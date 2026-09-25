この惜敗により、ウェールズ代表の2026年における国際Aマッチの未勝利は5試合に伸びた。試合終了後、『BBC Sport』に対してリーズ・ユナイテッド主将のアンパドゥは、「非常に質の高い、とても良い相手との難しい試合になることは分かっていたし、実際に彼らはそれを何度か示していた。

「苦しい時間を耐えなければならないことも分かっていたが、僕たちはここに来て、しっかりとしたメッセージとインパクトを残したかった。ボールを持った時に自分たちが何ができるかを示したかったし、実際にそれができた場面もあった。ただ、もう少しできるはずだ」

また、自軍の粘り強さと終盤の攻勢を振り返り、こう付け加えた。「僕たちはこれまでも長年にわたって示してきたように、常にハードワークする。最後には得点できたかもしれないチャンスがいくつかあったし、もし決めていれば、もう少し違う感覚になっていたはずだ。負けるのは決して気分のいいものではない」