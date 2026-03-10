ふくらはぎを打撲したために欠場していたイングランド人選手は、アタランタ・ベルガモとの決勝トーナメント1回戦（21時キックオフ）では、まずベンチ入りする。代わりに、ニコラス・ジャクソンが再びフォワードとして先発出場する。
Getty
翻訳者：
負傷か、ベンチ入りか？ハリー・ケイン、アタランタ・ベルガモ戦ではFCバイエルン・ミュンヘンの先発メンバー入りせず
ヴィンセント・コンパニー監督は、先発メンバーを6人変更した。先週金曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦（4-1）でジャクソン・ケインが好プレーを見せたが、今回はジョナタン・ターとヨシップ・スタニシッチがキム・ミンジェとトム・ビショフに代わり、ディフェンスでダヨ・ウパメカノとコンラッド・ライマーと並んだ。アレクサンダル・パブロヴィッチがレオン・ゴレツカに代わり、守備的ミッドフィールダーを務めた。
- Getty
FCバイエルン：レナート・カールとジャマル・ムシアラもベンチ入り
ジャクソンの後ろには、マイケル・オリゼとセルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアスが攻撃の3人組を形成し、レナート・カールとジャマル・ムシアラはベンチ入りとなる。また、予想通り、ジョナス・ウルビッグが再び負傷したキャプテンのマヌエル・ノイアーの代役を務める。
試合前の記者会見で、コンパニーはケインの先発出場について楽観的な見方を示していた。「ハリー・ケインは今日のトレーニングをとても順調にこなした」と彼は語った。しかし同時に、バイエルンの監督は「明日にとって最善の決断を下す必要がある。明日の朝まで待って、彼がトレーニングをどのようにこなしたかを確認したい」とも強調した。
アタランタ・ベルガモ対FCバイエルン・ミュンヘン：スタメン
- アタランタ・ベルガモのラインナップ：カルネセッキ - ザッパコスタ、ヒエン、コラシナツ - K. スレマナ、デ・ルーン、マリオ・パシャリッチ、ベルナスコーニ、ザレフスキ、クルストヴィッチ - スカマッカ
- FCバイエルンのラインナップ：ウルビッグ - スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー - キミッヒ、パブロヴィッチ、オリゼ、グナブリー、ルイス・ディアス - ジャクソン
広告