プレミアリーグの名勝負として記憶されるであろう一戦で、ブロビーの英雄的な活躍もマンチェスター・シティの快進撃を止めるには至らず、エンツォ・マレスカ監督のチームは今季5連勝を達成。リーグで唯一、100パーセントの完璧な成績を維持しているチームとなった。試合終了後に『Sky Sports』の取材に応じたオランダ代表FWは、衝撃的なトレブルを達成しながら勝ち点を持ち帰れなかった悔しさを隠せず、次のように認めた。「3点決めているのに負ける側にいるのはつらい。本当に負けるのは苦しい」

試合は開始から終了まで混沌とした展開となり、流れは両チームの間で激しく行き来した。ブロビーは、2016年のジャーメイン・デフォー以来、トップリーグでハットトリックを記録した初のサンダーランドの選手となる圧巻のトレブルを達成。プレミアリーグの強豪相手の一戦がいかに激しいものだったかを認めた。「行ったり来たりの展開だった。マンチェスター・シティは本当にいいチームで、質の高い選手が多い。だから、もちろん僕たちは挑んだし、本当にいい試合をしたと思う。やれることはやった。負けるのはつらいけど、前に進み続けるしかない」と語った。