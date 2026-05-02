この右サイドバックは、約2年間にわたって怪我に悩まされてきた。2024年4月に前十字靭帯を断裂し、回復までに11か月を要した。2025-26シーズンにはPSVの主力として定着したが、3月に左ハムストリングを痛めて離脱。これによりワールドカップ出場が危ぶまれた。

デストは試合後「シーズン中に戻る」と約束し、土曜日にその言葉を守った。