「W杯に向けて毎日努力している」とクラインディエンストは『Sport Bild』で語った。「メンバーから外れたと連絡が来るまで諦めない。可能性は低いけど、ゼロじゃない。」
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負傷から1年。ドイツ代表のスターが復帰をアピール。ナゲルスマン監督はW杯出場権を掴めるか。
クラインディエンストはほぼ1年前に半月板を損傷した。現在、今季残り2試合での復帰が話題になっており、彼は「特に最終ホームゲームには必ず出る」と語った。降格圏のボルシア・メンヒェングラートバッハを助けられないことが、彼にとって最もつらいという。
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クラインディエンストはW杯での「特別な瞬間」を期待している
「スタンドに座り、チームを助けられないのが苦しい。見ているだけなのは辛く、今すぐピッチに立ちたい」とクラインディエンストは語った。グラッドバッハは現在リーグ13位で、降格プレーオフ圏とは5ポイント差がある。
長期離脱中ながらドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督とは連絡を取っており、「現在の状況を尋ねてくれた。代表での役割は理解しているが、特別な瞬間が訪れるかもしれない」と語った。アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップは6月11日から7月19日まで行われる。