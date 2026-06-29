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「負ければすべてがクソになる」―W杯決勝Tを控えたナーゲルスマン監督、批判に反撃
エクアドル戦の失態でプレッシャーが高まっている。
11連勝中のドイツ代表は、グループリーグ最終戦でエクアドルに1-2で敗れ、現実を突きつけられた。ドイツ国内では批判が相次ぎ、ファンや評論家はナゲルスマン監督の戦術や選手起用を疑問視した。
月曜日の決勝トーナメント1回戦を前に、ボストン・フォックスボロでの会見でナゲルスマン監督は大会の不安定さをこう語った。「勝てばすべてうまくいく。負ければすべてがクソだ」。
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個人的な注目への対応
母国では先発メンバーの選定やコミュニケーションスタイルを巡って批判があるが、2023年9月からドイツ代表を率い、自国開催のユーロ2024でスペインに準々決勝敗退した38歳の監督は、懐疑的な声に反論する個人的な重圧は感じていないと語った。 現在のプレッシャーが個人にどう影響するか問われると、ナゲルスマンは冷静に「それは誰にでも当てはまる。答えは自分で導き出せるはずだ。言うべきことは言った」と語った。
元バイエルン・ミュンヘン監督は、自身の評価への言及をすぐにやめ、2018年と2022年のW杯でグループステージ連続敗退という苦い失望を乗り越えようとするチームの共通目標に話題を戻した。
「これは私個人の問題ではない」と彼は付け加えた。「重要なのはチームと、私たちの成功だけだ。チーム一丸となって、この素晴らしい結束力をピッチに持ち込み、成功するために全力を尽くすことだ。」
国民に対して自分を証明する義務は感じていないが、挫折してもなお正しい方向にいると信じる選手たちには責任があると語った。
戦術の微調整を検討中
パラグアイ戦を前に、レオン・ゴレツカの起用が注目されている。南米特有のフィジカル戦が予想されるため、その是非への関心は高まっている。 ドイツはキュラソー（7-1）、コートジボワール（2-1）に勝利し、エクアドル戦で敗れたものの6ポイントでグループ首位通過。ナーゲルスマン監督は「戦術を微調整するか、現状を維持するか検討中」と語った。
負傷者では、筋肉系のトラブルでエクアドル戦を欠場したナサニエル・ブラウンが先発に復帰する見込みだ。一方、ヨシュア・キミッヒが右サイドバックに残るか中盤に入るか、また途中出場ながら3得点を挙げたデニズ・ウンダフを前線から起用するかどうかは依然として不透明だ。
ナーゲルスマンは相手に先を読ませないよう、あえて曖昧な表現を続けている。「相手監督の仕事を必要以上に楽にしてはいけない」と語った。
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パラグアイ戦ではミスが許されない
ドイツは優勝候補としてこの試合に臨むが、ナゲルスマン監督はパラグアイの脅威を甘く見ていない。ベスト32でのミスは許されない。勝てばベスト16で2018年優勝国で2022年準優勝国のフランス、または今週対戦するスウェーデンのどちらかと戦う。 南米のダークホースに早期敗退すれば、現在くすぶる批判が炎上し、監督の座が危うくなる。2014年優勝以来、ドイツがW杯ノックアウトステージへ戻ったのは初めてで、期待は高まる。