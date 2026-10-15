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「負けて当然だった」ニコ・コヴァチ、チャンピオンズリーグでボデ／グリムトにまさかの敗戦を喫したボルシア・ドルトムントを厳しく評価
クロアチア人指揮官、低調なパフォーマンスを痛烈批判
55歳の指揮官は、チームに見られた憂慮すべき闘志と激しさの欠如について、水曜日にノルウェーで喫した0-1の敗戦後、歯に衣着せず批判した。この厳しい結果は、今週初めにドルトムントとの契約延長に署名し、契約期間を2029年6月まで延ばしてから初めて臨んだ一戦を台無しにした。ソンドレ・アウクレンドのクロスからフレドリク・ショーヴォルドが52分に決めたシュートは、グレゴール・コベルの守るゴールのニアサイドを破り、勝ち点をもたらした。
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ノルウェーでのメンバー入れ替えが裏目に
昨季すでに強豪マンチェスター・シティとインテルを驚かせていたホームチームは、ソンドレ・フェット、イェンス・ペッター・ハウゲ、アンドレアス・ヘルメルセンを中心に立ち上がりから試合を支配した。コヴァチ監督は60分にフェリックス・ヌメチャ、セルー・ギラシ、ユリアン・リエルソン、イーサン・ヌワネリを投入する4枚替えで対応。しかし、好守を見せたGKニキータ・ハイキンが、終盤にヌメチャとヌワネリが立て続けに放ったシュートを防いだ。
試合後、DAZNに対し、試合を通して相手に劣っていたと認めたコヴァチ監督は、こう語った。「失点するまで、我々はほとんど試合に入れていなかった。前半は、勝つために必要な情熱も、強度も、プレーも見せられなかった。
4枚替えをしてようやく試合にうまく入れるようになり、ある程度は主導権を握った。だが、それまでは相手の方が明らかに良かった。だから不満は言えない。負けるべくして負けた」
先発メンバーの入れ替えが実を結ばなかったことへの責任を認め、こう続けた。「結局のところ、我々のチームには誰もがプレーするだけの力を持っている。今日はそれがうまくいかなかった。そこははっきり言わなければならない。
その責任は私にある。チームを選んだのは私だが、今日は単純に情熱が欠けていた。相手はその点で我々を大きく上回り、リードを奪ったのも当然だった。我々が目を覚ましたのはその後だったが、その時にはもう遅かった」
読まれやすい攻撃、守備を崩せず
水曜日の敗戦により、ドルトムントはノルウェー勢とのチャンピオンズリーグでの対戦で、4試合未勝利（2分け2敗）となった。さらにBVBは、欧州最高峰の大会でのアウェー戦で4連敗を喫した。これはクラブ史上3度目で、1956年から1958年、2019年から2020年にかけての記録に並ぶ。
ボール保持時のチームの動きが緩慢だったと批判したコヴァチ監督は、こう続けた。「今日はボールを持ったときのプレーがまったく良くなかった。相手の方がはるかに速く、機敏で、我々よりも背後のスペースをうまく突いていた」
「我々のパスはすべて足元へのもので、守備ラインの背後へのパスはなかった。背後を狙わなければ、相手を押し広げることも、守備の陣形を崩すこともできない」
次の土曜日のブンデスリーガ、ウニオン・ベルリンとのアウェー戦を前に、すぐに立て直すよう求めた指揮官は、こう強調した。「ベルリンで何が必要かは分かっている。今回も、献身性、情熱、強い意志が求められる激しい試合になる」
「それがあって初めて、我々はサッカーを始められる。ただ現地に行ってサッカーをすればいいと考えていては、うまくいかない。そのことは何度も経験してきた。だからこそ、開始から戦う準備を整えなければならない」
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国内での試練には即座の対応が求められる
北極圏で結果を残せずに戻ったドルトムントは、今週末に控える国内での厳しい一戦に向け、早急な立て直しを迫られている。土曜日にはドイツの首都に乗り込み、ウニオンと対戦。ブンデスリーガの上位につける好スタートを維持したいコヴァチ監督率いるチームにとって、真価が問われる試合となる。アウェーでの連敗を避けるため、週半ばの試合でベンチに回った主力選手たちは先発に復帰する見込みだ。
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