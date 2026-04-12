「象と木」のジレンマ……アーセナル、アル・ナセル、ザマルクの夢は、不在のリーグ戦で打ち砕かれるのか？

プレミアリーグでアーセナルが好調なことは、久々の優勝を狙うアラブのクラブにとって懸念材料だ。特にアル・ナセルは2018-2019シーズン以来、7年間サウジリーグのタイトルから遠ざかっている。

現在アル・ナスルは73ポイントを稼ぎ首位に立つ。2位アル・ヒラルに5ポイント、3位アル・アハリに7ポイント差をつけている。

リードは大きいものの、残る試合は難航が予想される。次4節で、第1ステージで敗れた全チームと再戦するからだ。

次戦ではアル・イッファト、アル・アハリ、アル・カディシア、アル・ヒラルと対戦する。前半戦ではこの4チームから1引き分けのみ。このままでは首位を維持できない。

この結果が続けば首位から転落するのは確実だ。一方、直接のライバルであるヒラルやアル・アハリは比較的楽な試合が続く。

一方、ヒラルはアル・ハリージュ、ダムク、アル・ハズム、ニウム、アル・ファイハと、アル・アハリはアル・ファテフ、アル・アクドゥード、タアウーン、アル・ハリージュ、アル・ハルードと対戦し、いずれもナセル戦を残している。

この展開は初めてではない。2022-2023シーズンもアル・イッティハドに逆転され、クリスティアーノ・ロナウドが加入した初年度のタイトルも逃している。