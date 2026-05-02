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Sergino DestGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

負傷から復帰した米国代表DFセルジーノ・デストは、PSV対アヤックスの2-2の引き分け試合で出場した。

セルジーニョ・デスト
リカルド・ペピ
エールディビジ
PSVアイントホーフェン
アメリカ合衆国

2026年W杯米国代表右SBの先発候補、セルジーノ・デストが土曜にハムストリング負傷から復帰。アヤックス戦で30分間プレーし、2－2の引き分けに貢献した。 PSVは3月7日、AZアルクマール戦で右足を引きずり退場して以来の復帰となった。この日PSVのアメリカ人選手陣は好調で、リカルド・ペピも得点を挙げた。

  • Sergino Dest USMNTGetty Images

    デストが復帰

    この右サイドバックは、約2年間にわたって怪我に悩まされてきた。2024年4月に前十字靭帯を断裂し、回復までに11か月を要した。2025-26シーズンにはPSVの主力として定着したが、3月に左ハムストリングを痛めて離脱。これによりワールドカップ出場が危ぶまれた。

    デストは試合後「シーズン中に戻る」と約束し、土曜日にその言葉を守った。

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  • 復帰戦で見せた堅実なパフォーマンス

    デストは60分に途中出場し、エールディヴィジ王者のチームで堅実なプレーを見せた。出場した30分間では、地面での1対1を3回中2回制し、パスは1本を除いてすべて成功させた。長期離脱明けながら好調をキープしている。

  • Ricardo PepiGetty

    ペピも大活躍だった

    米国代表の前線にも朗報だ。怪我から復帰したリカルド・ペピが先発し、開始30秒でバックポストに走り込み、ロングスローをヘディングで叩き込んだ。



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    残念な引き分け

    アメリカ人選手にとっては朗報だったが、PSVにとってはもどかしい一夜だった。すでにリーグ優勝を決めているオランダのクラブは、91分に2－1とリードしながら同点に追われ、2－2の引き分けに終わった。PSVは来週の日曜日、最終節から2つ前の試合でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。

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