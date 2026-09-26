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負傷したキリアン・エムバペがジネディーヌ・ジダン率いるフランス代表から離脱、ウスマン・デンベレがベルギー戦でチームをけん引へ
エムバペ、ひざの負傷で離脱
エムバペに関するこのニュースは、就任後の白星スタートを受けて勢いに乗ることを望んでいた新監督ジネディーヌ・ジダンにとって大きな痛手である。FWはコジャエリでの一戦で左ひざの腱を負傷し、皮肉にも決勝点を決めた場面でそのけがを負った。フランスサッカー連盟は、このストライカーがベルギーへ遠征しないことを確認しており、代わってリハビリ開始のためマドリードへ戻った。代表通算107試合出場に到達し、パトリック・ヴィエラに並ぶとともに、ジダン本人まであと1試合としていたこの選手にとっては、実に悔しい展開となった。
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デンベレ、ブリュッセルでキャプテンマークを巻く
デンベレは、『レキップ』によると、自身の代表キャリアで初めてフランス代表のキャプテンとしてピッチに立つ見通しだ。エムバペが戦列を離れているため、現代表メンバーの中で国際Aマッチ出場数が最も多い元バルセロナの同選手にその責務が託されることになる。デンベレはフランス代表として68試合に出場しており、この代表ウインドーに向けてジダンが定めた序列の最上位に位置している。
29歳のデンベレは、実際に金曜日のトルコ戦で1点差の勝利を収めた際、この役割を短時間ながら経験している。エムバペが59分にピッチを去ることを余儀なくされると、キャプテンマークはデンベレに託され、試合終盤にデビュー戦となったエステバン・ルポールとの交代で退くまで腕章を着けていた。
チームの努力を称賛
トルコ戦での激闘の末の勝利を振り返り、デンベレは『TF1』に対し、敵対的な雰囲気のスタジアムと難しいピッチでの厳しい試合になることは十分に想定していたと語った。チーム全体の堅実なパフォーマンスと、1週間を通じた入念な準備を称賛しつつ、勝ち点3を手にしたことには満足している一方で、あと1点か2点は追加できたはずだと述べた。
「難しいピッチで、熱気があり厳しいスタジアムでの難しい試合になることは分かっていた。そこは理解していた。1週間を通してとても良い準備ができたと思う。全体として非常に良い試合ができたし、あと1点か2点は取れたかもしれない。ただ、この試合と勝ち点3には満足しているし、守備面でも堅実だった。監督は、良いフットボールをし、ピッチ上で多くコミュニケーションを取り、4-3-3のシステムを実行することを求めている。今後もこのまま続けて、月曜日に向けて準備していく」とデンベレは語った。
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ベルギーとの戦いに向けた準備
ブリュッセルのボードゥアン国王スタジアムで行われる次節のベルギー戦は、ジダン率いるチームにとって一段階上の相手との試合となる。ベルギーはイタリアに2-0で勝利し、現在リーグA1の首位に立っているため、フランスが順位表の上位争いで食らいつくには結果が必要になる可能性が高い。とりわけチームが最後の局面でのムバッペの決定力への全面的な依存から脱却を図る中、この一戦はデンベレのリーダーシップとジダンの戦術的柔軟性を測る大きな試金石となる。
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