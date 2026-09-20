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「負けるのは本当につらい」 それでもマンチェスター・シティとのスリリングな一戦でハットトリックを決めたブライアン・ブロビーは失意に沈んだ
ブラックキャッツのスターに複雑な心境
プレミアリーグの名勝負として記憶されるであろう一戦で、ブロビーの英雄的な活躍もマンチェスター・シティの快進撃を止めるには至らず、エンツォ・マレスカ監督のチームは今季5連勝を達成。リーグで唯一、100パーセントの完璧な成績を維持しているチームとなった。試合終了後に『Sky Sports』の取材に応じたオランダ代表FWは、衝撃的なトレブルを達成しながら勝ち点を持ち帰れなかった悔しさを隠せず、次のように認めた。「3点決めているのに負ける側にいるのはつらい。本当に負けるのは苦しい」
試合は開始から終了まで混沌とした展開となり、流れは両チームの間で激しく行き来した。ブロビーは、2016年のジャーメイン・デフォー以来、トップリーグでハットトリックを記録した初のサンダーランドの選手となる圧巻のトレブルを達成。プレミアリーグの強豪相手の一戦がいかに激しいものだったかを認めた。「行ったり来たりの展開だった。マンチェスター・シティは本当にいいチームで、質の高い選手が多い。だから、もちろん僕たちは挑んだし、本当にいい試合をしたと思う。やれることはやった。負けるのはつらいけど、前に進み続けるしかない」と語った。
- AFP
ブロビー、敗戦にもかかわらずプレミアリーグの歴史を作る
ブロビーは、プレミアリーグ史上で首位チーム相手にハットトリックを決めた4人目の選手となり、ロビー・ファウラー、ダーク・カイト、ロメル・ルカクに続く“エリート集団”の仲間入りを果たした。さらにこのオランダ人FWの英雄的な活躍をいっそう際立たせたのは、今季ここまでのリーグ戦で、それ以前の出場試合では1点も取れていなかったことだ。
この結果により、マンチェスター・シティはプレミアリーグ首位を維持し、5試合で勝ち点15のパーフェクトスタートとなった。一方のサンダーランドは、リーグが代表ウィークによる中断に入る中、勝ち点4で14位につけている。
未来に向けたチーム作り
自身の個人的な節目を振り返り、ブロビーは国内での活動が中断する前に調子を取り戻せたことへの個人的な満足感を口にした。「3ゴールを決められて本当にうれしい。これから代表ウィークに入る中で、いい感覚だ」と語った。
より大きな視点にも目を向けたこのFWは、このつまずきがありながらもサンダーランドが見せている全体的な進歩と好スタートを強調したい考えだった。「1-0で勝って、勝ち点3を取れたのは良かった。僕たちはただ積み上げていく必要がある」とブロビーは付け加えた。「だからこそ、グループとして僕たちは前に進み続けなければならない」
- Getty Images Sport
代表ウィーク明けの次戦
インターナショナルブレイク明け、サンダーランドは10月10日にホームでブライトンと対戦し、戦いに戻る。一方、マンチェスター・シティはその翌日の10月11日、アンフィールドに乗り込んでリヴァプールと対戦する厳しい一戦に臨む。
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