「負ければすべてがクソになる」―W杯決勝Tを控えたナーゲルスマン監督、批判に反撃

母国では先発メンバーの選定やコミュニケーションスタイルを巡って批判があるが、2023年9月からドイツ代表を率い、自国開催のユーロ2024でスペインに準々決勝敗退した38歳の監督は、懐疑的な声に反論する個人的な重圧は感じていないと語った。 現在のプレッシャーが個人にどう影響するか問われると、ナゲルスマンは冷静に「それは誰にでも当てはまる。答えは自分で導き出せるはずだ。言うべきことは言った」と語った。

元バイエルン・ミュンヘン監督は、自身の評価への言及をすぐにやめ、2018年と2022年のW杯でグループステージ連続敗退という苦い失望を乗り越えようとするチームの共通目標に話題を戻した。

「これは私個人の問題ではない」と彼は付け加えた。「重要なのはチームと、私たちの成功だけだ。チーム一丸となって、この素晴らしい結束力をピッチに持ち込み、成功するために全力を尽くすことだ。」

国民に対して自分を証明する義務は感じていないが、挫折してもなお正しい方向にいると信じる選手たちには責任があると語った。