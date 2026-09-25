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「負けるのは決して気分のいいものではない」 イーサン・アンパドゥ、ポルトガルにネーションズリーグで敗れたウェールズは「もう少しできる」と強調
終盤の反撃も挽回には至らず
ベラミー監督率いるウェールズはリスボンで惜敗を喫した。フェリックスのロングシュートがベン・デイビスに当たってコースが変わり、GKダニー・ウォードの逆を突いたためだ。ウェールズは長い時間にわたって相手の継続的な圧力を受けていたが、終盤15分で盛り返し、本当に相手を脅かした。同点弾は目前に迫ったが、ブレナン・ジョンソンのシュートはクロスバーを直撃。そのこぼれ球に詰めたルイス・クーマスのシュートも、ルベン・ディアスの土壇場での決定的なブロックに阻まれた。
- HMB-Media
アンパドゥがより高いパフォーマンス基準を要求
この惜敗により、ウェールズ代表の2026年における国際Aマッチの未勝利は5試合に伸びた。試合終了後、『BBC Sport』に対してリーズ・ユナイテッド主将のアンパドゥは、「非常に質の高い、とても良い相手との難しい試合になることは分かっていたし、実際に彼らはそれを何度か示していた。
「苦しい時間を耐えなければならないことも分かっていたが、僕たちはここに来て、しっかりとしたメッセージとインパクトを残したかった。ボールを持った時に自分たちが何ができるかを示したかったし、実際にそれができた場面もあった。ただ、もう少しできるはずだ」
また、自軍の粘り強さと終盤の攻勢を振り返り、こう付け加えた。「僕たちはこれまでも長年にわたって示してきたように、常にハードワークする。最後には得点できたかもしれないチャンスがいくつかあったし、もし決めていれば、もう少し違う感覚になっていたはずだ。負けるのは決して気分のいいものではない」
相手は一瞬の守備の隙を突いてくる
ジョルジェ・ジェズス監督率いるチームは決定機をいくつも逃した一方で、ホームチームはわずかな守備の隙も見逃さずに仕留めるだけの個の質をなお示した。フェリックスのディフレクトしたシュートによる得点で、ホームチームがほんのわずかな隙を突いて得点した場面について、アンパドゥは「彼らがなぜ最高のタイトルを争っているのかが示された。半分のチャンスでも、彼らはそれをネットに突き刺す」と認めた。
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厳しいスカンディナビア遠征が待ち受ける
ベラミーは9月27日（日）に行われるデンマークとの厳しいアウェーゲームを前に、攻撃面で決定力を見いださなければならない。一方、ポルトガルは同日にノルウェーとのアウェー戦に臨む。開幕戦で勝ち点3を手にしており、勢いに乗っている。ウェールズにとっては、UEFAネーションズリーグのグループで最下位からさらに引き離されるのを防ぐためにも、コペンハーゲンで好結果を手にすることが不可欠だ。
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