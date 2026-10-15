昨季すでに強豪マンチェスター・シティとインテルを驚かせていたホームチームは、ソンドレ・フェット、イェンス・ペッター・ハウゲ、アンドレアス・ヘルメルセンを中心に立ち上がりから試合を支配した。コヴァチ監督は60分にフェリックス・ヌメチャ、セルー・ギラシ、ユリアン・リエルソン、イーサン・ヌワネリを投入する4枚替えで対応。しかし、好守を見せたGKニキータ・ハイキンが、終盤にヌメチャとヌワネリが立て続けに放ったシュートを防いだ。

試合後、DAZNに対し、試合を通して相手に劣っていたと認めたコヴァチ監督は、こう語った。「失点するまで、我々はほとんど試合に入れていなかった。前半は、勝つために必要な情熱も、強度も、プレーも見せられなかった。

4枚替えをしてようやく試合にうまく入れるようになり、ある程度は主導権を握った。だが、それまでは相手の方が明らかに良かった。だから不満は言えない。負けるべくして負けた」

先発メンバーの入れ替えが実を結ばなかったことへの責任を認め、こう続けた。「結局のところ、我々のチームには誰もがプレーするだけの力を持っている。今日はそれがうまくいかなかった。そこははっきり言わなければならない。

その責任は私にある。チームを選んだのは私だが、今日は単純に情熱が欠けていた。相手はその点で我々を大きく上回り、リードを奪ったのも当然だった。我々が目を覚ましたのはその後だったが、その時にはもう遅かった」