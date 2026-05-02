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負傷から復帰した米国代表DFセルジーノ・デストは、PSV対アヤックスの2-2の引き分け試合で出場した。
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デストが復帰
この右サイドバックは、約2年間にわたって怪我に悩まされてきた。2024年4月に前十字靭帯を断裂し、回復までに11か月を要した。2025-26シーズンにはPSVの主力として定着したが、3月に左ハムストリングを痛めて離脱。これによりワールドカップ出場が危ぶまれた。
デストは試合後「シーズン中に戻る」と約束し、土曜日にその言葉を守った。
復帰戦で見せた堅実なパフォーマンス
デストは60分に途中出場し、エールディヴィジ王者のチームで堅実なプレーを見せた。出場した30分間では、地面での1対1を3回中2回制し、パスは1本を除いてすべて成功させた。長期離脱明けながら好調をキープしている。
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ペピも大活躍だった
米国代表の前線にも朗報だ。怪我から復帰したリカルド・ペピが先発し、開始30秒でバックポストに走り込み、ロングスローをヘディングで叩き込んだ。
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残念な引き分け
アメリカ人選手にとっては朗報だったが、PSVにとってはもどかしい一夜だった。すでにリーグ優勝を決めているオランダのクラブは、91分に2－1とリードしながら同点に追われ、2－2の引き分けに終わった。PSVは来週の日曜日、最終節から2つ前の試合でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。