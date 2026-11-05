負傷から復帰したウィリアム・サリバか、好調のエズリ・コンサか。フランス代表DFがワールドカップで負った背中の負傷から回復した今、アーセナルで先発するのはどちら？
アーセナル、サリバの欠場決定を受け巨額を投じる
サリバが北米での代表活動中に背中の不調に見舞われるのを目の当たりにし、不運を嘆いたアーセナルは、直近の移籍市場で大きな決断を迫られた。チームの中心を担う背番号2の選手に代わる、実績ある選手の獲得に大金を投じるべきだと判断した。
アストン・ヴィラのヨーロッパリーグ制覇と、FIFAの看板大会でのイングランドの3位入賞に貢献したばかりのコンサは、国内のライバルクラブから引き抜かれた。プレミアリーグ王者は、ピッチのあらゆるポジションで選手層を厚くする必要性を認識している。
サリバが数カ月間の離脱を余儀なくされたことで、コンサはガブリエウ・マガリャンイスと並んでプレーし、ミケル・アルテタ監督の構想で定位置をつかむべく、早くからアピールできた。全公式戦で14試合に出場し、エヴァートンに2－0で勝利した試合で初得点を記録している。
しかし、29歳のコンサもスラヴィア・プラハとのチャンピオンズリーグの試合で自身の「問題」に見舞われ、サリバに出番が巡ってくる可能性がある。フランス人DFはチェコでの同試合で出場機会のないままベンチにとどまったが、すでに全体練習に復帰しており、再び先発入りに迫っている。
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アーセナルでは、コンサよりサリバを先発起用すべきか？
サリバをすぐに先発に戻すべきか、それともコンサは当面センターバックの座を確保するだけの働きを見せたかと問われた、元アーセナルDFのウィリアム・ギャラスは、サリバをすぐに先発に戻すべきか、それともコンサは当面センターバックの座を確保するだけの働きを見せたかと問われた。ギャラスは、アーセナルのチケットを扱う大手プラットフォーム、SeatPickとの提携企画でGOALにこう語った。「つまり、ウィリアム・サリバが戻ってきたとき、すぐに復帰するのかということだ。まだ万全の状態ではないだろうから、そうは思わない。ベストコンディションに戻るために数試合に出場するだろうが、その後はガブリエウの隣で誰を起用するか、監督が適切な判断を下さなければならない。
「サッカーでは何が起こるか分からない。ウィリアム・サリバとエズリ・コンサのコンビが見られても驚かない。シーズンは非常に長いからだ。ガブリエウにも休養を与える必要がある。だからサリバには、復帰に向けてプレー時間を得る機会が必ず訪れる。その後、監督がチームにとって何が最善かを適切に判断するだろう」
アーセナル、複数の大会でタイトル獲得を狙う
アーセナルはカラバオカップで衝撃的な敗退を喫した。リーグ2のフリートウッド・タウンに敗れたものの、プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを狙える位置にあり、2027年には新たなFAカップでの戦いも控えている。
複数の大会で試合をこなすことは、全員の満足につながるはずだ。アルテタ監督は必要に応じて選手を休ませ、起用を入れ替えることができる。北ロンドンのスター選手がそろう陣容のやりくりについて、ギャラスはさらにこう語った。「アーセナルにとって問題だとは言わない。だが、ウィリアム・サリバのような選手にとって、これほど厳しいことはない。特に好調で、センターバックの第一選択肢だったところに、何カ月も離脱するけがを負った場合はなおさらだ。
「最高の状態を取り戻し、再び万全のコンディションになるには、本当に懸命に努力しなければならない。その間に別のDFが自分のポジションでプレーし、良いパフォーマンスを見せる。外から見ても、けがをした選手にとってそれは本当に難しいことだ」
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アーセナルの2026-27シーズン日程：代表戦期間前にハルと対戦
アーセナルは11月の代表戦期間に入る前に、土曜日にホームでハル・シティと対戦する1部リーグの試合をあと1試合残している。フランスとイングランドがUEFAネーションズリーグの戦いに備える中、サリバとコンサにとって今後数週間がどうなるかは、まだ分からない。
アーセナルとしては、エミレーツ・スタジアムでプレーする主力選手のコンディションについて、不必要なリスクを冒してほしくないはずだ。できる限り多くの選手を起用でき、選択に悩める状態を保つことが重要となる。
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