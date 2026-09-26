トルコ戦での激闘の末の勝利を振り返り、デンベレは『TF1』に対し、敵対的な雰囲気のスタジアムと難しいピッチでの厳しい試合になることは十分に想定していたと語った。チーム全体の堅実なパフォーマンスと、1週間を通じた入念な準備を称賛しつつ、勝ち点3を手にしたことには満足している一方で、あと1点か2点は追加できたはずだと述べた。

「難しいピッチで、熱気があり厳しいスタジアムでの難しい試合になることは分かっていた。そこは理解していた。1週間を通してとても良い準備ができたと思う。全体として非常に良い試合ができたし、あと1点か2点は取れたかもしれない。ただ、この試合と勝ち点3には満足しているし、守備面でも堅実だった。監督は、良いフットボールをし、ピッチ上で多くコミュニケーションを取り、4-3-3のシステムを実行することを求めている。今後もこのまま続けて、月曜日に向けて準備していく」とデンベレは語った。