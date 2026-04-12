「象と木」のジレンマ……アーセナル、アル・ナセル、ザマルクの夢は、不在のリーグ戦で打ち砕かれるのか？

リーグの「木」はもはやこれ以上の「象」を支えきれない。最初に落ちそうなのは、プレミアリーグで予想外敗北を喫したアーセナルだ。
ここ数年、首位に立つたびに終盤失速する「象と木の症候群」がアーセナルを悩ませ、今回も同じ展開になりそうだ。
リーグの「木」はもはやこれ以上の「象」を支えきれない。最初に落ちそうなのは、プレミアリーグで予想外敗北を喫したアーセナルだ。
ここ数年、首位に立つたびに終盤失速する「象と木の症候群」がアーセナルを悩ませ、今回も同じ展開になりそうだ。
アーセナルは先週土曜、プレミアリーグ第32節ホームでボーンマスに1-2の逆転負け。
この敗北でアーセナルの勝ち点は70のまま。1試合多めに消化し、6ポイント差で首位を保っている。
この結果、シティは残る試合に全勝すれば勝ち点を並べる可能性が残った。中には来週日曜に予定されるアーセナルとの直接対決も含まれる。
過去3シーズンと同様に、優勝目前で逆転される危険がある。昨季はリヴァプール、その前はシティに敗れた。
この流れが続けば、2003-2004シーズンの無敗優勝以来、22シーズン連続でプレミアリーグ制覇を逃すことになる。
アーセナルは残る6節で強豪との2試合と、ロンドンダービー3連戦を戦う。
次節はマンチェスター・シティ、その次はニューカッスルと難敵が続く。最終4節ではバーンリーに加え、フルハム、ウェストハム、クリスタル・パレスとのロンドン・ダービー3連戦が待つ。
さらにアーセナルは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でスポルティング・リスボンを0-0で下し、準決勝進出に王手をかけており、シティより日程が過密だ。
一方のシティはCLベスト16で敗退し、リーグ戦に集中できる状況だ。直近の試合もアーセナルほど過密ではない。
マンチェスター・シティはアーセナル戦の前にバーンリー、エバートン、ブレントフォード、ボーンマス、アストン・ヴィラと対戦するが、いずれも格下だ。
シティはFAカップ準決勝に進んでいるが、日程が重なってもリーグを犠牲にしてまで優先するとは考えにくい。一方アーセナルは、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇を狙っている。
プレミアリーグでアーセナルが好調なことは、久々の優勝を狙うアラブのクラブにとって懸念材料だ。特にアル・ナセルは2018-2019シーズン以来、7年間サウジリーグのタイトルから遠ざかっている。
現在アル・ナスルは73ポイントを稼ぎ首位に立つ。2位アル・ヒラルに5ポイント、3位アル・アハリに7ポイント差をつけている。
リードは大きいものの、残る試合は難航が予想される。次4節で、第1ステージで敗れた全チームと再戦するからだ。
次戦ではアル・イッファト、アル・アハリ、アル・カディシア、アル・ヒラルと対戦する。前半戦ではこの4チームから1引き分けのみ。このままでは首位を維持できない。
この結果が続けば首位から転落するのは確実だ。一方、直接のライバルであるヒラルやアル・アハリは比較的楽な試合が続く。
一方、ヒラルはアル・ハリージュ、ダムク、アル・ハズム、ニウム、アル・ファイハと、アル・アハリはアル・ファテフ、アル・アクドゥード、タアウーン、アル・ハリージュ、アル・ハルードと対戦し、いずれもナセル戦を残している。
この展開は初めてではない。2022-2023シーズンもアル・イッティハドに逆転され、クリスティアーノ・ロナウドが加入した初年度のタイトルも逃している。
エジプトでは、ザマルクのサポーターが2021-2022シーズンの2連覇以来、3シーズン続けて逃してきたリーグ優勝を、今シーズンこそ果たすと夢見ている。
直近3シーズンでは2位にも入れなかったが、現在は46ポイントで首位。ピラミッズとアル・アハリに2ポイント差をつけている。「赤い巨人」アル・アハリは1試合多く消化している。
しかし、タイトル奪還への道は容易ではない。ライバルのアル・アハリ、ピラミッズとの直接対決に加え、第1ステージで敗れたエンピとの再戦も控える。
最終戦の相手は、エジプトカップ準々決勝でザマルクを破り、昨季のタイトル防衛を阻んだセラミカ・クレオパトラだ。
また、ザマルクはアフリカ大会に出場する唯一のエジプトチームで、コンフェデレーションズカップ準決勝第1戦でアウェー・シャバブ・ベルズダッドを1-0で下し、決勝進出に王手をかけている。
一方、アル・アハリとピラミッズはアフリカチャンピオンズリーグの準々決勝で敗退し、リーグ戦に集中している。