしい人だね」
ブラジル戦の26名発表後、米国女子代表のエマ・ヘイズ監督はGK陣とキャンベル落選の理由を問われた。
ヘイズ監督は「ジェーンは素晴らしい人間です。代表への思いとプレーを続けたいという気持ちを私は理解しています」と語った。
今、そのチャンスが再び訪れた。
次は何が待っているのでしょうか？
キャンベルら米国女子代表は、6月6日と9日にブラジルとの2連戦に備え、6月の合宿に参加する。