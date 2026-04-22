「スタンドに座り、チームを助けられないのが苦しい。見ているだけなのは辛く、今すぐピッチに立ちたい」とクラインディエンストは語った。グラッドバッハは現在リーグ13位で、降格プレーオフ圏とは5ポイント差がある。

長期離脱中ながらドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督とは連絡を取っており、「現在の状況を尋ねてくれた。代表での役割は理解しているが、特別な瞬間が訪れるかもしれない」と語った。アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップは6月11日から7月19日まで行われる。