サリバが北米での代表活動中に背中の不調に見舞われるのを目の当たりにし、不運を嘆いたアーセナルは、直近の移籍市場で大きな決断を迫られた。チームの中心を担う背番号2の選手に代わる、実績ある選手の獲得に大金を投じるべきだと判断した。

アストン・ヴィラのヨーロッパリーグ制覇と、FIFAの看板大会でのイングランドの3位入賞に貢献したばかりのコンサは、国内のライバルクラブから引き抜かれた。プレミアリーグ王者は、ピッチのあらゆるポジションで選手層を厚くする必要性を認識している。

サリバが数カ月間の離脱を余儀なくされたことで、コンサはガブリエウ・マガリャンイスと並んでプレーし、ミケル・アルテタ監督の構想で定位置をつかむべく、早くからアピールできた。全公式戦で14試合に出場し、エヴァートンに2－0で勝利した試合で初得点を記録している。

しかし、29歳のコンサもスラヴィア・プラハとのチャンピオンズリーグの試合で自身の「問題」に見舞われ、サリバに出番が巡ってくる可能性がある。フランス人DFはチェコでの同試合で出場機会のないままベンチにとどまったが、すでに全体練習に復帰しており、再び先発入りに迫っている。